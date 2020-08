Hörgeräte Reichart GmbH: Seit 25 Jahren Partner für mehr Lebensqualität

Wie wertvoll ein funktionierendes Gehör ist, fällt erst bei einem schleichenden Verlust des natürlichen Hörvermögens auf.

Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Hörgeräte-Technologie stetig weiterentwickelt und effektive, fast unsichtbare Lösungen hervorgebracht. Mit der inhabergeführten und hierdurch unabhängigen Hörgeräte Reichart GmbH steht seit 25 Jahren ein verlässlicher Partner in München und Umgebung zur Seite, der neben individuell abgestimmten Hörgeräten und Zubehör einen starken Service für das natürliche Hörvermögen bietet.

Erfahrener Hörgeräteakustiker mit breitem Leistungsspektrum

Im Jahr 1995 gegründet, verfügt die Hörgeräte Reichart GmbH mittlerweile über acht Filialen in und um München. Von Beginn an vertraute Hörgeräteakustiker Christian Reichart auf ein erfahrenes Team aus Fachkräften, verbunden mit einem Blick auf die neusten Technologien des Marktes. Bis heute steht für Reichart und seine Mitarbeiter im Vordergrund, Hörgeräte nach dem aktuellen Wissensstand der Hörgerätetechnik anzubieten.

Das Sortiment des Fachbetriebs umfasst alle führenden Hersteller in verschiedenen Qualitäts- und Leistungsklassen. Mit diesen geht der Hörgeräteakustiker auf die persönlichen Bedürfnisse im privaten und beruflichen Umfeld ein. Vom Basismodell für ein besseres Hörverstehen zu Hause bis zu leistungsfähigen Lösungen für schwierige Hörsituationen fördert die Hörgeräte Reichart GmbH individuell das natürliche Hören in akustisch unterschiedlichen Situationen oder das bequeme Verstehen von TV- oder Radiogerät.

Innovative Lösungen für ein optimales Hörvermögen

Neben der Leistungsstärke ist das Bauform des Hörgeräts für die meisten Träger entscheidend. Gerade hier hat über die Jahre eine erhebliche Weiterentwicklung stattgefunden, um High-Tech auf engstem Raum zu verbauen. Für den Träger bedeutet dies, kompakte Geräte fast unsichtbar im und am Ohr tragen zu können. Trotz des komprimierten Formats sichert das Team des Hörakustikers eine einfache Bedienung seiner Geräte zu, die auch im höheren Alter noch mühelos gelingt.

Um die ideale Lösung passend zum jeweiligen Hörvermögen zu finden, gewährt der Fachbetrieb in allen acht Filialen eine umfassende Beratung zu. Von der Analyse des Hörvermögens bis zur Vorstellung und Erprobung verschiedener Modelle stehen Christian Reichart und sein Team Kunden jeder Generation zur Seite. Auch beim Thema Finanzierung eines Hörgeräts wird eine umfassende Unterstützung gewährt.

Lösungen für den persönlichen Gehörschutz

Im Idealfall muss ein Mensch über sein Leben hinweg nicht auf die Dienste eines Hörakustikers zurückgreifen. Der Schutz des Gehörs ist eine wertvolle Präventionsmaßnahme, die je nach Berufsbild oder Freizeitgestaltung eine hohe Priorität einnehmen sollte. Hörgeräte Reichart GmbH trägt hierzu aktiv bei und bietet aktuellste Lösungen im Bereich Gehörschutz an, modellabhängig auch in Kombination mit einem Hörgerät.

Moderne Schutzartikel weisen ein ähnlich kompaktes Format wie Hörgeräte auf und sind so bequem und unauffällig zu tragen. Zum Einsatz kommen die Schutz-Lösungen bei Polizei und Militär, genauso wie im industriellen Arbeitsumfeld. Im privaten Bereich profitieren vorrangig Schützen und Jäger von einem effektiven Gehörschutz. Speziell für Musiker hält die Gesellschaft Lösungen zum In-Ear-Monitoring (IEM) bereit.

Kinderzentren

Nicht nur im Alter lässt die natürliche Hörfähigkeit schleichend nach. Bereits in den ersten Lebensjahren ist es wichtig, eine gesunde Entwicklung des kindlichen Gehörs festzustellen. Mit seinen beiden Kinderzentren in München und Germering leistet die Hörgeräte Reichart GmbH einen aktiven Beitrag zur Erkennung und Versorgung von Hörstörungen im frühen Kindesalter. Das Team der Kinderzentren geht hierbei behutsam mit den kleinen Patienten um und nimmt diesen alle Sorgen und Ängste rund um die Behandlung. Basierend auf der Untersuchung entwickelt der Hörakustiker kindgerechte individuelle Lösungen für jede Altersgruppe.

RENOVA Hörtraining

Die Hörgeräte Reichart GmbH ist lizensierter Anbieter des RENOVA Hörtrainings, mit dem Ziel auf neuronaler Ebene die Reaktivierung des natürlichen Hörverhaltens zu trainieren. Das Hörtraining trägt aktiv dazu bei, dass eine höhere Zahl relevanter Hörimpulse im Gehirn ankommen und durch Schwerhörigkeit verlorene Fähigkeiten wiederhergestellt werden können.

Bewährter Kundenservice auch zu Corona-Zeiten

Als systemrelevantes Unternehmen steht die Hörgeräte Reichart GmbH seinen Kunden an allen acht Standorten zur Verfügung und hilft in gewohnter Weise weiter. Hierbei empfiehlt das Unternehmen eine frühzeitige Kontaktaufnahme und Absprache eines Termins, um Wartezeiten und das Aufeinandertreffen mit weiteren Patienten zu vermeiden.

Zubehör wie Batterien für das Hörgerät oder Reinigungsmittel sendet die Hörgeräte Reichart GmbH bei Bedarf gerne per Post zu. In Zeiten, in denen die Gesundheit jedes Einzelnen im Vordergrund steht, bewährt sich dieser Service besonders.

Bei weiteren Fragen zu Hörgeräten, Zubehör oder effektiven Behandlungen vorhandener Hörbeschwerden ist der telefonische Service des Hörakustiker die richtige Wahl.

