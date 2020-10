Produktfotografie – die besten Preise und Rabatte

Professionelle und technisch überzeugende Produktfotos – Günstige Paketpreise mit 30% Rabatt

Produktfotos und freigestellte Bilder für Ihren Online Warenhandel

Für uns als Budget-Dienstleister mit hohen Qualitätsanspruch sind gewisse Mindeststückzahlen von entscheidender Bedeutung, um kosteneffizient und damit auch entsprechend günstig für Sie arbeiten zu können. Das betrifft sowohl den gesamten Handlingsaufwand für die Angebotserstellung, den Zeitbedarf für Vor- und Nachbesprechung eines Fotoshootings, als auch den Setaufbau und die Lichteinrichtung im Fotostudio.

Günstige Paketpreise für Studioaufnahmen ab 10 Artikeln

Auch wenn wir selbst einzelne Produktfotos ohne Mehrkosten für Sie produzieren, so sind das im Grunde reine Service-Jobs, an welchen wir wirtschaftlich gesehen keinen Cent verdienen. Zeit und Kosten können wir jedoch einsparen, wenn wir mehrere Aufnahmen von einem Artikel für Sie erstellen dürfen, oder aber mehrere ähnliche einfache Produkte nacheinander durchfotografieren können.

Bis zu 30% Nachlass bei Hollow Man Bildern von Mode und Bekleidungstextilien

3 Aufnahmen pro Artikel: 20% Rabatt auf unsere Listenpreise

(1x Frontalansicht + 1x Rückansicht + 1 Detailfoto)

= 3 Fotoaufnahmen für nur 37,80 Euro

= 8,90 Euro gespart

5 Aufnahmen pro Artikel: 30% Rabatt auf unsere Listenpreise

(1x Frontalansicht + 1x Rückansicht + 1x Seitenansicht + 2x Detailfoto)

= 5 Fotoaufnahmen für nur 50,00 Euro

= 22,50 Euro gespart

Mindestbestellmenge: 10 Artikel pro Fotoshooting

Bis zu 30% Nachlass bei einfachen Produktfotos

ab 30 ähnlichen Produkten: 20% Rabatt auf unseren Listenpreis

= 30 Produktfotos für nur 309,60 Euro

= 77,40 Euro gespart

ab 50 ähnlichen Produkten: 30% Rabatt auf unseren Listenpreis

= 50 Produktfotos für nur 451,50 Euro

= 193,50 Euro gespart

Voraussetzung für alle Artikel:

– Einzelartikel, bestehend aus einem Fotoobjekt

– ähnliche Form, Oberflächenbeschaffenheit und Größe

– kein individueller Lichtumbau während des Shootings notwendig

30% Nachlass für unsere Standard-Produktfotos

ab 50 Standard-Produktfotos: 30% Rabatt auf unseren Listenpreis

= 50 Produktfotos für nur 696,50 Euro

= 298,50 Euro gespart

Mindestbestellmenge: 50 Artikel pro Fotoshooting

Voraussetzung für alle Artikel:

– Einzelartikel, bestehend aus einem Fotoobjekt

– Glänzende oder transparente Produkteigenschaften nur in unserer Standard-Qualität

– Kein aufwendiger Zusammenbau notwendig

– Keine Dekorationen oder Gruppenaufnahmen

Als fotografischer Handwerksbetrieb bieten wir Produktfotografie als günstige Budget-Dienstleistung zu pauschalisierten Festpreisen an. Jedes einzelne Produktfoto wird dabei exklusiv nach Ihren Bedürfnissen und Ihren Vorgaben für Sie handgefertigt. Wenn wir durch eine zeitsparende Arbeitsweise die Möglichkeit haben, Produktionskosten einzusparen, dann geben wir diese Ersparnis gerne in Form eines angemessenen Preisnachlasses an Sie weiter.

Die PRO-ducto GmbH ist seit über 12 Jahren für ihre gute und zuverlässige Arbeit bekannt. Wir finden für fast alle Ansprüche eine passende und preiswerte Lösung.

