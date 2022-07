Irena Markovic: Zwischen Glamour-Partys und knallhartem Business

Aus Österreichs Glamour-Welt ist Irena Markovic nicht wegzudenken. Neben ihrer Event-Plattform „Scandalous“ betreibt sie seit einigen Jahren aber auch eine Immobilienagentur.

Fragt man Irena Markovic nach ihrem Lebensmotto, lautet dieses „Es macht immer Spaß, das Unmögliche zu tun.“ Die gebürtige Serbin hat sich in den vergangenen Jahren in Wiens Glamour-Welt hochgearbeitet, die Veranstaltungen ihrer Event-Plattform „Scandalous“ gelten als legendär. Doch nicht nur die Promi-Scheinwelt hat es ihr angetan, sondern auch das Immobiliengeschäft. Mit ihrem Unternehmen Lifestyle Properties vermittelt Irena Markovic nun auch exklusive und luxuriöse Immobilien.

o Wer ist Irena Markovic?

o Wie sieht das Konzept von „Scandalous“ aus?

o Wie passen Glamour und Immobilien zusammen?

o Warum sollte man Irena Markovic nicht unterschätzen?

WER IST IRENA MARKOVIC?

Irena Markovic wurde 1989 in Serbien geboren, mitten hinein in ein Land, in dem Krieg und Armut herrschten. Nach der Flucht ihrer Eltern nach Wien gelang es Irena Markovic jedoch, diese traurige Vergangenheit hinter sich zu lassen. Nach einem erfolgreichen Start in eine Modelkarriere und einer Ausbildung an der Vienna Business School Handelsakademie gelang der heutigen Unternehmerin der Sprung in Österreichs Glamour-Welt und betreibt neben ihrer Event-Plattform „Scandalous“ auch ein Immobilienunternehmen namens „Lifestyle Properties“.

WIE SIEHT DAS KONZEPT VON „SCANDALOUS“ AUS?

„Scandalous“ ist der Name der Event-Plattform, die Irena Markovic vor einigen Jahren selbstständig ins Leben gerufen hat. Jeden Monat werden in verschiedenen Wiener Locations Veranstaltungen angeboten, bei denen die nationale und internationale High Society aus unterschiedlichen Branchen wie Wirtschaft, Kunst, Fashion, Sport, Politik und Fernsehen zu finden ist. Irena Markovic verfolgt mit „Scandalous“ das Ziel, die geladenen Gäste in einem einzigartigen Kontext miteinander zu vernetzen und ihnen gleichzeitig die Party ihres Lebens zu liefern. Jeder Abend beinhaltet deshalb ein einzigartiges Motto, dass sowohl im Programm als auch im Ablauf und Dreesscode wiederzufinden ist.

WIE PASSEN GLAMOUR UND IMMOBILIEN ZUSAMMEN?

Zusätzlich zu ihrer Event-Plattform hat Irena Markovic inzwischen auch ein eigenes Immobilien-Unternehmen namens „Lifestyle Properties“ gegründet. Obwohl man meinen könnte, dass die Welt des Glamours und die Realität des Immobilienbusiness nicht unbedingt zusammenpassen, beweist Irena Markovic auch hier das Gegenteil. Zum einen, weil sie als Maklerin hauptsächlich luxuriöse Objekte vermittelt, die der Schönheit der Glamour-Welt in nichts nachstehen. Zum anderen, weil es auch in diesem Geschäft darauf ankommt, Kunden mit Fingerspitzengefühl und Fachwissen glücklich zu machen.

WARUM SOLLTE MAN IRENA MARKOVIC NICHT UNTERSCHÄTZEN?

Irena Markovic musste sich im Laufe ihrer Karriere schon mit so mancher Kritik auseinandersetzen. Oft wird die junge Frau unterschätzt, was sie jedoch zu ihrem Vorteil nutzt. Denn Irena Markovic ist mehr als nur ein naives Society-Ikone – sie ist eine echte Geschäftsfrau. Neben der Arbeit in ihrer Immobilienkanzlei und ihrer vernetzenden Tätigkeit durch „Scandalous“ ist Irena Markovic auch im Ausschuss der Wirtschaftskammer Österreich in der Sparte „Freizeit und Sportbetriebe“ aktiv. Damit beweist sie einmal mehr, dass sich in der oberflächlichen Promi-Scheinwelt auch intelligente Köpfe verbergen, die größere Ziele haben als sich selbst zu präsentieren und ihren Einfluss nutzen, um andere Menschen zu unterstützen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Frau Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

Österreich

fon ..: +43 1 512 14 84

web ..: https://lifestyle-properties.at/

email : office@lifestyle-properties.at

LIFESTYLE PROPERTIES – ist die schönste Adresse für Immobilien in Wien. LIFESTYLE PROPERTIES nimmt Sie mit auf eine Reise durch die schönsten Objekte in Wien, privat und beruflich.

Pressekontakt:

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Frau Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

fon ..: +43 1 512 14 84

web ..: https://lifestyle-properties.at/

email : lifestyle-properties@clickonmedia-mail.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Zuverlässige Labor-Kennzeichnungslösungen vom Profi