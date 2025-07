prev.end GmbH erhält doppelte Auszeichnung im Bereich Photovoltaik

Die prev.end GmbH aus Mönchengladbach wurde als führender Photovoltaik-Fachbetrieb in NRW gleich doppelt ausgezeichnet – für Qualität, Kundenservice und ihren Beitrag zur Energiewende.

Die prev.end GmbH aus Mönchengladbach wurde innerhalb eines Jahres gleich zweifach prämiert: Zum einen erhielt das Unternehmen von EUPD Research die Auszeichnung als _“Ausgezeichneter Installateur 2025″_ für seinen herausragenden Beitrag zur Energiewende in Deutschland. Zum anderen kürte das Fachportal EFAHRER.com in Kooperation mit CHIP die prev.end GmbH bereits im Februar 2024 zum _besten Solaranbieter in NRW_ – basierend auf einem umfassenden Vergleich von 230 Photovoltaikanbietern.

Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Mönchengladbach ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Photovoltaiklösungen für private und gewerbliche Kunden. Das Leistungsspektrum umfasst Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wallboxen sowie eine Fördermittelberatung, die Kunden dabei unterstützt, Förderungen von Stadt, Land und Bund optimal zu nutzen. Besonders im Raum Düsseldorf und Umgebung konnte sich das Unternehmen mit seiner transparenten Beratung und vollständigen Projektabwicklung einen Namen machen.

„Beide Auszeichnungen bestätigen unsere tägliche Arbeit – und sind ein starkes Signal an unsere Mitarbeiter und unsere Kunden“, erklärt Geschäftsführer Christian Barthels. „Unser Ziel war von Anfang an, Photovoltaiklösungen aus einer Hand anzubieten, die wirtschaftlich, nachhaltig und förderfähig sind. Die Rückmeldung aus der Branche und von unabhängigen Experten freut uns daher umso mehr.“

Das Unternehmen wächst kontinuierlich und setzt auf Qualität, regionale Nähe und transparente Prozesse. Kunden in Mönchengladbach, Düsseldorf und darüber hinaus schätzen vor allem die persönliche Beratung und die reibungslose Umsetzung – vom ersten Gespräch bis zur Inbetriebnahme.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

prev.end GmbH

Herr Christian Barthels

Egerstraße 2

41236 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 021619908720

web ..: https://www.prev-end.de

email : christian@prev-end.de

Die prev.end GmbH mit Sitz in Mönchengladbach ist ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Der Fokus liegt auf ganzheitlichen Photovoltaiklösungen für Privatpersonen und Gewerbekunden – von der individuellen Beratung über Planung und Installation bis hin zur Fördermittelabwicklung.

Mit einem jungen, engagierten Team realisiert prev.end hochwertige PV-Anlagen, Batteriespeicher und Wallboxen insbesondere im Raum Mönchengladbach und Düsseldorf. Das Unternehmen setzt auf persönliche Betreuung, Qualität und digitale Prozesse.

Auszeichnungen wie „Bester Solaranbieter NRW 2024“ (EFAHRER.com in Kooperation mit CHIP) sowie der Titel „Ausgezeichneter Installateur 2025“ (EUPD Research) unterstreichen die Fachkompetenz und Kundenzufriedenheit.

