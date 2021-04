Proton Motor erhält „Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis 2021“

Auszeichnung in Rubrik „Wasserstoffbus“ für alternative Antriebslösung. Hybridkonzept „HyRange®“ mit emissionsfreien Wasserstoff-Brennstoffzellen.

_Puchheim bei München, 15. April 2021_ – Zum fünften Mal in Folge hat das Fachmagazin „busplaner“ des renommierten Mobilitäts-Verlags „HUSS“ (www.huss.de) den „Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis“ für herausragende nachhaltige Leistungen verliehen. Während einer feierlichen Veranstaltung im Rahmen der digitalen Special Edition der „BUS2BUS“ von „Messe Berlin“ wurden Gewinner in 13 Kategorien ausgezeichnet, deren Produkte und Dienstleistungen hohes Potenzial für die Busbranche haben. Mit Hinsicht auf seine sauberen Cleantech-Entwicklungen für umweltfreundlichen Verkehr freut sich der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Experte „Proton Motor Fuel Cell GmbH“ (www.proton-motor.de) sehr und ist auch stolz über die Ehrung in der Rubrik „Wasserstoffbus“. Manfred Limbrunner konnte als Vertriebs- und Marketingdirektor des bayerischen Unternehmens den „Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis 2021“ von Jurymitglied Andreas Haller (CEO/Quantron AG) bei der feierlichen Award-Zeremonie in der deutschen Hauptstadt persönlich entgegennehmen.

_Range-Extender-System für Busse bzw. Nutzfahrzeuge _

Proton Motor wurde speziell für die klimaneutrale Innovationsleistung bei alternativen Antriebslösungen hinsichtlich seines Hybridkonzeptes des Range-Extender-Systems „HyRange®“ zur Reichweitenverstärkung ausgezeichnet. Das für batterie-elektrisch angetriebene Busse bzw. Nutzfahrzeuge entwickelte Produkt ist eine wirkungsvolle Unterstützung für Anwendungsbereiche, bei denen die vorhandene Batteriekapazität für die Betriebsanforderungen nicht ausreicht. Aufgrund der Möglichkeit seiner flexiblen Herstellung vor allem aus regenerativen Ressourcen wird insbesondere dem Wasserstoff hierbei ein sehr großes Potenzial sowie eine Schlüsselfunktion als zentraler Baustein der Energieversorgung der Zukunft beigemessen. So liegt es nahe, Wasserstoff als Energieträger im Mobilitätsbereich mit Brennstoffzellen zu kombinieren.

Neben dem Einsatz der emissionsfreien Wasserstoff-Brennstoffzelle als Hauptenergieversorgung im Antriebsstrang des Fahrzeugs gibt es verschiedene weitere Hybridkonzepte, bei denen eine Brennstoffzelle mit einer Batterie kombiniert wird. Konkret bedeutet dies, dass die für den Antrieb benötigte Energie maßgeblich aus der Batterie kommt. Insbesondere die bei der Beschleunigung auftretenden Lastspitzen werden dadurch dem Elektromotor zur Verfügung gestellt. Die Brennstoffzelle wiederum sorgt dafür, dass die Batterie konstant mit der elektrischen Energie aus dem umgesetzten Wasserstoff geladen wird. Dadurch kann die Grundlast des Fahrzeugs je nach Auslegung nicht durch die Batterie, sondern durch den Wasserstoff bereitgestellt werden. Das „HyRange®“-System hat sich im Sinne eines „On-board Batterieladegeräts“ als zielführend bewährt und wird u.a. aktuell im Kontext des EU-Förderprojekts „REVIVE“ (Refuse Vehicle Innovation and Validation in Europe)_ _in Müllsammelfahrzeugen von „E-Trucks Europe b.v.“ integriert.

Über Proton Motor Fuel Cell GmbH (www.proton-motor.de):

Seit mehr als 20 Jahren ist Proton Motor Deutschlands Experte für klimaneutrale Energiegewinnung mit Cleantech-Innovationen und auf diesem Gebiet Spezialist für emissionsfreie Wasserstoff-Brennstoffzellen aus eigener Entwicklung und Herstellung. Der Firmen-Schwerpunkt liegt auf stationären Anwendungen wie z.B. Notstrom für kritische Infrastrukturen sowie auf mobilen Lösungen wie etwa Back-to-Base-Anwendungen. Zudem kommen die maßgeschneiderten bzw. Standard- und Hybridsysteme im automotiven, maritimen als auch im Rail-Bereich zum Einsatz. Im September 2019 wurde die neue automatisierte Serienfertigungsanlage in Betrieb genommen.

Neben CO2-neutralen Brennstoffzellen-Lösungen bietet der international tätige Technologie-Marktführer aus Bayern über seine Produktlinie „SPower“ auch batterieelektrische unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) an. Das aktuell 100 Mitarbeiter große Unternehmen unter Geschäftsführung von Dr. Faiz Nahab ist eine 100 %-ige operative Tochter der „Proton Motor Power Systems plc“ (www.protonmotor-powersystems.com) mit Sitz im englischen Newcastle upon Tyne. Seit Oktober 2006 ist die „Green Energy“-Aktie des Mutterkonzerns an der London Stock Exchange notiert mit gleichzeitigem Handel an der Frankfurter Börse (Tickersymbol: „PPS“ / WKN: A0LC22 / ISIN: GB00B140Y116).



