Taiwan Expo Europe 2026 stärkt Technologiekooperation zwischen Taiwan und Europa

Die erst zum zweiten Mal veranstaltete europäische Ausgabe von Taiwans internationaler Wirtschaftsmesse brachte in Warschau Unternehmen, Investoren und Institutionen aus Europa und Taiwan zusammen

Warschau, 25. Juni 2026 – Mehr als 3.000 Besucher sowie über 300 Einkäufer und Entscheidungsträger aus 46 Ländern nahmen an der Taiwan Expo 2026 in Warschau teil. Die Veranstaltung führte zu mehr als 900 Geschäftsgesprächen und unterstrich Taiwans wachsende Rolle als wichtiger Technologiepartner Europas. Organisiert wurde die Messe vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) und der International Trade Administration (TITA). Ziel war es, die Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Europa in Bereichen wie Halbleitern, künstlicher Intelligenz, modernen Fertigungstechnologien und resilienten Lieferketten zu stärken.

Die dreitägige Messe im EXPO XXI Warschau war nach der Premiere in Berlin im Jahr 2024 erst die zweite Taiwan Expo in Europa. Zu den Teilnehmern zählten Unternehmensvertreter, Investoren, Regierungsvertreter und Technologieexperten aus Europa und Asien. Besonders stark vertreten waren Polen, Taiwan, Deutschland, die Ukraine, Japan und Bulgarien. Die Wahl Warschaus als Austragungsort spiegelt Polens wachsende Bedeutung als Technologie- und Industriestandort in Mittel- und Osteuropa wider und macht die Stadt zu einem geeigneten Treffpunkt für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zwischen taiwanischen und europäischen Unternehmen.

„Die Taiwan Expo bringt taiwanische Unternehmen und internationale Partner zusammen, um neue Chancen in den Bereichen Technologie, Fertigung und Investitionen zu erschließen“, sagte James C. F. Huang, Chairman von TAITRA. „Die starke Beteiligung in Warschau zeigt das wachsende Interesse an einer Zusammenarbeit mit taiwanischen Unternehmen und unterstreicht die Bedeutung resilienter Lieferketten sowie technologischer Partnerschaften zwischen Taiwan und Europa. Verlässliche internationale Kooperationen sind heute wichtiger denn je, um Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern.“

Unter dem Motto „Resilient, Rebuild, Reliable“ standen resiliente Lieferketten, digitale Innovationen und Technologien zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. Fachforen, Unternehmenspräsentationen und Matchmaking-Veranstaltungen brachten europäische Einkäufer und Geschäftspartner mit taiwanischen Unternehmen zusammen, die ihre Präsenz auf dem europäischen Markt ausbauen möchten.

Die Taiwan Expo ist Teil der globalen Veranstaltungsreihe von TAITRA, die bereits in wichtigen internationalen Märkten wie Bangkok, Berlin, Kuala Lumpur, Tokio und Washington durchgeführt wurde. Die Messe zählt zu Taiwans wichtigsten internationalen Initiativen zur Förderung von Handel, Innovation und kulturellem Austausch. Die Warschauer Ausgabe konzentrierte sich auf die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Taiwan und Europa und präsentierte taiwanische Kompetenzen in Bereichen wie Halbleitern, künstlicher Intelligenz, Smart Manufacturing, Smart Cities, Gesundheitswesen und grünen Technologien.

Mehr als 100 taiwanische Unternehmen beteiligten sich an der diesjährigen Taiwan Expo, darunter zahlreiche Erstaussteller. Dies verdeutlicht die zunehmende internationale Expansion der innovationsgetriebenen taiwanischen Wirtschaft.

Taiwan Excellence, das international anerkannte Auszeichnungsprogramm für innovative Produkte aus Taiwan, war mit einem eigenen Pavillon vertreten. Dort wurden Lösungen aus den Bereichen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Smart Living präsentiert. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Initiative „Go Healthy with Taiwan“, die zeigte, wie taiwanische Unternehmen Innovationen einsetzen, um zukünftige Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität zu adressieren.

Europa zählt zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern Taiwans, wobei Deutschland eine zentrale Rolle einnimmt. Über die Taiwan Expo hinaus unterstützt Taiwan Excellence taiwanische Unternehmen beim Ausbau ihrer Präsenz in Deutschland durch die Teilnahme an führenden Fachmessen wie Embedded World, FIBO, Automechanika, MEDICA und Electronica. Diese Veranstaltungen bieten Unternehmen eine Plattform, um Innovationen vorzustellen, Geschäftskontakte aufzubauen und Kooperationen in Bereichen von Halbleitern und Elektronik über Gesundheitswesen und Mobilität bis hin zu modernen Fertigungstechnologien voranzutreiben.

Die hohe internationale Beteiligung in Warschau unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Europa in einer Zeit, in der Technologieführerschaft, resiliente Lieferketten und industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu strategischen Prioritäten geworden sind.

Weitere Informationen zu Taiwan Excellence finden Sie unter unter www.taiwanexcellence.org/en.

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Die Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom Ministerium für Wirtschaft (MOEA) in Taiwan, R.O.C., ins Leben gerufen. Produkte mit diesem renommierten Symbol werden für herausragende Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing durch ein strenges Auswahlverfahren ausgezeichnet. Als staatlich unterstützter Preis repräsentiert Taiwan Excellence die Spitzenleistung der taiwanesischen Industrie. Das Symbol genießt weltweite Anerkennung und Markenschutz in 106 Ländern und Regionen.

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