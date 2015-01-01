  • Professionellen Handwerksbetrieben ist Zuverlässigkeit besonders wichtig

    Im Handwerk ist Zuverlässigkeit nicht nur eine nette Eigenschaft, sondern das Fundament des Geschäftsmodells. Wer pünktlich erscheint und Wort hält, hat den halben Auftrag schon gewonnen.

    BildWarum das so ist, lässt sich ganz einfach erklären:

    Persönlicher Kundenkontakt und Vertrauen

    Handwerker arbeiten oftmals direkt beim Kunden zu Hause und dann in sensiblen Bereichen wie Badezimmer, Küche, Heizung oder Elektro. Der Kunde lässt Fremde in seine Privatsphäre, da zählt nicht nur fachliche Qualität, sondern vor allem: Kann ich mich auf diesen Betrieb verlassen?

    Zeitliche Zuverlässigkeit entscheidet oft über den Auftrag

    Terminzusagen einhalten, pünktlich erscheinen, Absprachen einhalten, das ist im Handwerk Gold wert. Viele Kunden berichten: „Der Preis war okay, die Qualität gut, aber am meisten hat mich gestört, dass sie dreimal nicht gekommen sind.“ Umgekehrt: Wer zuverlässig ist, bekommt sehr oft Folgeaufträge und starke Mund-zu-Mund-Propaganda, die kostengünstigste und wirksamste Werbung im Handwerk.

    Kundenbefragungen und Studien bestätigen

    Zuverlässigkeit liegt bei der Bewertung von Dienstleistern regelmäßig auf Platz 1-3 (neben Preis-Leistungs-Verhältnis und Kompetenz). Unzuverlässigkeit (z. B. schlechte Verfügbarkeit, nicht eingehaltene Termine) ist einer der Hauptgründe für schlechte Bewertungen und verlorene Kunden.

    Langfristiger Unternehmenserfolg hängt stark davon ab

    In Zeiten von Google-Bewertungen verbreiten sich negative Erfahrungen rasend schnell. Ein zuverlässiger Betrieb baut sich hingegen einen richtig guten Ruf auf, oft über Jahre hinweg, und braucht viel weniger teures Marketing.

    Fazit:

    Im Handwerk ist Zuverlässigkeit kein Extra, sondern ein echter Wettbewerbsvorteil und häufig der entscheidende Faktor, warum manche Betriebe seit Jahrzehnten gut ausgelastet sind, während andere ständig um Aufträge kämpfen müssen.

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    Zuverlässigkeit ist im Handwerk der Turbo für Empfehlungen, Stammkunden und damit eine gesunde Auslastung, auch ohne teure Image- oder Werbekampagnen.

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