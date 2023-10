ProNext manufacturing GmbH – Ihr Partner für industriellen 3D-Druck

Simon Doms, Geschäftsführer der ProNext manufacturing GmbH, präsentiert Fullservice Dienstleister im industriellen 3D-Druck für den mittelständischen Maschinenbau

Bensheim, 19. Oktober 2023 – Die ProNext manufacturing GmbH freut sich, ihre Gründung als hochspezialisierter 3D-Druck-Dienstleister für industrielle Anwendungen im Jahr 2023 bekannt zu geben. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, industrielle Kunden mit erstklassigen 3D-Drucklösungen zu versorgen und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter Beratung, Konstruktion und Herstellung von Ersatzteilen, Prototypen und Kleinserien. Dazu hat der Gründer und Geschäftsführer Simon Doms den Online 3D-Druckservice „3D-Service Online“ ins Leben gerufen, der im Internet unter https://3d-service-online.com/ erreichbar ist.

Mit einem klaren Fokus auf industrielle Anwendungen hebt sich die ProNext manufacturing GmbH als einer der spezialisierten Anbieter in diesem Bereich hervor. Das Unternehmen bedient schon kurz nach Start eine breite Palette von Branchen, darunter Maschinenbau und viele andere.

Eine der bemerkenswerten Stärken des Unternehmens ist die Vielfalt der verfügbaren Druckverfahren und Materialien. Neben den bewährten Standardverfahren bietet ProNext manufacturing GmbH auch die Verarbeitung von PEEK (Polyetheretherketon) im Fused Deposition Modeling (FDM) an. Dieses Hochleistungspolymer ist aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit und chemischen Beständigkeit in der Industrie gefragt.

Ein weiterer herausragender Aspekt ist die Fähigkeit des Unternehmens, flexible Silikondrucke anzubieten. Flexible Silikon-3D-Drucke sind in vielen Industriezweigen, wie der Medizintechnik, der Elektronik und der Robotik, äußerst gefragt. Sie ermöglichen die Herstellung von Dichtungen, Stoßdämpfern und anderen Komponenten, die eine hohe Flexibilität und Elastizität erfordern.

Die ProNext manufacturing GmbH verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz im Bereich 3D-Druck. Neben dem eigentlichen Druckprozess bietet das Unternehmen auch umfassende Beratungs- und Konstruktionsdienstleistungen. Dieser Ansatz ermöglicht es Kunden, technisch anspruchsvolle Produkte zu entwerfen und herzustellen, selbst wenn sie in der Welt des 3D-Drucks unerfahren sind.

„Unsere Mission ist es, die Herausforderungen unserer industriellen Kunden zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihren Anforderungen gerecht werden“, sagt Simon Doms, Geschäftsführer von ProNext manufacturing GmbH. „Wir sind für unseren Kunden mehr als nur reiner Lohnfertiger – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sie bei Ihren gesamten Projekten zu unterstützen.“

Für die reibungslose Zusammenarbeit mit seinen Industriekunden hat Simon Doms folgende Punkte herausgearbeitet:

– Wir helfen das perfekte Gesamtpaket aus Drucktechnologie und Material zu kreieren

– Bei Fragen bezüglich der 3D-Druck gerechten Konstruktion stehen wir zur Seite

– Wir übernehmen den zeitraubenden Part der Anpassung von Konstruktionen und Projekten für den 3D-Druck

– Zeit und Geld sparen durch 3D-Druck und neuer Konstruktionsphilosophie bei der Herstellung von Bauteilen

– Kurze Lieferzeit: Die Durchschnittliche Lieferzeit beträgt 5 Werktage

Die ProNext manufacturing GmbH ist stolz darauf, eine Brücke zwischen kreativen Ideen und industrieller Realität zu schlagen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Innovation und Service setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Bereich des industriellen 3D-Drucks. Mit professionellen Dienstleistern für industriellen 3D-Druck, wie der ProNext manufacturing GmbH, ist die Branche längst den Kinderschuhen entwachsen.

Herr Doms ist als Ingenieur selbst im Maschinenbau zu Hause ist und kennt die Anforderungen der Branche bestens. 3D-Service Online ist sogar aus diesen Anforderungen eines Maschinenbauers heraus entstanden und kann die dort aufgebaute Expertise jetzt auch anderen Industriekunden und Branchen zur Verfügung stellen. Dadurch hat sich Doms direkt mit professionellen Druckern ausgestattet und erweitert sein Portfolio an Druck-Verfahren und -Materialien kontinuierlich nach den Bedürfnissen der anspruchsvollen Industrie.

Für weitere Informationen über die Dienstleistungen und Möglichkeiten von ProNext manufacturing GmbH oder um eine Anfrage zu starten, besuchen Sie bitte die offizielle Website des Unternehmens unter 3d-service-online.com oder kontaktieren Sie das Team unter 3d-service-online.com.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team von ProNext Manufacturing

ProNext manufacturing GmbH ist ein spezialisierter 3D-Druck-Dienstleister für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von 3D-Druck-Dienstleistungen, darunter die Konstruktion und Herstellung von Ersatzteilen, Prototypen und Kleinserien. Mit umfassender Erfahrung und einem vielfältigen Angebot an Materialien und Druckverfahren ist ProNext manufacturing GmbH der ideale Partner für industrielle Kunden, die hochwertige 3D-Drucklösungen suchen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine ganzheitliche Herangehensweise und Erfahrung im Maschinenbau aus.

