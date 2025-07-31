Pro·Discount® startet die Sommeraktion 2026: bis zu 30 % Rabatt auf über 200.000 Werbeartikel

Der Werbeartikel-Großhandel Pro·Discount® aus Hildesheim startet die Sommeraktion 2026: günstige Sommerpreise auf über 200.000 Werbeartikel – auf ausgewählte Top-Artikel bis zu 30 % Rabatt.

Hildesheim, im Sommer 2026 – Der Werbeartikel-Großhandel Pro·Discount® läutet die warme Jahreszeit mit einer großen Rabattaktion ein. Im Rahmen der Sommeraktion 2026 senkt das Unternehmen aus Hildesheim die Preise auf über 200.000 Werbeartikel – auf ausgewählte Top-Artikel gibt es jetzt bis zu 30 % Rabatt. Damit erhalten Geschäftskunden die Gelegenheit, ihren Bedarf an Werbemitteln, Give-aways und Werbegeschenken besonders preiswert und rechtzeitig vor der Hochsaison zu decken.

Unter dem Leitsatz „… mehr für’s Geld“ richtet sich Pro·Discount® gezielt an B2B-Kunden, die hochwertige Werbeartikel zu günstigen Konditionen suchen. Mit 26 Jahren Branchenerfahrung und einer Trustpilot-Bewertung von 4,7 Sternen zählt das Unternehmen zu den etablierten Anbietern im deutschen Werbeartikelmarkt. Das breite Sortiment reicht von klassischen Streuartikeln bis hin zu individuell veredelbaren Produkten für Messen, Kampagnen und die Kundenbindung.

Besonders gefragt sind in der Sommeraktion drei Produktbereiche:

Express-Produktion in nur 48 Stunden: Wenn es schnell gehen muss, liefert Pro·Discount® im Rahmen der Express-Produktion bedruckte Werbeartikel innerhalb von 48 Stunden nach Druckfreigabe. So lassen sich auch kurzfristige Aktionen, Events und Messetermine zuverlässig bedienen – ohne lange Wartezeiten.

Outdoor-Werbeartikel für die Sommersaison: Passend zur Jahreszeit bietet das Unternehmen ein umfangreiches Programm an Outdoor-Werbeartikeln mit Logo. Vom Picknick- und Strandzubehör bis zu Trekking- und Freizeitartikeln finden Unternehmen wetterfeste Werbeträger, die im Sommer besonders gut zur Geltung kommen.

Elektronik-Werbeartikel mit Logo: Auch im Bereich Elektronik-Werbeartikel bietet Pro·Discount® günstige Preise. Powerbanks, Lautsprecher, USB-Sticks und weiteres technisches Zubehör lassen sich individuell mit dem Firmenlogo bedrucken und sind beliebte, langlebige Werbeträger.

Neben dem Lagersortiment liegt eine besondere Stärke von Pro·Discount® in den Möglichkeiten als Importeur: Das Unternehmen fertigt auf Wunsch günstige Sonderanfertigungen und individuelle Werbeartikel nach Kundenvorgabe. Durch den direkten Import lassen sich Produkte in Form, Farbe, Material und Verpackung passgenau auf die jeweilige Marke abstimmen – und das zu attraktiven Preisen, gerade bei größeren Stückzahlen. So entstehen einzigartige Werbemittel, die sich deutlich von Standardartikeln abheben.

Die reduzierten Sommerpreise sind ab sofort verfügbar. Interessierte Geschäftskunden können die Angebote sowie das gesamte Sortiment direkt online entdecken.

Über Pro·Discount®

Pro·Discount® ist ein auf Werbeartikel, Werbemittel und Werbegeschenke spezialisierter Großhandel mit Sitz in Hildesheim. Seit 26 Jahren beliefert das Unternehmen B2B-Kunden mit einem Sortiment von über 200.000 Artikeln und bietet als Importeur zusätzlich günstige Sonderanfertigungen an. Unter dem Motto „… mehr für’s Geld“ steht Pro·Discount® für ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und genießt mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,7 Sternen hohes Kundenvertrauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pro-Discount Import Export e.K.

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

Deutschland

fon ..: 05121 69707 0

web ..: https://www.pro-discount-werbeartikel.de

email : verkauf@pro-discount.de

Pro·Discount® ist ein auf Werbeartikel, Werbemittel und Werbegeschenke spezialisierter Großhandel mit Sitz in Hildesheim. Seit 26 Jahren beliefert das Unternehmen Geschäftskunden (B2B) mit einem Sortiment von über 200.000 Artikeln – von klassischen Streuartikeln über Textilien und Outdoor-Produkte bis hin zu Elektronik-Werbeartikeln. Auf Wunsch erfolgt die Veredelung im Logodruck, bei eiligen Aufträgen liefert die Express-Produktion bedruckte Artikel innerhalb von 48 Stunden nach Druckfreigabe.

Als Importeur bietet Pro·Discount® zudem günstige Sonderanfertigungen und individuelle Werbeartikel nach Kundenvorgabe an. Durch den direkten Import lassen sich Produkte in Form, Farbe, Material und Verpackung passgenau auf die jeweilige Marke abstimmen – zu attraktiven Preisen, gerade bei größeren Stückzahlen.

Unter dem Motto „… mehr für’s Geld“ steht das Unternehmen für ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und genießt mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,7 Sternen hohes Kundenvertrauen.

Pressekontakt:

Pro-Discount Import Export e.K.

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

fon ..: 05121 69707 0

email : verkauf@pro-discount.de

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