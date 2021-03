Hersteller von Weinkühlschränken und Weinklimaschränken im Vergleich

Sich etwas gönnen und genießen, das ist besonders in Zeiten wie diesen wichtig. Um die eigene emotionale und psychische Gesundheit zu bewahren. Wein ist ein ideales Genussmittel.

Schweiz, 10.03.2021 – SWISSCAVE Weinkühlschränke – der Wettbewerb hat das Nachsehen

Wein war, ist und wird auch in Zukunft eines der beliebtesten Genussmittel sein. Die richtige Lagerung und Temperierung der Weine bewahrt dabei nicht nur ihre Qualität, sondern steigert den Genuss bei der Verkostung um ein Vielfaches. Weinkühlschränke sind dabei das Mittel der Wahl, um die Ansprüche eines Connaisseurs vollumfänglich zu erfüllen.

Große Marken – wenig spezifisches Know-How

Namhafte Küchengeräteanbieter haben das Thema Weinkühlschränke bzw. Weinklimaschränke seit Jahren auf ihrer Agenda. So sind Marken, die für Qualität und Langlebigkeit stehen, wie etwa Liebherr oder Siemens, mit etlichen Modellen am Markt. Sie richten sich mit ihrem Portfolio an ein breites Publikum. Menschen, die sich erst seit kurzem und weniger intensiv mit Wein und seiner Lagerung beschäftigen, kommen dabei auf ihre Kosten.

Deutliche Mängel zeigen manche Produkte jedoch, was die Erfüllung der Bedürfnisse eines echten Connaisseurs angeht. Hier wird deutlich, dass häufig das Knowhow des Spezialisten bei großen Unternehmen, die mit Weinlagerung lediglich ein weiteres Produktsegment erschließen wollen, fehlt.

Weinklimaschränke vom Weinlagerprofi für echte Kenner

Neben den großen Konzernen, die ihr Portfolio durch Weinkühlschränke (Weinkühlschrank) und Weinklimaschränke ergänzen wollen, gibt es auch auf die Thematik der Weinlagerung spezialisierte Unternehmen, welche sich auf hochwertiges Design in Verbindung mit ausgezeichnetem Wein-Knowhow konzentrieren. Dies resultiert in Produkten, welche nebst optimierter Bedienung und perfekter Präsentation der Flaschen auch technologisch so gefertigt sind, dass die Geräte langlebig sind und die darin untergebrachten Weine unter idealen Lagerbedingungen altern und sich entwickeln können.

SWISSCAVE – Qualität, Design und Knowhow aus der Schweiz

Der Schweizer Weinkühlschrank- und Weinklimaschrank-Spezialist verbindet alle Anforderungen eines Weinkenners, -liebhabers oder -sammlers in seinen Geräten. SWISSCAVE hat mit viel Erfahrung und permanentem Austausch mit Winzern und Weinspezialisten eine Produktlinie entwickelt, die keine Wünsche offenlässt. Zahlreiche Probleme, die bei vielen der im Handel erhältlichen Produkte zu finden sind, wie etwa rostende Auszüge, vereisende Flaschenböden, mangelhafte Temperaturstabilität oder auch Einschränkungen, was die Lagerkapazität betrifft, wurden bei SWISSCAVE Produkten aufgrund der langjährigen Erfahrung und mit Liebe zum Detail ausgemerzt.

SWISSCAVE bietet darüber hinaus eine minimalistische Designsprache, die dafür sorgt, dass die Produkte sich problemlos an zahlreiche innenarchitektonischen Gegebenheiten anpassen und den Gesamteindruck des jeweiligen Ensembles mit ihrer schlichten Eleganz aufwerten. SWISSCAVE setzt sich mit der Verbindung aus Qualität, Design und Knowhow gegen die Konkurrenz durch und bietet für Weine und Weinliebhaber ein Gesamtpaket, das seinesgleichen sucht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2020)

Herr Fabio Bühler

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG

Herr Fabio Bühler

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professionelle Online-Formulare ganz einfach selbst gemacht – DA-FormMaker 4.11!