Professionelle Schneidebretter für Profiköche

Breitscheid, den 06.05.2021. Auf den online Portal dietermanns.de finden Sie eine große Auswahl an Schneidebrettern und Zubehör.

Am 01.07.1997 gründete Bernd Dietermann die Firma DSS Dietermann’s Schneid-Brett-Service.

Seine Idee kam dadurch zustande, dass die damalige Lebensmittelhygieneverordnung vorsah, dass alle lebensmittelverarbeitenden Betriebe glatte und hygienisch einwandfreie Oberflächen nachzuweisen haben. Seit Januar 2006 regelt die HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) das Hygienerecht in der gesamten Europäischen Union (EU). In der HACCP ist weiterhin verankert, dass ausschließlich Bretter aus lebensmittelechtem Kunststoff verwendet werden dürfen.

Perfekt für die Gastronomie: Unsere Schneidebretter sind sicher und robust, wasserabweisend und können problemlos wiederverwendet werden. Hergestellt aus 100% lebensmittelechten Materialien und farbecht (durchgefärbt). Ausgestattet mit einer praktischen Saftrille wird Kochen zum Kinderspiel! Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben ist für jeden was dabei. Kein Abrutschen mehr beim Schneiden: mit unserem neuen Multistopper! Rutschfeste und haltfeste Absätze, welche Sie einfach unter Ihr Schneidebrett legen. Hergestellt aus lebensmittelechtem Qualitäts-Silikon verhindert es Keimbildung und Gerüche, Ihr Arbeitsplatz wird somit sicherer und hygienischer. Erhältlich in sechs verschiedenen Farben. Ihre Bretter sind vom Schneiden zerkratzt? Unser Rundum-Service hobelt die Brett-Oberfläche wieder glatt, bis sie wie neu aussieht. Nach Wunsch schärfen wir Ihre Küchenmesser mit inklusive.

Auch ein Blick auf unsere Sonderposten lohnt sich: Neue Einzelstücke und Sondergrößen, bieten wir hier zu unschlagbaren Rabatten an!

Für weitere Informationen können Sie die Webseite dietermanns.de besuchen.

