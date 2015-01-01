Prophylaxe bei festen Zahnspangen: Expertin Dr. Bahareh Wymar zur Bedeutung der Airflow-Methode

Kieferorthopädin Dr. Bahareh Wymar zur professionellen Zahnreinigung mit Airflow: In ihrer Praxis schützt die bewährte Methode die Zähne der PatientInnen während der Korrekturphase.

Die Korrektur von Zahnfehlstellungen mittels fester Zahnspangen stellt Patienten oft vor Herausforderungen bei der täglichen Mundhygiene. Um Entzündungen und Verfärbungen während der Behandlungszeit effektiv vorzubeugen, setzt „Zahnfreude“, Kieferorthopädie Köln, verstärkt auf die Airflow-Technologie. Kieferorthopädin Dr. Bahareh Wymar erläutert, warum die professionelle Zahnreinigung in Köln mit dem Pulverstrahlgerät besonders für Spangenträger einen medizinischen Mehrwert bietet.

Eine feste Zahnspange (Multiband-Apparatur) schafft zahlreiche schwer zugängliche Stellen im Mundraum. Um die Brackets und Bögen bilden sich Nischen, in denen sich Zahnbelag (Plaque) leichter ansammeln kann. Herkömmliche Reinigungsmethoden stoßen hier oft an ihre Grenzen. Die Folge können sogenannte „White Spots“ (Entkalkungen des Zahnschmelzes) oder Zahnfleischentzündungen sein.

Innovation statt mechanischer Belastung

Die Airflow-Technologie nutzt ein Gemisch aus Luft, Wasser und feinstem Pulver, um Biofilm und hartnäckige Verfärbungen kontaktlos zu entfernen. Im Gegensatz zu manuellen Instrumenten erreicht der feine Strahl auch die engsten Zwischenräume unter dem Bogendraht, ohne die empfindliche Apparatur oder das Zahnfleisch zu beschädigen.

_“In der modernen Kieferorthopädie geht es nicht mehr nur um die Stellung der Zähne, sondern um den Erhalt der gesamten oralen Gesundheit während des Prozesses“_, erklärt Frau Dr. Wymar. _“Viele Patienten empfinden die klassische Reinigung mit Handinstrumenten als unangenehm oder sogar schmerzhaft, wenn das Zahnfleisch bereits gereizt ist. Die Airflow-Methode ist hier ein entscheidender Fortschritt, da sie hocheffektiv und gleichzeitig spürbar sanfter ist.“_

Prävention als Schlüssel zum Behandlungserfolg Studien zeigen, dass die regelmäßige Entfernung des Biofilms das Risiko für Karies während einer kieferorthopädischen Behandlung signifikant senkt. Zahnfreude in Köln integriert die professionelle Reinigung daher als festen Bestandteil in das Vorsorgekonzept.

_“Ein perfektes Ergebnis nach der Abnahme der Spange lässt sich nur erzielen, wenn der Zahnschmelz gesund geblieben ist“_, so Dr. Wymar weiter. _“Wir sehen die Airflow-Anwendung als eine Art Schutzschild, das sicherstellt, dass die Freude über die geraden Zähne nicht durch vermeidbare Schäden getrübt wird.“_

Über Zahnfreude:

Zahnfreude Köln ist der Kieferorthopäde in Köln für ganzheitliche Kieferorthopädie. Frau Dr. Wymar und Team begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit modernster digitaler Technik durch individuelle Behandlungsprozesse, die von der festen Zahnspange bis zur Schnarchschiene, Knirschschiene und CMD Behandlung reichen. Dabei legen sie Wert auf persönliche Beratung und einen Service, der auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt ist, inklusive einfacher Online-Terminvereinbarung.

