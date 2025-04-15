Premifair bringt Bio-Kakaopaste aus Guatemala ins Sortiment: 100% Kakao für kreative Küche und puren Genuss

Premifair bietet eine kuratierte Plattform für außergewöhnliche Bean to Bar Schokoladen aus Ursprungsländern an und erweitert das Sortiment um eine Bio Kakaopaste aus Guatemala.

München, 26. Mai 2026. Premifair erweitert das Sortiment an Edelschokoladen und Kakao-Spezialitäten um eine neue Bio Kakaopaste aus Guatemala. Mit der „Cacao Embassy | Bio Kakaopaste | 100% Kakao | Finca Kampura | Guatemala in 250g oder 500g“ ergänzt Premifair sein kuratiertes Angebot um ein Kakaoformat, das sich gleichermaßen für genussorientierte Anwendungen wie für das Kochen und Backen oder Kakaozeremonien eignet.

Bio-Kakaopaste aus Guatemala als vielseitiges Format

Mit dem Neuzugang baut Premifair sein Portfolio für Interessierte an Bean to Bar und Tree to Bar Spezialitäten weiter aus. Die Kakaopaste besteht aus 100% Kakao und stammt aus Guatemala von der Finca Kampura. Als Bio-Produkt richtet sie sich an Liebhaber, die bei Kakao auf Herkunft, Verarbeitung und eine klare Zutatenliste Wert legen.

Im Vergleich zu klassischen Tafelschokoladen bietet Kakaopaste einen besonders flexiblen Einsatz in der Küche: Sie lässt sich je nach Rezept dosieren und kann als Grundlage für Trinkschokolade, Desserts, Glasuren oder herzhafte Saucen genutzt werden. Durch den Verzicht auf weitere Zutaten wie Zucker oder Milch eignet sich das Format zudem für alle, die ihren Geschmack gezielt steuern möchten – vom puren Kakaoaroma bis hin zu individuell gesüßten oder gewürzten Varianten.

„Mit der Bio-Kakaopaste ergänzen wir unser Sortiment um ein 100%-Kakaoformat, das sich im Alltag ebenso bewährt wie in der anspruchsvollen Küche“, sagt Mònica Riera Willius, Premifair GmbH. „Uns ist wichtig, Produkte anzubieten, die handwerkliche Herstellung, Transparenz und die Nähe zum Ursprung miteinander verbinden.“

Ergänzung zum bestehenden Sortiment an Kakao-Spezialitäten

Der Launch unterstreicht die Positionierung von Premifair als Händler mit kuratiertem Fokus auf hochwertige, handwerklich hergestellte Produkte aus dem Ursprung. Neben Single Origin Tafeln führt Premifair bereits weitere Kakao-Formate wie Kakaopulver oder Kakao Nibs. Die Bio-Kakaopaste erweitert dieses Spektrum um eine Option, die zwischen Rohstoff und fertiger Schokolade angesiedelt ist: Sie bringt die Intensität reinen Kakaos ins Sortiment, ohne dabei die Anwendungsmöglichkeiten einzuschränken.

Gleichzeitig richtet sich das Produkt an unterschiedliche Zielgruppen: an Genießer, die Kakao pur erleben möchten, ebenso wie an Hobbybäcker, Pâtisserie-Fans oder alle, die in der Küche mit Ursprungskakao arbeiten. Auch für Rezeptentwicklungen bietet das Format Vorteile, weil sich Konsistenz und Intensität über die Dosierung steuern lassen. Darüber hinaus eignet sich der hochwertige Ursprungskakao ideal für Kakaozeremonien und bewusste Genussrituale, bei denen Herkunft, Qualität, Sinnlichkeit und ein achtsames Erlebnis im Mittelpunkt stehen.

„Viele Fans suchen neben Tafeln gezielt nach Kakaoformaten, die sich flexibel einsetzen lassen“, sagt Mònica Riera Willius. „Die Kakaopaste ist dafür ein naheliegender Baustein: 100% Kakao, klar deklariert, und mit Herkunftsbezug.“

Die Bio Kakaopaste aus Guatemala ist ab sofort über Premifair im Rahmen des bestehenden Angebots an Edelschokoladen und Kakao-Spezialitäten unter www.premifair.com verfügbar.

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Frau Mònica Riera Willius

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Premifair ist eine kuratierte Fine Chocolate Plattform für außergewöhnliche Bean to Bar und Craft Chocolate Marken aus den Ursprungsländern des Kakaos.

Durch persönliche Beziehungen zu Produzenten, transparente Herkunft und sorgfältig ausgewählte Marken bringt Premifair authentische Genusswelten nach Europa, die weit über klassischen Schokoladenkonsum hinausgehen.

Premifair verkauft nicht einfach Schokolade, sondern Herkunft, Geschichten, Genusskultur und bewusste Qualität. Aktuell ist Premifair die Vertriebs- und Handelsgesellschaft von PACCARI Chocolate aus Ecuador, PARADAi Chocolate aus Thailand, ELEMENTO Chocolates aus Peru und Chocolates SERO aus Guatemala.

Gegründet wurde das Unternehmen Ende 2019 von Mònica Riera Willius. Premifair steht für Premium Qualität und faire Konditionen.

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