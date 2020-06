Promowerk GmbH 7 Tipps für optimales Suchmaschinenmarketing

Um Informationen, Produkte oder Angebote im Internet schnell und unkompliziert zu finden greift der Internet-User zu Suchmaschinen. Durch Eingabe eines geeignetes Keywords in das Suchmaschinen-Eingabefeld bekommt der Internet-User die für Ihn passenden Ergebnisse in kürzeste Zeit angezeigt. Je mehr der eingegebene Suchbegriff mit dem Textinhalt Ihrer Website übereinstimmt umso höher ist die Wahrscheinlichkeit als bestes Ergebnis in der Suchmaschine angezeigt zu werden.

Lernen Sie nun von Promowerk GmbH, wie Sie Ihre Website mit 7 Tipps für die Suchmaschinen-Präsenz optimieren können.

Tipp 1 – Die Persona-Methode:

Mit Hilfe von Personas lässt sich die genaue Zielgruppe Ihrer Website bestimmen. Denken Sie sich fiktive Internet-User aus, die sich für Ihre Website interessieren könnten und analysieren Sie die Interessen und Vorlieben dieser Internet-User. Die Persona-Methode hilft Ihnen dabei, die optimalen Inhalte zielgruppengerecht darzustellen.

Tipp 2 – Die passenden Keywords finden:

Verzichten Sie auf allgemeine Keywords, die wie Sand am Meer im Internet zu finden sind. Überlegen Sie sich spezielle und etwas längere Keywords, die nicht auf jeder Website zu finden sind. Die Devise lautet hier: Je länger und seltener die Keywords, umso besser.

Tipp 3 – Die Keyworddichte:

Für die Suchmaschine ist Ihre Website dann relevant, wenn das Keyword oft in einem Text vorkommt. Der Internet-User möchte mit Ihrer Website schnell zu einer Lösung oder den gesuchten Informationen kommen, daher wird der Text vom Internet-User zunächst nur überflogen, um sicher zu gehen, auf der passenden Website gelandet zu sein. Achten Sie also darauf, das gesuchte Keyword so oft wie möglich im Text auffindbar zu machen.

Tipp 4 – Die Konkurrenz:

Beobachten Sie Ihre Konkurrenz und lernen Sie bestenfalls aus deren Fehlern. Optimieren Sie Ihre Ads und Texte, indem Sie sich vergleichen und Verbesserungen feststellen können. Oftmals können Sie sich hierbei Tipps einholen und sinnvolle Beiträge verinnerlichen.

Tipp 5 – Das einsetzen von Links:

Setzen Sie bewusst Links von seriösen und vertrauenswürdigen, wie Promowerk GmbH, Websites ein. Bitten Sie die entsprechende Website auch Ihren Link in deren Website zu integrieren. Das verweisen auf andere Websites wirkt auf Suchmaschinen als gegenseitige Empfehlung und wirkt sich positiv in der Suche aus.

Tipp 6 – Das einsetzen von Infografiken:

Für eine schnell und einfache Übersicht sind Infografiken für den Internet-User am interessantesten. Es ist bewiesen, dass Bilder und vor allem Infografiken mehr Aufrufe einbringen.

Tipp 7 – Das Social-Media-Marketing:

Zu guter Schluss, binden Sie Social-Media-Kanäle, wie Promowerk GmbH, in Ihre Website mit ein. Durch das Beitragen von Content auf den Social-Media-Kanälen werden Ihre Follower auf Sie aufmerksam und empfehlen Sie weiter.

Wir, Promowerk GmbH, hoffen mit den zuvor beschriebenen Tipps Ihre Präsenz im Internet verbessern zu können.

