Professionelle Kosmetikgeräte.

Sie können eine Kosmetikgerät mit einer Funktion oder ein Gerät mit einer großen Anzahl von Funktionen auswählen-Kosmetische Multifunktionsgerät, Gerät für Photoepilation oder Diodenlaser.

Alvi Prague ist ein Hersteller von Kosmetik Geräten, der sich seit mehr als 10 Jahren erfolgreich auf dem europäischen Markt entwickelt hat. Wir bieten ein großes Sortiment an Apparaten mit verschiedenen Preisen von Grundlagen der Methodik bis zur innovativen Entwicklungen an.

Firma Alvi Prague ist eine Handelsmarke, die sich mit der hohen Qualität der Arbeit und dem Professionalismus der Bedienung in der Industrie der Schönheit assoziiert.

Die tschechische Firma Alvi Prague bietet die Ausrüstung für Schönheitssalons, Kosmetikstudios, Kliniken für ästhetische Medizin und SPA-Zentren an. Unsere Niederlassungen befinden sich in der Tschechischen Republik, der Ukraine, Russland und Lettland.

Dieses Kosmetikgerät umfasst die gesamte Palette von Verfahren, die bei Gesichts und Körperpflege durchgeführt werden. So wie: Aqua Peeling geräte, Lymphdrainage Geräte, Radiofrequenz-Lifting und Gesichtsbehandlung, Nadellose Mesotherapie, Diamant Mikrodermabrasion für Gesichts und Körper, Mikrostromtherapie, Ultraschall-Peeling und vieles mehr. In unserem Sortiment erscheinen ständig neue Innovationen auf dem Gebiet der Kosmetologie. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl von qualitativ hochwertigen Kosmetikgeräten, basierend auf Ihre Wünsche. Wir bieten Ihnen auch eine Schulung die von Ihnen erworbene Geräte an. Danach bekommen Sie ein Zertifikat von uns, so wie auch eine Garantie und After Sales Service.

Wenn Sie unsere Geräte kaufen, erhalten Sie europäische Qualität, multipliziert mit der Kompetenz unserer Mitarbeiter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alvi Prague

Herr Vladimir Sklyar

Stefánikova 18/25

15000 Prague

Tschechische Republik

fon ..: +420 776 629 353

web ..: https://alvi-prague.de

email : vladimir@alvi-prague.cz

Pressekontakt:

Alvi Prague

Herr Vladimir Sklyar

Stefánikova 18/25

15000 Prague

fon ..: +420 776 629 353

web ..: https://alvi-prague.de

email : vladimir@alvi-prague.cz

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Torontos TOP Events und Festivals 2022