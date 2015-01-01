PRÜFHELDEN eröffnet neuen Standort in Dortmund – Fokus auf DGUV V3 und elektrische Prüfungen für Unternehmen

Die PRÜFHELDEN erweitern ihr Standortnetz: In Dortmund eröffnet ein neuer Standort, um Unternehmen im Ruhrgebiet schnell, effizient und rechtssicher bei DGUV V3 Prüfungen zu unterstützen.

Dortmund. Die PRÜFHELDEN, ein spezialisierter Dienstleister für elektrische Sicherheitsprüfungen, erweitert ihr Standortnetz und eröffnet einen neuen Standort in Dortmund. Der neue Sitz befindet sich am Martin-Schmeißer-Weg 10, 44227 Dortmund (Stadtteil Hombruch) und stärkt die regionale Betreuung von Unternehmen im Ruhrgebiet.

Mit der Standorteröffnung reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach DGUV V3 Prüfungen, elektrischen Prüfungen sowie rechtssicherer Elektrosicherheit für Unternehmen. Ziel ist es, Betriebe in Dortmund und Umgebung noch schneller und effizienter bei der Umsetzung gesetzlicher Prüfpflichten zu unterstützen.

Stärkung der Elektrosicherheit in Dortmund und Umgebung

Die PRÜFHELDEN bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Bereich der elektrischen Betriebssicherheit an. Dazu gehören insbesondere die DGUV V3 Prüfung von elektrischen Anlagen, Maschinen und Betriebsmitteln, die in Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben ist.

„Der Bedarf an professionellen elektrischen Prüfungen steigt kontinuierlich – gerade in Industrie, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen“, erklärt Geschäftsführer Michael Rakow. „Mit unserem Standort in Dortmund können wir unsere Kunden im Ruhrgebiet noch direkter betreuen und kurzfristig reagieren.“

Fokus auf DGUV V3 Prüfung und elektrische Betriebsmittelprüfung

Der neue Standort Dortmund konzentriert sich insbesondere auf folgende Leistungen:

* DGUV V3 Prüfung in Dortmund für Unternehmen und Gewerbe

* Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

* Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen nach DIN VDE

* Maschinenprüfungen gemäß aktueller Normen

* Beratung zur rechtssicheren Organisation der Elektrosicherheit

Durch den Einsatz moderner Prüfgeräte und digitaler Prozesse stellen die PRÜFHELDEN eine lückenlose Dokumentation und rechtssichere Prüfprotokolle sicher.

Regionaler Ansprechpartner für Unternehmen in Dortmund

Mit dem Standort in Dortmund-Hombruch positioniert sich das Unternehmen gezielt als regionaler Partner für DGUV Prüfungen und elektrische Sicherheit in Städten wie Dortmund, Bochum, Essen und dem gesamten Ruhrgebiet.

Unternehmen profitieren insbesondere von:

* kurzen Reaktionszeiten

* festen Ansprechpartnern vor Ort

* hoher Flexibilität bei Projektgrößen

* bundesweiter Erfahrung kombiniert mit regionaler Präsenz

Wachstum und Ausbau des Standortnetzwerks

Die Eröffnung des neuen Standorts ist Teil der strategischen Expansion der PRÜFHELDEN. Ziel ist es, die Verfügbarkeit von elektrischen Prüfungen nach DGUV V3 bundesweit auszubauen und gleichzeitig regionale Nähe für Kunden zu gewährleisten.

„Wir sehen Dortmund als wichtigen Wirtschaftsstandort im Ruhrgebiet. Mit unserer Präsenz vor Ort wollen wir langfristig einen Beitrag zur Sicherheit von Betrieben und Mitarbeitern leisten“, so der Gründer (Michael Rakow) weiter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRÜFHELDEN – Campus Dortmund (West)

Herr Michael Rakow

Martin-Schmeißer-Weg 10

44227 Dortmund (Hombruch)

Deutschland

fon ..: 05404 9574385

web ..: https://pruefhelden.de

email : info@pruefhelden.de

PRÜFHELDEN – Spezialist für elektrische Prüfungen und DGUV V3/4 Sicherheit

Die PRÜFHELDEN mit Hauptsitz in Westerkappeln ist ein bundesweit tätiger Dienstleister für elektrische Prüfungen, DGUV V3 Prüfungen und Elektrosicherheit in Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat sich auf die rechtssichere Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Anlagen und Maschinen spezialisiert.

Mit einem Team aus qualifizierten Elektrofachkräften unterstützt PRÜFHELDEN Unternehmen aus Industrie, Gewerbe und öffentlichem Sektor bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Bereich der elektrischen Betriebssicherheit.

Die PRÜFHELDEN sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und arbeiten ausschließlich mit befähigten Elektrofachkräften gemäß einschlägiger Vorschriften. Moderne Prüfgeräte sowie digitale Dokumentationssysteme ermöglichen eine effiziente Durchführung und rechtssichere Protokollierung aller Prüfungen.

Das Unternehmen legt großen Wert auf standardisierte Prozesse, Nachvollziehbarkeit und eine hohe Prüfqualität.

Pressekontakt:

Prüfhelden, Inhaber Michael Rakow e.K.

Herr Michael Rakow

Bahnhofstr. 11

Westerkapp 49492

fon ..: 05404 9574385

email : info@pruefhelden.de

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