Professionelle Kennzeichnung für jeden Bedarf von Elried

Ihr Partner in Sachen Markierung und Exportkennzeichnung sowie Produkt- und Verpackungskennzeichnung. Elried bietet Systeme und Materialien für die industrielle Markierung für jeden Bedarf.

Elried hat seine Leidenschaft zu einer über 60 Jahre langen Tradition gemacht und öffnet Ihnen als Unternehmer in den Bereichen der Produkt- und Verpackungskennzeichnung sowie der Markierung und Exportkennzeichnung völlig neue Pforten. Unsere innovativen Systeme bieten individuelle Branchenlösungen zum berührungslosen Beschriften, Codieren und Markieren der unterschiedlichsten Produkte und Oberflächen an.

Produktinformationen wie z.B. Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargennummern können in Form von Texten, Barcodes und Data Matrix Codes gedruckt oder gelasert werden. Diese Daten tragen nicht nur zu einer effizienten Identifikation sowie Rückverfolgbarkeit der Produkte bei, sondern dienen auch der Qualitätssicherung sowie dem Plagiatschutz.

Die einzigartige Konnektivität unserer Systeme vereint verschiedene Schnittstellen von Maschinen und Anlagen entlang der gesamten Produktionsketten und ermöglicht somit einen entscheidenden Schritt in Richtung Implementierung der Industrie 4.0. und dem Erreichen einer kontinuierlichen Effizienz- und Produktivitätssteigerung, die zur Kosteneinsparungen führt.

Der Markierung und Exportkennzeichnungsbereich von Elried umfassten sämtliche voll- und halbautomatische Lösungen für die individuelle Anfertigung von Schablonen, die zur einfachen und schnellen Kennzeichnung im Lager, in der Produktion sowie im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Insbesondere im Bereich der Verpackungskennzeichnung werden Verpackungen, Kartons und Kisten mit Hilfe wiederverwendbaren Schablonen und Sprays oder speziellen Tinten von Elried gekennzeichnet. Somit schützen Sie Ihre Transportware vor unsachgemäßer Handhabung.

Selbst in dieser schweren Zeit der Corona Pandemie können Sie ohne Einschränkungen auf unser Engagement zählen. Lassen Sie Ihre Produktion nicht stillstehen! Sofern Sie als Neukunde zu uns stoßen, schauen Sie sich während dieser herausfordernden Situation gerne unsere Produktvorstellungen innerhalb unseres Showrooms an und sehen Sie, wie auch Sie dauerhaft von unserer langjährigen Erfahrung profitieren können. Zusätzlich finden Sie Live Produkt Demos, die unsere Lösungen so haptisch wie möglich machen und Ihnen einen dreidimensionalen Eindruck unserer Schaffenskultur vermitteln.

Individuelle Produkt- und Verpackungskennzeichnung

Im Rahmen der Produkt- und Verpackungskennzeichnung setzen wir auf den neuesten Standard, sodass ständig Erweiterungen hinzukommen, die das Endprodukt weiter optimieren. Je nach Art von Produkt und Verpackung setzen wir dabei die unterschiedlichsten Systeme für einen garantierten Erfolgsdruck ein.

Folgende Drucker-Systeme und Verfahren stehen Ihnen zur Projektrealisierung bereit:

– High-End Kompaktdrucker

– High-Res Verpackungsdrucker

– Continuous Inkjet

– Laserkennzeichnung

– Fehlerkennzeichnung & Verifikation

Unsere High-End Drucker – erstklassige Verarbeitung & hoher Funktionsumfang

Unsere High-End Drucker bieten sich ebenso für professionelle Bediener von Druckern wie auch für technische Laien an. Konzipiert für Jedermann glänzen sie vor allem durch ihre hohe Benutzerfreundlichkeit und ihre robuste Verarbeitung. Die Installation erfolgt audiovisuell und nimmt wenige Minuten in Anspruch.

Der Druck selbst erfolgt in hochauflösender Qualität von 600 dpi und das bei enormer Flexibilität hinsichtlich des eingesetzten Materials. Sie können auf Karton, Kunststoff, Glas und Metall drucken. Druckhöhen von bis zu 100 mm sowie eine breite Palette an unterschiedlichen Farbtinten garantieren eine sehr gute, dauerhafte Lesbarkeit und rücken somit das altbewährte Etikettieren in den Hintergrund.

Neben der exakten Darstellung des Druckbildes bietet sich auch hier der Vorteil der Kostenkontrolle und das unter Einbeziehung von Umweltfaktoren zum Schutz von Klima und Nachhaltigkeit.

Continuous Inkjet – beliebtes Druckverfahren für gehobene Ansprüche

Das hinter diesem Verfahren stehende System ermöglicht einen 1 bis 5 Zeilen-Druck. Seine enorme Geschwindigkeit von 588 m/min setzt hinsichtlich der raschen Verarbeitung von Druckaufträgen neue Maßstäbe. Doch nicht nur Zahlen und Buchstaben, auch 2D Logos werden in absoluter Präzision abgebildet. Der Filterwechsel ist alle 8000 Stunden vorzunehmen, was Zeit und Arbeit deutlich verringert.

Wir bieten folgende Continuous Inkjet Geräte an:

1. Ci5500 Moba Egg Coder

2. Ci5200

3. Ci5300

4. Ci5500

5. Überdies erhalten Sie bei uns Reiniger, Make Up und MEK-Tinte

Einsatz der Laserkennzeichnung

Gravieren Sie die benötigten Informationen direkt in Ihr Produkt ein. Dafür brauchen Sie ein zuverlässiges und exakt arbeitendes Gerät zur Laserkennzeichnung. Unsere beiden Geräte Uniq und Arex sind genau auf dieses Vorhaben abgestimmt und nehmen überdies nur wenig Platz ein. Das macht sie auch bei kleineren Unternehmen sehr beliebt und zum unverzichtbaren praktischen Helfer.

Markierung und Exportkennzeichnung auf höchstem Niveau

Hinsichtlich der Markierung und Exportkennzeichnung haben wir ein Team mit umfassendem Know-how zusammengestellt, das sich bei ständiger Weiterbildung an den modernsten Entwicklungen im Bereich der Markierung und Exportkennzeichnung orientiert. Damit einhergehend führen wir zahlreiche Produkte in unserem Sortiment, die neben Farbgenauigkeit und Farbintensität weitere Vorteile zu bieten haben.

Dazu gehört unser Signierspray zur Schablonenkennzeichnung. Diese Produktgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass es oberhalb der Schablonen nicht zum Farbaufbau kommt. Auf der anderen Seite verläuft die Farbe nicht und Sie erhalten scharfe Kanten – ganz, wie Sie es wünschen.

Daneben führen wir folgende Produktgruppen:

– Markierfarben und -zubehör

– Automatische Schablonensysteme

– Schablonenservice

– Stempel, Stifte und Kreiden

– Packhilfsmittel

Diese Branchen profitieren von unseren Erfahrungen

Die industrielle Kennzeichnung ist in allen Bereichen der erzeugenden Industrie ein wichtiger Bestandteil geworden. Gesetzlich verpflichtende Rückverfolgbarkeit sowie Qualitätssicherung der Produkte stellen Unternehmen in den unterschiedlichen Industriezweigen meist vor neuen Herausforderungen. Unsere Kennzeichnungssysteme sind in fast allen Branchen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche im Einsatz. Langjährige Erfahrungen sowie maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand sind bei Elried der Garant für eine erfolgreiche Umsetzung und eine vertrauensvolle Partnerschaft.

– Automobil

– Chemie

– Exportverpackung & Transport

– Getränke

– Holz

– Konsumgüter

– Kunststoffe & Baustoffe

– Lebensmittel

– Maschinenbau

– Möbel

– Sicherheit & Verteidigung

– Stahl

Rundum-Service für jeden Anforderungsbereich

Wir stehen für dauerhafte Funktionalität und Zuverlässigkeit. Sollte ein Produkt trotz Wartungsteile nicht funktionieren, so sind wir sofort für Sie da. Unser Telefonsupport ermöglicht Ihnen den unmittelbaren Kontakt zu einem erfahrenen Techniker. Ist Ihr Problem mit integrierter Software verbunden? Dann greift unser virtueller Support zur Lösung von Konfigurationsproblemen.

Auf diese Weise sparen Sie lange Anfahrtswege und vor allen Dingen Ihre wertvolle Zeit ein. Sollte sich das Problem nicht so einfach beheben lassen, senden wir einen Techniker zu Ihnen. Dieser wird sich dem Problem umfassend widmen und für die schnelle Wiedererlangung der gewohnten Funktionalität sorgen. Überdies ist das Einsenden Ihrer Ware zur Reparatur an uns möglich.

Außerdem: Der Austausch von Zubehörteilen gehört für uns zum Selbstverständnis. Profitieren Sie von unseren langlebigen und qualitativ hochwertig verarbeiteten Produkten und genießen Sie unseren hohen Anspruch bei der Arbeit.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns jederzeit per Telefon, Mail oder unter https://www.elried.de/ – wir freuen uns Ihnen weiterhelfen zu dürfen!

