PRÜFHELDEN präsentiert innovative Dienstleistung zur Druckluftleckagenprüfung mit modernstem Messgerät

Firma PRÜFHELDEN, bekannt für ihre umfassenden Dienstleistungen im Bereich der elektrischen Betriebssicherheit, erweitert ihr Portfolio um eine hochmoderne Dienstleistung zur Druckluftleckagenprüfung.

Mit dem Einsatz des neuen Messgeräts FLIR Si124 setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der präzisen und effizienten Leckageortung.

Effiziente Leckageortung mit modernster Technologie

Die Druckluftleckagenprüfung von Prüfhelden nutzt fortschrittliche Ultraschallkameras, um Leckagen in Druckluftsystemen schnell und genau zu lokalisieren. Diese Technologie ermöglicht es, selbst in lauten Industrieumgebungen präzise Ergebnisse zu erzielen. Durch die Anordnung mehrerer Mikrofone wird ein erweitertes Aufnahmefeld geschaffen, das eine umfassende und kosteneffiziente Prüfung der gesamten Anlage ermöglicht.

Vorteile der neuen Dienstleistung

Die Vorteile dieser neuen Dienstleistung sind vielfältig:

* Reduzierung von Energiekosten und CO2-Ausstoß: Durch die Minimierung von Leckagen werden Energieverluste reduziert, was sowohl die Betriebskosten senkt als auch die Umwelt schont.

* Erhöhung der Produktivität und Qualität: Frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen trägt zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Verbesserung der Leistung der Druckluftanlagen bei.

* Keine Produktionsausfälle: Die Prüfung kann während des Betriebs bei Volllast durchgeführt werden, wodurch Produktionsunterbrechungen vermieden werden.

Das FLIR Si124 Messgerät

Das Herzstück dieser neuen Dienstleistung ist das FLIR Si124 Messgerät. Diese akustische Bildgebungskamera ist mit 124 Mikrofonen ausgestattet und ermöglicht die visuelle Darstellung von Ultraschallinformationen in Echtzeit. Dies erleichtert die genaue Lokalisierung von Leckagen und anderen Problemen in Druckluftsystemen erheblich. Das FLIR Si124 ist leicht, handlich und kann mit einer Hand bedient werden, was die Anwendung in verschiedenen industriellen Umgebungen vereinfacht.

Ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

Mit dieser neuen Dienstleistung und dem Einsatz des FLIR Si124 Messgeräts unterstreicht Prüfhelden sein Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz. Unternehmen können nicht nur ihre Betriebskosten senken, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem sie ihre Druckluftsysteme optimieren und Leckagen effektiv beseitigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Prüfhelden unter www.pruefhelden.de/druckluftleckagenpruefung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prüfhelden, Inh. Michael Rakow e.K.

Herr Michael Rakow

Bahnhofstr. 11

Nordrhein- 49492

Deutschland

fon ..: 04954049574385

web ..: https://pruefhelden.de

email : info@pruefhelden.de

Prüfhelden ist Ihr ISO 9001:2015 zertifizierter Partner für mehr Sicherheit in der Elektrotechnik. Mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, von elektrischen Prüfungen bis hin zu Schulungen im Bereich elektrische Sicherheit, sorgen die Prüfhelden für den optimalen Schutz von Mitarbeitern, Sachwerten und Betriebsabläufen. Die Prüfhelden stehen für Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit.

Pressekontakt:

Prüfhelden, Inh. Michael Rakow e.K.

Herr Michael Rakow

Bahnhofstr. 11

49492 Westerkappeln

fon ..: 05404 9574385

email : info@pruefhelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

