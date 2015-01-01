Glamour, Eleganz, Schönheit und Tragik:

Die Galerie Andreas Baumgartl feiert Marilyn Monroe

zum 100. Geburtstag mit der Ausstellung „Marilyn 100“

MÜNCHEN, MAI 2026 – Marilyn Monroe wäre am 1.Juni 2026 einhundert Jahre alt geworden. Noch heute,

Jahrzehnte nach ihrem Tod, zeugt ihre ikonische Strahlkraft von einer Ära, die maßgeblich von der

schillernden Welt Hollywoods geprägt wurde. Zu diesem Jubiläum präsentiert die Galerie Andreas

Baumgartl in München die Ausstellung „MARILYN 100“ mit Werken der Fotografen Milton Greene, Allan

Grant und Elliot Erwitt. Diese Chronisten der Ikone waren weit mehr als bloße Weggefährten. Mit ihrem

Gespür für den Moment fingen sie teils unbekannte Facetten der Hollywood-Ikone ein.

Milton Greene (1922-1985): Der illustre Modefotograf der 1940er und 1950er Jahre porträtierte Stars wie

Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Ava Gardner, Sammy Davis Jr., Catherine

Deneuve, Marlene Dietrich, und Judy Garland. Eine besondere Freundschaft pflegte er mit Marilyn Monroe,

die nicht nur teilweise bei ihm wohnte, sondern mit der er auch eine Filmproduktion gründete. Rund 53

Fotoproduktionen, darunter die berühmte Serie „The Black Sitting“, entstanden in dieser Zeit. Das Time Life

Magazin wählte sogar eines von Greene’s Marilyn-Fotos zu einem der drei populärsten Fotos des 20.

Jahrhunderts.

Elliot Erwitt (1928-2023): Erwitt prägte das Bildgedächtnis unserer Zeit über fünf Jahrzehnte. Seine

Aufnahmen von den Dreharbeiten zu „Das verflixte 7. Jahr“ (1954) fangen den Humor und die

Menschlichkeit der Schauspielerin ein und sind längst zeitlose Klassiker der Fotogeschichte geworden

Die Arbeiten des US-amerikanischen Magnum-Photographen haben das visuelle Gedächtnis unserer Zeit

maßgeblich mitgestaltet. Seine weltberühmten Porträts von Ikonen wie Marilyn Monroe, Marlene Dietrich

und Jacqueline Kennedy sowie seine historischen Aufnahmen von Fidel Castro und Che Guevara sind heute

fester Bestandteil internationaler Museen und bedeutender Sammlungen. Erwitts vielschichtiges Werk,

das über vier Jahrzehnten hinweg in renommierten Magazinen wie LIFE, LOOK und Holiday erschien,

umfasst neben journalistischen Essays und Illustrationen auch zahlreiche Fotobücher.

Allan Grant (1919-2008): Der renommierte LIFE-Fotograf wurde durch sein letztes Fotoshooting mit Marilyn

nur wenige Wochen vor ihrem Tod im Jahr 1962 weltberühmt. Die Ausstellung zeigt Auszüge aus „Marilyn:

The Lost Last Photos & Interview“, die Monroes Nahbarkeit und Herzlichkeit in flüchtigen Augenblicken am

Rande der Geschichte festhalten.

Bekannt wurde Grant für seine Fotoserien der Atomexplosionstests in der Wüste von Nevada, die die

Schrecken des neuen Atomzeitalters aufzeigten, den legendären Flug von Howard Hughe’s 1947 mit der

„Spruce Goose“ und Richard Nixon beim im Kampf gegen die Flammen in seinem Haus während des

verheerenden Bel-Air-Feuers von 1961. Für seinen Dokumentarfilm „Welche Farbe hat der Wind“ erhielt er

drei Emmy-Nominierungen.

„Marilyn-100-Porträt (from the Last Sitting)“, Allan Grant 1962

James Francis Gill: Ein Highlight der Ausstellung sind die neuen Marilyn-Monroe-Werke des 91-jährigen

US-Pop-Art-Künstler. Gill, der bereits 1962 Fotografien von Allan Grant für sein ikonisches Marilyn Triptychon in der Sammlung des MoMA nutzte, schuf nun mit unveröffentlichten Aufnahmen ein neues

„Marylin Tryptich 2026“ der Ikone. Neben einer streng limitierten Edition werden auch neue Unikate des

Künstlers gezeigt.

Als einer der letzten lebenden Pioniere der Pop-Art-Bewegung erlangte Gill bereits in den 1960er Jahren

internationale Berühmtheit, unter anderem durch die Aufnahme seiner Werke in die ständige Sammlung

des Museums of Modern Art (MoMA) in New York. Seine Kunst verbindet auf einzigartige Weise

zeitgenössische Foto-Vorlagen mit einer expressiven, farbgewaltigen Malerei, die die Zerbrechlichkeit des

Ruhms thematisiert.

„Marylin Triptych 2026“, James Francis Gill 2026

Die Ausstellung „MARILYN 100“ bietet einen intimen Blick hinter die Fassade des Weltstars und würdigt

Marilyn Monroe als Mensch sowie unsterbliches Symbol der Popkultur.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Galerie Andreas Baumgartl

Herr Andreas Baumgartl

Prannerstraße 5

80333 München

Deutschland

fon ..: +49 89 2289242

web ..: https://andreasbaumgartl.de/

email : ab@g-ab.de

Die Galerie Andreas Baumgartl befindet sich an einer prominenten Adresse in der Prannerstraße in

München, direkt im Rückgebäude des Hotels Bayerischer Hof. Nun wurden die Räumlichkeiten der Galerie

erweitert. Im historischen Schwarzwälderhaus in der Hartmannstraße 8, im 1. Obergeschoss, präsentiert

die Galerie einen imposanten und opulenten Showroom, der mit 250 m² genug Raum bietet, um seinen

Besuchern interessante Ausstellungen und qualitativ hochwertigste Kunst zeigen zu können.

Bereits seit dem Jahr 2000 führt der Galerist Andreas Baumgartl seine international anerkannte Galerie mit

großer Leidenschaft und lädt Kunstfreunde herzlich dazu ein, in einen lebendigen Dialog unterschiedlicher

künstlerischer Positionen einzutauchen und eigene Gedanke einzubringen.



Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

fon ..: +4917623404040

email : annette.zierer@zierercom.com

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