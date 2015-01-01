Private 5G im Gebäude: Warum Unternehmen bei Konnektivität zunehmend eigene Netze brauchen

Hecking Elektrotechnik plant und realisiert private Mobilfunk- und Hybridnetze in Gebäuden, damit kritische Anwendungen unabhängig vom öffentlichen Netz zuverlässig funktionieren.

Die Anforderungen an Konnektivität steigen in vielen Branchen sprunghaft. Produktionsanlagen sollen in Echtzeit überwacht werden, Logistikprozesse werden automatisiert, mobile Endgeräte werden zu zentralen Arbeitsmitteln, und in Gebäuden wächst die Zahl vernetzter Systeme vom Zutritt über Sicherheit bis hin zur Energietechnik. Gleichzeitig zeigt sich im Alltag: Nicht jede Umgebung lässt sich mit klassischem WLAN oder rein öffentlichem Mobilfunk so versorgen, dass Stabilität, Verfügbarkeit und kontrollierbare Qualität dauerhaft gewährleistet sind. Genau hier gewinnt ein Ansatz an Bedeutung, der bislang vor allem großen Industrie-Standorten vorbehalten war: private 5G-Netze im Gebäude, kombiniert mit einer leistungsfähigen kabelgebundenen Infrastruktur.

„Viele Unternehmen merken, dass Konnektivität kein Nebenprodukt mehr ist, sondern die Grundlage für verlässliche Abläufe. Private 5G-Netze sind dort sinnvoll, wo Anwendungen besonders stabil laufen müssen und wo Betreiber Kontrolle über Abdeckung, Priorisierung und Betrieb haben wollen“, sagt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Hecking Elektrotechnik (www.firma-hecking.de). Das Unternehmen mit Sitz in Mönchengladbach ist spezialisiert auf Kabelanlagen und Netzwerktechnik für TV, Internet und Telefonie und unterstützt gewerbliche wie private Kunden bei Neuinstallationen, Modernisierung und Service – vom Serverraum bis in die einzelne Wohneinheit.

Private 5G-Lösungen sind dabei nicht als Ersatz für bestehende Netze zu verstehen, sondern als Ergänzung, die für bestimmte Bereiche eine neue Qualität ermöglicht. Während WLAN im Gebäude weiterhin eine zentrale Rolle spielt, lassen sich mit privaten Mobilfunknetzen insbesondere solche Szenarien abbilden, in denen große Flächen, viele bewegliche Endgeräte oder latenzsensible Anwendungen zusammenkommen. Für Betreiber relevant ist vor allem die Planbarkeit: Wer das Netz im eigenen Gebäude selbst verantwortet, kann Abdeckung und Leistungsprofile so auslegen, dass sie zur Nutzung passen, und muss kritische Anwendungen nicht „mitlaufen lassen“ in einer Infrastruktur, die für ganz andere Anforderungen gebaut wurde.

Damit solche Konzepte tragfähig werden, braucht es eine saubere Grundlage. Hecking Elektrotechnik setzt deshalb auf einen Ansatz, der Funk- und Kabelwelt zusammenführt und die Gebäudestruktur von Beginn an berücksichtigt. Denn private Mobilfunknetze im Gebäude sind nur so gut wie das Rückgrat, das sie trägt: Eine solide Verkabelung, klare Netzarchitektur, zentrale Stromversorgung und eine Dokumentation, die Betrieb und Wartung planbar macht. So entsteht Konnektivität, die nicht nur im Pilotprojekt überzeugt, sondern im Alltag über Jahre hinweg funktioniert. „Wenn Netzwerke zur Voraussetzung für Produktivität, Sicherheit und Service werden, müssen sie wie Infrastruktur behandelt werden. Das heißt: professionell geplant, sauber umgesetzt und so betrieben, dass Ausfälle nicht zum Dauerzustand werden“, betont Winfried Hecking.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hecking Elektrotechnik

Herr Winfried Hecking

Stadtwaldstraße 70

41179 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 02161 495810

web ..: http://www.firma-hecking.de

email : kundenservice@firma-hecking.de

Über Hecking Elektrotechnik

Die Firma Hecking Elektrotechnik ist ein in Mönchengladbach ansässiger Spezialist für sämtliche Fragestellungen rund um Kabelanlagen für TV, Internet und Telefonie. Das Familienunternehmen wird seit 2007 in zweiter Generation von Elektromeister Winfried Hecking geführt und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter, die für gewerbliche und private Kunden in zahlreichen Bereichen tätig sind: Neuinstallation und Modernisierung von Kabelanlagen, Neuinstallation und Modernisierung von Satellitenanlagen, Abschluss von Kabelnetzverträgen, Installation/Einrichtung von Analog-/Digital-TV, Internet und Telefonie, Neuverkabelung von Breitband-Kabelanschlüssen, Service/Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen für TV, Internet und Telefonie. Zudem befasst sich Hecking Elektrotechnik mit der Einrichtung von LAN- oder WLAN-Verbindungen für die Internetnutzung, der Einspeisung des Netzbetreiber-Telefonanschlusses in die Hausanlage sowie das Verlegen von zusätzlichen Antennendosen innerhalb der Wohnung (Aufputz) und übernimmt unter anderem für Hauseigentümer, Bauherren und Projektentwickler die Installation und Wartung aller TV-, Internet- und Telefonanlagen in sämtlichen Größenordnungen. Weitere Informationen unter www.firma-hecking.de.

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Netzwerk-TÜV fürs Gebäude: Wie kontinuierliche Messung und Monitoring Ausfälle verhindern