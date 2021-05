PsyBio Therapeutics erweitert sein Portfolio an geistigem Eigentum mit der Einreichung neuartiger „Genoptimierungspfade“ für die Biosynthese psychedelischer Arzneimittel

Patent-Portfolio umfasst aktuell vier anhängige provisorische Patente und ein anhängiges nicht-provisorisches Patent

OXFORD, OHIO und COCONUT CREEK, FLORIDA, 12. Mai 2021 – PsyBio Therapeutics Corp. (TSXV: PSYB) (OTC Pink: PSYBF) (PsyBio oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das auf geistige Eigentumsrechte setzt und bei der nächsten Generation von zielgerichteten psychoaktiven Medikamenten eine Vorreiterrolle einnimmt, hat heute bekannt gegeben, dass es beim Patentamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office) eine neue provisorische Patentanmeldung mit dem Titel Optimized Methods for the Production of Psilocybin and its Intermediates or Side Products eingereicht hat. Mit dieser Anmeldung erhöht sich das lizenzierte Patentportfolio des Unternehmens beim Patentamt der Vereinigten Staaten auf vier anhängige provisorische Patente und ein anhängiges nicht-provisorisches Patent. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Plattform rund um die bakterienbasierte Synthese von therapeutischen Tryptaminen weiter aus.

Psychedelika haben sich in der Behandlung einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen, unter anderem auch bei psychischen Störungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung, Angstzuständen, behandlungsresistenten Depressionen und Suchterkrankungen, als potenziell vielversprechend erwiesen. Die Massenproduktion dieser kleinen Biomoleküle auf chemischem Weg oder über die Extraktion aus dem nativen Organismus gestaltet sich als äußerst schwierig. Durch den Einsatz genmodifizierter Bakterien hat PsyBio eine zum Patent angemeldete Methode entwickelt, mit der zielgerichtete potenzielle Therapeutika in hoher Konzentration durch Fermentation hergestellt werden mit dem Ziel, diese für die potenzielle Therapie am Menschen weiterzuentwickeln. Das Unternehmen ist derzeit damit beschäftigt, die ersten beiden seiner Leitsubstanzen, Psilocybin und Norbaeocystin, in die Verfahrensentwicklung und skalierte Herstellung zu überführen.

Mit PsyBios Plattformtechnologie als Basis sind wir in der einzigartigen Lage, uns den Wert von natürlich vorkommenden Tryptaminen zunutze zu machen. Wir bedienen uns der ihnen eigenen Synergie, um potenziell verbesserte Therapeutika zu entwickeln, die auf ein breites Spektrum von Krankheitsbildern abzielen, erklärt Dr. Michael Spigarelli, Chief Medical Officer von PsyBio. Auf Basis der etablierten Literatur, der erfolgreichen präklinischen Ergebnisse und des jüngsten Technologietransfers hin zu den weltweit anerkannten Entwicklungseinrichtungen bereiten wir in Erwartung der bevorstehenden klinischen Studien das erste von mehreren Paketen für die Einreichung bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration/FDA) im kommenden Quartal vor.

PsyBio hat durch Einstellungen und Kooperationen ein erstklassiges Team von Ingenieuren, Wissenschaftlern und Regulierungsspezialisten rekrutiert, die sich der Entdeckung, Optimierung und Entwicklung neuer Therapeutika auf Basis von Tryptamin-inspirierten Molekülen zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen widmen, sagt Evan Levine, Chief Executive Officer von PsyBio. Wir setzen nach wie vor auf fundierte wissenschaftliche Methoden, um durch die Nutzung von Ressourcen in unseren Kompetenzbereichen Stoffwechseltechnik, Chemie, Biologie und Neuropsychologie neue potenzielle Medikamente zu entwickeln. Das Team hat sein geistiges Eigentum über die wirksamsten Methoden zur Herstellung von Tryptaminverbindungen auf Basis publizierter Daten veröffentlicht und eingereicht und baut dabei kontinuierlich auf den Fortschritten auf, die durch gezielte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gemeinsam mit den Labors von Jones und McMurray an der Miami University erzielt werden.

Über PsyBio Therapeutics Corp.

PsyBio ist ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige psychoaktiven Therapeutika entwickelt, die von gentechnisch veränderten Bakterien zur Behandlung von psychischen und anderen Störungen produziert werden. Das Team verfügt über Erfahrung bei der Arzneimittelentwicklung auf Basis der synthetischen Biologie sowie über klinische und behördliche Erfahrung, um Arzneimittel durch Humanstudien und Behördenprotokolle zu bringen. Die Forschung und Entwicklung ist zurzeit für natürlich vorkommende psychoaktive Tryptamine im Gange, die ursprünglich in unterschiedlichen Sorten von halluzinogenen Pilzen entdeckt wurden, sowie für andere Tryptamine und Phenethylamine und Kombinationen davon. Das Unternehmen erforscht und entwickelt auch neue, nicht natürlich vorkommende chemische Wirkstoffe, die einzigartige therapeutische Eigenschaften aufweisen könnten.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen (zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, antizipiert oder antizipiert nicht, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse getroffen werden, eintreten oder erzielt werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Bei der Veröffentlichung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen, unter anderem dass: es PsyBio gelingen wird, sein geistiges Eigentum zu schützen und innerhalb des nächsten Jahres neue Patentanmeldungen einzureichen; es PsyBio gelingen wird, neue wertvolle Zielmoleküle zu entdecken; PsyBio eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Labors von Jones und dem McMurray haben wird; es PsyBio gelingen wird, Investigational New Drug-(IND)-Anträge einzureichen, und in der Lage sein wird, alle notwendigen Genehmigungen für klinische Studien zu erhalten; PsyBios Technologie sicher und wirksam sein wird; und dass die Entwicklung von Arzneimitteln mit langen Vorlaufzeiten verbunden ist, sehr teuer ist und viele Unsicherheitsvariablen beinhaltet. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Es bestehen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Einhaltung umfangreicher behördlicher Vorschriften; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften, die sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse von PsyBio auswirken; ein Rückgang des vorherrschenden Prozesses für Psilocybin und nutrazeutische Produkte in den Märkten, in denen PsyBio tätig ist; die Auswirkungen von COVID-19; und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

PsyBio stellt keine Behauptungen hinsichtlich der medizinischen, therapeutischen oder gesundheitlichen Vorteile der von PsyBio geplanten Produkte auf. Die FDA oder andere ähnliche Aufsichtsbehörden haben Behauptungen bezüglich Psilocybin und anderen psychoaktiven Verbindungen der nächsten Generation nicht bewertet. Die Wirksamkeit solcher Produkte wurde nicht durch von der FDA genehmigte Forschungen bestätigt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Verwendung von Psilocybin und anderen psychoaktiven Substanzen eine Krankheit oder einen Zustand diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern kann. Intensive wissenschaftliche Forschung und klinische Studien sind notwendig. PsyBio hat keine klinischen Studien für die Verwendung seines geistigen Eigentums durchgeführt. Jegliche Hinweise auf Qualität, Konsistenz, Wirksamkeit und Sicherheit potenzieller Produkte implizieren nicht, dass PsyBio diese in klinischen Studien verifiziert hat oder dass PsyBio solche Studien abschließen wird. Sollte PsyBio die für die Kommerzialisierung ihres Geschäfts notwendigen Zulassungen oder Forschungen nicht einholen können, könnte dies wesentliche negative Auswirkungen auf die Leistung und den Betrieb von PsyBio haben.

Die TSX Venture Exchange (die TSXV) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

QUELLE PsyBio Therapeutics Corp.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Evan Levine, CEO,

PsyBio Therapeutics Corp.

Tel: 226-286-0348

E-Mail: ir@psybiolife.com

Investorenanfragen:

Valter Pinto und Tim Regan,

KCSA Strategic Communications

Tel: 212-896-1254

E-Mail: valter@kcsa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PsyBio Therapeutics Corp.

Noah Davis

4400 Sample Road, Suite 138

33073 Coconut Creek

USA

email : noah@psybiolife.com

Pressekontakt:

PsyBio Therapeutics Corp.

Noah Davis

4400 Sample Road, Suite 138

33073 Coconut Creek

email : noah@psybiolife.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Marburg Vizsla erweitert Vererzung in Napoleon auf 800 m und zur Tiefe, einschliesslich 3,45 m (wahre Mächtigkeit) mit einem Gehalt von 3.707 g/t AgÄq