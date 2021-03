Professionelle Online-Formulare ganz einfach selbst gemacht – DA-FormMaker 4.11!

Heutzutage muss jede Webseite eine Möglichkeit bieten mit dem Benutzer zu interagieren. Das geht am einfachsten mit einem Online-Formular! Doch wie erstellt man ein solches Web-Formular?

Online-Formulare erleichtern dem Webmaster die Kommunikation mit den zahlreichen Besuchern seiner Webseite. Diese können über ein solches Kontaktformular mit dem Webseitenbetreiber kommunizieren, Newsletter abonnieren, an einer Umfrage teilnehmen, Reservierungs- und Terminanfragen stellen, Online-Buchungen vornehmen u.v.m. Mit dem DA-FormMaker 4.11 erstellt man vielfältige, komplexe Internetformulare, ohne dass man dafür tiefergehende HTML-, PHP- oder andere Programmierkenntnisse mitbringen muss.

Ein eigener Web-Auftritt für das Internet ist schnell erstellt oder in Auftrag gegeben. Jedoch stellt sich dann schnell die Frage, wie können Kunden und Webseitenbesucher über ein Online-Formular mit einem in Kontakt treten. Ein solches Internetformular muss nicht nur den modernen Anforderungen ans Design gerecht werden, sondern auch vielfältige Funktionen bereitstellen, wie Eingabe-Überprüfungen oder Datei-Uploads.

Damit erleichtern solche Webformulare dem Besucher einer Homepage die Kommunikation mit dem Webmaster. Die E-Mail-Adresse des Empfängers kann dabei verschlüsselt im Formular abgelegt werden, sodass sie vor automatischen Adressensammlern sicher ist.

Mit den fertigen Formular-Vorlagen erstellt man in wenigen Schritten ein fertiges Kontaktformular, ein Formular für Termin- und Reservierungsanfragen. Betreibern des Gastgewerbes profitieren von einem fertigen Formular für Online-Buchungen.

Besucher können Newsletter abonnieren und sie auch wieder abbestellen. Möglich ist es über die Formulare auch, Kommentare für ein Forum zu erfassen oder an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.

Daniel Iwer von der _Dunkel & Iwer GbR_: _“Leider ist es alles andere als leicht, Online-Formulare in Eigenregie zu erstellen. Wir haben mit dem DA-FormMaker eine Lösung programmiert, die es jedem Anwender per Mausklick erlaubt, einfache wie komplexe Online-Formulare ohne tiefergehende Kenntnisse von HTML, PHP und JavaScript umzusetzen.“_

DA-FormMaker: Formulare per Mausklick zusammenstellen

Der DA-FormMaker 4.11 hilft dabei, Online-Formulare zu erstellen, die professionellen Ansprüchen gerecht werden. Die Windows-Software erfasst in mehreren Schritten alle Angaben zum neuen Formular. Der Anwender kann demnach angeben, wie viele Abfragefelder genau er benötigt und welche Inhalte sie erheben sollen. Auch die Farben und Schriftarten lassen sich frei wählen, um das neue Web-Formular so zu gestalten, dass es sich perfekt in den eigenen Online-Auftritt einfügt.

Einmal definierte Felder, die später noch einmal für ein neues Formular benötigt werden, speichert der DA-FormMaker als Vorlage. Änderungen an einem bereits entwickelten Formular lassen sich in der Vorschau jederzeit begutachten, bevor das Web-Formular über den Export-Assistenten veröffentlicht wird.

Die fertigen HTML-Formulare lassen sich via FTP schnell auf den eigenen Web-Space übertragen und per iFrame oder dirket in den Webauftritt einfügen. Auch ohne PHP und CGI sind die Formulare sofort einsatzbereit.

Die in ein Formular eingegebenen Daten werden von der Software als HTML-Mail, als Text-Mail oder als Excel-Datei an den Webmaster geschickt – einfacher kann die Auswertung gar nicht mehr sein.

Daniel Iwer: _“Wichtig ist auch der Captcha-Spam-Schutz unserer Online-Formulare. Ein Sicherheitscode verhindert, dass Spam-Bots die online eingesetzten Formulare für ihre Spam-Zwecke missbrauchen.“_

Weitere Key-Features

* Überprüfung eingegeben Daten in den Formularfeldern (Pflichtfelder, Format-Überprüfungen)

* Formulare für Smartphone und Tablet geeignet

* Spezialfelder zum Zeichnen o. für digitale Unterschriften

* Kalender- und Uhrzeitfelder

* Mehrspaltige Anordnung

Testversion einfach ausprobieren

Der Freischaltschlüssel für den DA-FormMaker 4.11 kostet nur 29,99 Euro. Auf der Homepage steht eine kostenlose Testversion zum Download bereit, mit der Testversion können voll funktionsfähige Formulare erstellt werden. Es ist lediglich die Anzahl der Formularfelder begrenzt. Mit der Vollversion können dann Online-Formulare mit beliebig vielen Formularfeldern erstellt werden und es erscheint auch kein Shareware-Hinweis mehr beim Starten des Programms.

Pro-Version für Dienstleister

Für gewerbliche Dienstleister, wie Web-Designer und Entwickler, die Formulare im Auftrag für Ihre Kunden schnell und professionell erstellen möchten, gibt es den DA-FormMaker in der Pro-Version. Diese lizensiert den Anwender, die erstellten Internetformulare auch im Rahmen von Auftragsarbeiten weiterzuverkaufen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andy Dunkel und Daniel Iwer GbR

Herr Daniel Iwer

Gartenstr. 12a

15907 Lübben (Spreewald)

Deutschland

fon ..: +49 173 3739824

fax ..: +49 3546 2264273

web ..: https://da-software.net/

email : daniel.iwer@ekiwi.de

Die Dunkel und Iwer GbR programmiert nunmehr seit mehr als 20 Jahren an verschiedenen Tool für Online-Formulare, Bestellformularen und für Internetpublikationen und entwickelt diese Softwareprodukte ständig weiter. Dabei ist uns die Kundennähe wichtig und berücksichtigen bei Weiterentwicklungen auch gern individuelle Kundenwünsche.

Pressekontakt:

Andy Dunkel und Daniel Iwer GbR

Herr Daniel Iwer

Gartenstr. 12a

15907 Lübben (Spreewald)

fon ..: +49 173 3739824

email : daniel.iwer@ekiwi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Wenn das Knie nicht mehr rund läuft