Irena Markovic: Mehr als nur ein It-Girl

Irena Markovics Leben zwischen Glamour-Partys und Immobilien-Investment

Irena Markovic weiß, dass es eine Menge Zeit, Wille und Engagement kostet, wenn man seine Ziele verwirklichen möchte. Die gebürtige Serbin träumte schon seit ihrer Schulzeit davon, eines Tages in die „Welt des Glamours“ einzusteigen. Mittlerweile hat sie den Sprung geschafft und zählt zu den populärsten Society-Ikonen, die die Stadt Wien zu bieten hat. Doch Irena Markovic Welt besteht nicht nur aus High-Society-Partys und Titelblättern von Magazinen. Die 32-Jährige hat sich mit ihrem Unternehmen „Lifestyle Properties“ inzwischen auch einen Namen in der Immobilienwelt gemacht.

Verzeichnis:

– Aller Anfang ist schwer

– Ein „skandalöses“ Event-Netzwerk

– Nur das Beste für die Gäste

– Auch Immobilien erfüllen Träume

– Eine Society-Ikone zeigt es den Kritikern

ALLER ANFANG IST SCHWER

Irena Markovic weiß, wie es ist, ganz von unten anzufangen. Als Kind flüchtete sie mit ihrer Familie aus dem kriegsbelasteten Serbien und schon früh gelernt, mit Verlusten und bescheidenen Verhältnissen umzugehen. Aus diesem Grund sieht sie auch die Welt der Promis und des Glamours aus einem anderen Blickwinkel und weiß, dass trotz aller Verführungen eine Menge schöner Schein dahintersteckt. Um nie den Boden unter den Füßen zu verlieren, hat sich Irena Markovic deshalb auch für eine zweite Karriere in der Businesswelt entschieden, die sie immer wieder auf den Boden der Tatsachen holt.

EIN „SKANDALÖSES“ EVENT-NETZWERK

Skandalös ist an Irena Markovics Event-Plattform streng genommen eigentlich nichts, abgesehen vom Namen. Durch „Scandalous“ ermöglicht es die Österreicherin ihren geladenen Gästen, sich mit anderen erfolgreichen Persönlichkeiten aus den Bereichen Society, Wirtschaft, Kultur, Diplomatie, Politik und Sport zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen. Mittlerweile gehören rund 10.000 Netzwerker zu Irena Markovics Gästepool dazu und warten jeden Monat sehnlichst auf eine neue Einladung.

NUR DAS BESTE FÜR DIE GÄSTE

Irena Markovic bietet ihren Gästen nur das Feinste vom Feinsten an. Dazu zählen aufwendige Entertainment-Shows, Musik, Kulinarik, aber auch die Location. Jede Veranstaltung findet nämlich an einem anderen Ort in Wien statt, was die Exklusivität des Events nochmal unterstreicht. Eintreten darf nur, wer auf der Gästeliste steht – und die Plätze hier sind heiß begehrt.

AUCH IMMOBILIEN ERFÜLLEN TRÄUME

Durch ihre Eventplattform ist Irena Markovic dazu in der Lage, andere Menschen bei der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen. Mittlerweile hat sie sich allerdings auch ein zweites Standbein aufgebaut, das auf andere Weise dem gleichen Zweck dient. Die Immobilienkanzlei „Lifestyle Properties“ ermöglicht es den Menschen nämlich, sich ihren Traum vom perfekten eigenen Heim zu erfüllen. Natürlich setzt Irena Markovic auch hier darauf, ihren Klienten das bestmögliche Angebot zu machen.

EINE SOCIETY IKONE ZEIGT ES DEN KRITIKERN

Irena Markovic musste sich in ihren jungen Jahren schon einiges anhören. Zum Beispiel, dass sie nur ein naives Mädchen mit hübschem Gesicht sei. Diesen Kritikern hat es das Model mittlerweile allerdings gezeigt. Denn abgesehen davon, dass Irena Markovic mit großem Erfolg zwei Unternehmen führt, hat sie mittlerweile auch einen Sitz im Ausschuss der Wirtschaftskammer Österreich.

