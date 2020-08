Produktfotografie für Onlineshops

Überzeugende Produktfotografie mit perfektem Service.

Was zeichnet ein wirklich gutes Fotostudio aus?

Gute Produktfotos müssen Ihren Zweck erfüllen!

Gerade dieser Punkt wird von vielen Onlinehändlern oftmals fast völlig vergessen. Einfach nur billige Bilder kann heute fast jeder produzieren, der halbwegs eine Kamera bedienen kann. …aber reicht das wirklich…?

Welche Fragen sollte man sich also bei der Suche nach einem passenden Produktfotografen vorab stellen?

Suche ich als Kunde nach geschmacksorientierten Stimmungsbildern (Moodbilder) oder nach sachlich nüchternen Produktdarstellungen?

? stylische Aufnahmen sind in aller Regel immer mit deutlich höheren Kosten zu planen.

Wodurch zeichnen sich meine Produkte gegenüber meinen Mitbewerbern aus?

? Genau das müssen Ihre Bilder später sachlich und deutlich erkennbar zeigen, sofern sie nicht nur als Massenprodukt über den Preis gehandelt werden sollen.

Wirtschaftlichkeit: Wieviel Budget steht mir tatsächlich zur Verfügung und wo bekomme ich die dafür bestmögliche Gegenleistung?

? Bilder nur in Stückzahlen zum günstigsten Angebotspreis zu rechnen, kann für Ihren späteren Verkaufserfolg spührbare Folgen haben.

VERKAUFSFÖRDERNDE PRODUKTBILDER:

Für einen erfolgreichen Handel im Internet müssen Produktfotos gut, jedoch nicht perfekt sein! Da ein Produktfoto nicht einfach nur ein Stückgut zu einem festen Preis ist, sondern in handwerklicher Arbeit hergestellt wird, steigen die damit verbundenen Produktionskosten mit zunehmender Optimierung schnell überproportional an. Echte „Luxusbilder“ können sich daher auch nur Anbieter mit einem entsprechend hohen Werbebudget leisten. Mögliches Umsatzvolumen und finanzielle Mittel sind also auch hier die wirtschaftlichen Faktoren für die Wahl der geeigneten Bilder.

? Die PRO-ducto GmbH bietet den goldenen Mittelweg mit qualitativ sehr anspruchsvollen und hochwertigen Produktbildern zu einem wirtschaftlich vernünftigen Preis an.

? Unser Unternehmen ist überregional tätig! Wir produzieren Verkaufsfotos für Kunden in ganz Deutschland, in Österreich und der Schweiz.

EINFACHE und BEQUEME Auftragsabwicklung:

Die meisten Händler haben keine Zeit, sich mit den technischen Inhalten der Produktfotografie und der digitalen Bildbearbeitung wirklich intensiv zu befassen. Schließlich ist es ihr Job, Ware zu verkaufen, was bereits ein enorm umfangreiches Aufgabengebiet umfasst.

? Einfach bestellen, Muster versenden, kurz warten und dann die fertigen Bilder in den Händen halten. Das ist die Devise die unser Fotostudio sein 2006 verfolgt. Ohne besondere Formalitäten übernehmen wir das Ruder für die Fotoproduktion, fragen schrittweise alle Notwendigkeiten für ein erfolgreiches Fotoshooting bei Ihnen ab und kümmern uns anschließend um den gesamten Rest.

Persönlicher SERVICE:

In der „Servicewüste Deutschland“ vermisst man heute vor allem in der digitalen Zusammenarbeit mit einem Onlineunternehmen immer mehr das persönliche Miteinander. Durch direkte Gespräche lässt sich viel Zeit sparen und viele Folgefehler lassen sich ganz einfach vermeiden. Vor allem in der Produktfotografie ist dieser persönliche Austausch sehr wichtig, um erfassen zu können, was der Kunde wirklich wünscht und wo seine Schwerpunkte liegen.

? Greifen Sie einfach zum Telefon. Sie werden bei uns immer einen kompetenten Ansprechpartner erreichen. Wir stehen mit Ihnen immer in direkter Verbindung. Wir arbeiten aktiv daran, damit Sie am Ende auch wirklich die erwarteten Fotoergebnisse erhalten.

PERSÖNLICHKEIT ist unser Markenzeichen:

In der Produktfotografie legen wir Wert auf eine intensive Zusammenarbeit. Wir sehen uns nicht einfach nur als Lieferant oder Dienstleister, der Ihre Aufträge blind ausführt. Unsere Aufgabe ist es, Sie mit unserem gesamten Know-how zu unterstützen. Das bedeutet auch, dass wir Punkte, die uns irgendwie „komisch“ vorkommen hinterfragen und mögliche Alternativen aufzeigen. Zusammenarbeit bedeutet, gemeinsam zu optimalen Ergebnissen zu gelangen…

Schnelle und ZUVERLÄSSIGE Lieferungen:

Im Onlinehandel spielen kurze Lieferzeiten von Fotoaufnahmen für Sie eine wichtige Rolle, während wir als Budget-Dienstleister auch bewusst mit gewissen Lieferzeiten planen müssen, um eine permanente und damit möglichst kosteneffiziente Auslastung unseres Fotostudios zu erreichen.

? Wir liefern Ihre bestellten Produktfotos schnell und zuverlässig, wobei unsere Priorität auf zuverlässig liegt. Nur zuverlässige Lieferungen sind für Sie planbar. Wir hüten uns davor, unsichere „Schnellschüsse“ zu versprechen, nur um einen Auftrag zu erhalten. Jede gute handwerkliche Arbeit kostet eine bestimmte Zeit, und jeder Kunde, der bereits bestellt hat, erwartet seine pünktliche Lieferung.

? In den 12 Jahren unserer Geschäftstätigkeit haben wir alle unsere zugesagten Liefertermine ausnahmslos eingehalten!

Kalkulierbar GÜNSTIGE PREISE:

Im Dschungel vieler Mitbewerber stechen vor allem preisaggresive Angebote hervor und verleiten zu übereilten Kaufabschlüssen. Das gilt für den Handel mit Strom- und Mobilfunktarifen, für den Handel mit Artikeln, wie natürlich auch für fotografische Dienstleistungen in der Produktfotografie.

? Mit einem einzigen Preis für unser typisches Standard-Produktfoto distanzieren wir uns von vermeintlich günstigeren Angeboten. Für ein fix und fertig freigestelltes und retuschiertes Produktfoto vor weißem Hintergrund in guter und solider Bildqualität bezahlen Sie bei uns nicht mehr als 19,90 Euro pro Aufnahme. Sollte es sich jedoch bei Ihren Fotomustern um einfache Artikeln handeln, die entsprechend einfach zu fotografieren sind, dann berechnen wir auch nur einen reduzierten Preis in Höhe von 12,90 Euro.

? Alle unsere Kunden behandeln wir gleich gut! Rabatte sind daher auch bei großen Stückzahlen nicht individuell verhandelbar, da wir alle unsere Preise bereits auf Basis einer permanenten Studioauslastung günstigst für Sie kalkuliert haben. Wir bieten Ihnen die bestmöglichen Konditionen an, die für unsere umfangreichen Leistungsinhalte angemessen und wirtschaftlich vertretbar sind. Es kann also immer einen anderen Mitbewerber geben, der zu billigeren Preisen anbietet. Mehr Leistung sollten Sie dort jedoch nicht erwarten. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen und unserer langjährigen Erfahrung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRO-ducto GmbH

Herr Oliver Preißner

Sommerleite 3

91586 Lichtenau

Deutschland

fon ..: 09827 / 240970

web ..: https://www.pro-ducto.com

email : oliver.preissner@pro-ducto.com

Pressekontakt:

PRO-ducto GmbH

Herr Oliver Preißner

Sommerleite 3

91586 Lichtenau

fon ..: 09827 / 240970

web ..: https://www.pro-ducto.com

email : oliver.preissner@pro-ducto.com

