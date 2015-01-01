  • Glamour, Eleganz, Schönheit und Tragik:

    Die Galerie Andreas Baumgartl feiert Marilyn Monroe
    zum 100. Geburtstag mit der Ausstellung „Marilyn 100“

    BildMÜNCHEN, MAI 2026 – Marilyn Monroe wäre am 1.Juni 2026 einhundert Jahre alt geworden. Noch heute,
    Jahrzehnte nach ihrem Tod, zeugt ihre ikonische Strahlkraft von einer Ära, die maßgeblich von der
    schillernden Welt Hollywoods geprägt wurde. Zu diesem Jubiläum präsentiert die Galerie Andreas
    Baumgartl in München die Ausstellung „MARILYN 100“ mit Werken der Fotografen Milton Greene, Allan
    Grant und Elliot Erwitt. Diese Chronisten der Ikone waren weit mehr als bloße Weggefährten. Mit ihrem
    Gespür für den Moment fingen sie teils unbekannte Facetten der Hollywood-Ikone ein.
    Milton Greene (1922-1985): Der illustre Modefotograf der 1940er und 1950er Jahre porträtierte Stars wie
    Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Ava Gardner, Sammy Davis Jr., Catherine
    Deneuve, Marlene Dietrich, und Judy Garland. Eine besondere Freundschaft pflegte er mit Marilyn Monroe,
    die nicht nur teilweise bei ihm wohnte, sondern mit der er auch eine Filmproduktion gründete. Rund 53
    Fotoproduktionen, darunter die berühmte Serie „The Black Sitting“, entstanden in dieser Zeit. Das Time Life
    Magazin wählte sogar eines von Greene’s Marilyn-Fotos zu einem der drei populärsten Fotos des 20.
    Jahrhunderts.
    Elliot Erwitt (1928-2023): Erwitt prägte das Bildgedächtnis unserer Zeit über fünf Jahrzehnte. Seine
    Aufnahmen von den Dreharbeiten zu „Das verflixte 7. Jahr“ (1954) fangen den Humor und die
    Menschlichkeit der Schauspielerin ein und sind längst zeitlose Klassiker der Fotogeschichte geworden
    Die Arbeiten des US-amerikanischen Magnum-Photographen haben das visuelle Gedächtnis unserer Zeit
    maßgeblich mitgestaltet. Seine weltberühmten Porträts von Ikonen wie Marilyn Monroe, Marlene Dietrich
    und Jacqueline Kennedy sowie seine historischen Aufnahmen von Fidel Castro und Che Guevara sind heute
    fester Bestandteil internationaler Museen und bedeutender Sammlungen. Erwitts vielschichtiges Werk,
    das über vier Jahrzehnten hinweg in renommierten Magazinen wie LIFE, LOOK und Holiday erschien,
    umfasst neben journalistischen Essays und Illustrationen auch zahlreiche Fotobücher.
    Allan Grant (1919-2008): Der renommierte LIFE-Fotograf wurde durch sein letztes Fotoshooting mit Marilyn
    nur wenige Wochen vor ihrem Tod im Jahr 1962 weltberühmt. Die Ausstellung zeigt Auszüge aus „Marilyn:
    The Lost Last Photos & Interview“, die Monroes Nahbarkeit und Herzlichkeit in flüchtigen Augenblicken am
    Rande der Geschichte festhalten.
    Bekannt wurde Grant für seine Fotoserien der Atomexplosionstests in der Wüste von Nevada, die die
    Schrecken des neuen Atomzeitalters aufzeigten, den legendären Flug von Howard Hughe’s 1947 mit der
    „Spruce Goose“ und Richard Nixon beim im Kampf gegen die Flammen in seinem Haus während des
    verheerenden Bel-Air-Feuers von 1961. Für seinen Dokumentarfilm „Welche Farbe hat der Wind“ erhielt er
    drei Emmy-Nominierungen.

    „Marilyn-100-Porträt (from the Last Sitting)“, Allan Grant 1962
    James Francis Gill: Ein Highlight der Ausstellung sind die neuen Marilyn-Monroe-Werke des 91-jährigen
    US-Pop-Art-Künstler. Gill, der bereits 1962 Fotografien von Allan Grant für sein ikonisches Marilyn Triptychon in der Sammlung des MoMA nutzte, schuf nun mit unveröffentlichten Aufnahmen ein neues
    „Marylin Tryptich 2026“ der Ikone. Neben einer streng limitierten Edition werden auch neue Unikate des
    Künstlers gezeigt.
    Als einer der letzten lebenden Pioniere der Pop-Art-Bewegung erlangte Gill bereits in den 1960er Jahren
    internationale Berühmtheit, unter anderem durch die Aufnahme seiner Werke in die ständige Sammlung
    des Museums of Modern Art (MoMA) in New York. Seine Kunst verbindet auf einzigartige Weise
    zeitgenössische Foto-Vorlagen mit einer expressiven, farbgewaltigen Malerei, die die Zerbrechlichkeit des
    Ruhms thematisiert.
    „Marylin Triptych 2026“, James Francis Gill 2026
    Die Ausstellung „MARILYN 100“ bietet einen intimen Blick hinter die Fassade des Weltstars und würdigt
    Marilyn Monroe als Mensch sowie unsterbliches Symbol der Popkultur.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Galerie Andreas Baumgartl
    Herr Andreas Baumgartl
    Prannerstraße 5
    80333 München
    Deutschland

    fon ..: +49 89 2289242
    web ..: https://andreasbaumgartl.de/
    email : ab@g-ab.de

    Die Galerie Andreas Baumgartl befindet sich an einer prominenten Adresse in der Prannerstraße in
    München, direkt im Rückgebäude des Hotels Bayerischer Hof. Nun wurden die Räumlichkeiten der Galerie
    erweitert. Im historischen Schwarzwälderhaus in der Hartmannstraße 8, im 1. Obergeschoss, präsentiert
    die Galerie einen imposanten und opulenten Showroom, der mit 250 m² genug Raum bietet, um seinen
    Besuchern interessante Ausstellungen und qualitativ hochwertigste Kunst zeigen zu können.
    Bereits seit dem Jahr 2000 führt der Galerist Andreas Baumgartl seine international anerkannte Galerie mit
    großer Leidenschaft und lädt Kunstfreunde herzlich dazu ein, in einen lebendigen Dialog unterschiedlicher
    künstlerischer Positionen einzutauchen und eigene Gedanke einzubringen.

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstraße 44-46
    81925 München

    fon ..: +4917623404040
    email : annette.zierer@zierercom.com


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