Psychologische Spannung aufbauen: Wie Autoren innere Konflikte nutzen

Viele Thriller bieten Tempo und Wendungen, hinterlassen aber wenig Eindruck. Grund ist oft die Figurenarbeit. Reto Leimgruber setzt in „Die Gladiatrix – Blutprogramm“ auf emotionale Dramaturgie.

Viele Thriller liefern Tempo, Action und überraschende Wendungen – und hinterlassen dennoch kaum einen bleibenden Eindruck. Der Grund dafür liegt meistens nicht im Plot, sondern in der Figurenarbeit. Wer die inneren Konflikte seiner Protagonisten nicht ernstnimmt, verliert das Lesepublikum auf einer tieferen Ebene. Reto Leimgruber kennt dieses Problem und geht in „Die Gladiatrix – Blutprogramm“ einen anderen Weg: Er setzt auf emotionale Dramaturgie, die aus echtem Verständnis für menschliche Widersprüche entsteht – und schafft damit Spannung, die nicht nachlässt, wenn die letzte Seite umgeblättert ist.

Innere Konflikte als Herzstück der Spannungsliteratur

Ein Roman kann noch so viele äußere Ereignisse aneinanderreihen – wenn die Figuren dahinter flach bleiben, verliert die Geschichte ihren Halt. Was Lesende wirklich fesselt, ist das Innenleben einer Figur: ihre Widersprüche, ihre Zweifel, die Momente, in denen sie nicht weiß, was das Richtige ist. Innere Konflikte sind kein dramaturgisches Beiwerk. Sie sind das Fundament, auf dem psychologische Spannung überhaupt erst entstehen kann.

Was genau ist psychologische Spannung – und woher kommt sie?

Psychologische Spannung entsteht nicht durch Explosionen oder Verfolgungsjagden, sondern durch Ungewissheit über das, was eine Figur als Nächstes tun wird – und warum. Sie entsteht, wenn Lesende das Gefühl haben, einer echten Person beim Denken und Fühlen zuzusehen. Sobald eine Figur zwischen zwei gleichermaßen nachvollziehbaren Optionen zerrissen wird, beginnt das Lesepublikum mitzudenken, mitzufühlen und mitzufiebern. Das ist der Kern von Figurenpsychologie, die wirklich funktioniert.

Wenn Figuren nicht wissen, was sie wollen

Das Gegenteil davon kennt wohl jeder: Protagonisten, die immer genau wissen, was sie wollen, und es ohne innere Reibung durchsetzen. Solche Figuren mögen effizient wirken – emotional berühren sie kaum. Gute Figurenpsychologie beginnt dort, wo Eindeutigkeit aufhört und wo ein Autor bereit ist, seiner Figur zuzumuten, dass sie nicht immer die richtige Entscheidung trifft. Manchmal trifft sie gar keine – und auch das ist eine Aussage. Figuren, die lähmen, zögern oder rückwärtsgewandt denken, wirken echter als solche, die stets zielstrebig nach vorn drängen. Denn so funktionieren Menschen nicht, und Lesende wissen das. Diese scheinbare Schwäche ist in Wirklichkeit eine der größten Stärken, die eine literarische Figur haben kann – sie macht sie menschlich, nahbar und damit wirklich interessant.

Warum scheitern viele Thriller an der Figurentiefe?

Das Problem beginnt oft schon in der Konzeptionsphase. Plots werden detailliert geplant, die Psychologie der Figuren bleibt dagegen vage. Was entsteht, sind Protagonisten, die funktionieren, aber nicht leben. Sie reagieren auf äußere Ereignisse, anstatt aus innerer Logik heraus zu handeln. Der Leser merkt das – auch wenn er es nicht immer benennen kann.

Die Spannungstechniken im Roman, die nachhaltig wirken, setzen genau hier an: Sie verknüpfen äußere Handlung mit innerer Entwicklung so eng, dass beides untrennbar wird. Was außen passiert, hat innen Konsequenzen – und umgekehrt. Diese Wechselwirkung ist es, die Figuren lebendig macht und die Handlung über das bloße Aneinanderreihen von Ereignissen hinaushebt.

Ein weiterer häufiger Fehler: Autoren erklären, was eine Figur fühlt, anstatt es zu zeigen. „Sie war wütend“ ist eine Aussage. Eine Figur, die das Glas so fest umklammert, dass ihre Knöchel weiß werden, ohne ein Wort zu sagen – das ist Erzählen. Dieser Unterschied klingt banal, trennt aber mittelmäßige von wirklich guter Spannungsliteratur. Es braucht Geduld, diese Art von Szenen zu schreiben, weil sie langsamer sind und weniger offensichtlich. Aber sie bleiben – weil sie nicht erklären, sondern erlebbar machen.

Emotionale Dramaturgie: Spannung durch Haltung statt Handlung

Wer denkt, Spannung entsteht hauptsächlich durch Tempo, hat eine wichtige Dimension übersehen. Emotionale Dramaturgie arbeitet mit Verlangsamung, mit Stille, mit dem Moment vor der Entscheidung. Sie gibt dem Lesenden Zeit, in eine Figur hineinzufallen – und sorgt dafür, dass dieser Moment der Ruhe fast unerträglicher ist als jede Actionsequenz. Nicht das Knallen einer Tür entscheidet, sondern die Sekunde davor, in der eine Figur die Hand auf dem Türknauf hält und noch nicht weiß, ob sie öffnet oder nicht.

Konkret bedeutet das für die Erzähltechnik:

– Entscheidungsmomente werden nicht übergangen, sondern ausgedehnt. Die Figur denkt, zögert, zweifelt – und erst dann handelt sie.

– Emotionen werden nicht erklärt, sondern gezeigt: durch Körperreaktionen, durch das, was eine Figur nicht sagt, durch kleine, scheinbar bedeutungslose Details.

– Rückblicke und Erinnerungen werden gezielt eingesetzt, um die Gegenwart der Figur zu erden und ihre Reaktionen nachvollziehbar zu machen.

– Tempo und Rhythmus der Sprache selbst werden als Mittel genutzt: kurze Sätze erzeugen Druck, lange Sätze geben Raum zum Atmen.

Schweigen, Subtext und das Unausgesprochene

Eine der wirksamsten Erzähltechniken ist der Einsatz von Subtext: das, was zwischen den Zeilen steht, was Figuren nicht aussprechen, aber dennoch kommunizieren. Zwei Figuren reden über das Wetter – und eigentlich reden sie über etwas ganz anderes. Beide wissen es, der Lesende weiß es. Diese Art von emotionaler Dramaturgie setzt voraus, dass die Figuren psychologisch so klar ausgearbeitet sind, dass ihr Schweigen genauso ausdrucksstark ist wie ihre Worte.

Subtext ist keine Technik, die man auf eine fertige Figur aufsetzen kann. Er entsteht von innen heraus, wenn die Grundlage stimmt. Wer versucht, ihn nachträglich einzubauen, merkt schnell, dass er ins Leere greift. Die Szene wirkt konstruiert, das Unausgesprochene bleibt stumm statt beredt. Das Fundament muss zuerst da sein – dann ergibt sich der Subtext fast von selbst, als logische Folge einer Figur, die wirklich durchdacht ist.

Reto Leimgruber: Innenleben vor Außenwirkung

Reto Leimgruber legt in „Die Gladiatrix – Blutprogramm“ den Schwerpunkt erkennbar auf das Innenleben seiner Protagonistin. Er interessiert sich dafür, was eine Figur antreibt, was sie zurückhält und wie sie mit Widersprüchen umgeht, die sich nicht einfach auflösen lassen. Figurenpsychologie ist bei ihm kein Hintergrunddetail – sie ist der Kern der Geschichte.

Das zeigt sich auch in Leimgrubers persönlichem Hintergrund: Sein ernsthaftes Interesse an der gesellschaftlichen Benachteiligung von Frauen und Mädchen ist kein literarisches Kostüm. Es ist die Grundlage, aus der heraus er schreibt. Wer aus diesem Verständnis heraus erzählt, muss Figurenpsychologie nicht konstruieren – sie ergibt sich aus der Haltung zum Thema. Und diese Ernsthaftigkeit macht den Unterschied – zwischen einer Figur, die man schnell vergisst, und einer, die bleibt.

Leimgruber erklärt nicht, was seine Protagonistin fühlt. Er zeigt, wie sie handelt, schweigt, zögert und weitermacht. Wer das liest, versteht intuitiv, was gute Figurenarbeit leisten kann – ohne dass es je beim Namen genannt werden muss. „Die Gladiatrix – Blutprogramm“ ist ein Beispiel dafür, wie psychologische Spannung und handwerkliche Sorgfalt zusammenwachsen können, wenn ein Autor bereit ist, seiner Figur wirklich zuzuhören.

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Autor Reto Leimgruber

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Reto Leimgruber, geboren 1968 in Zürich, blickt auf einen vielfältigen beruflichen Werdegang zurück. Nach seiner Ausbildung zum Schriftsetzer und einer kurzen Tätigkeit bei der Neuen Zürcher Zeitung führte ihn sein Weg über verschiedene Stationen – vom Taxi- und Tramfahrer bis zum technischen Supporter. Seine Leidenschaft für Filme mit starken Frauenfiguren und sein Interesse an True-Crime-Dokumentationen spiegeln sich in seinem literarischen Schaffen wider. Reto Leimgruber, der sich intensiv mit der Benachteiligung von Frauen und Mädchen in diversen Justizsystemen auseinandersetzt, widmet sein aktuelles Werk einer starken, jungen Frau und greift damit ein Thema auf, das ihn zutiefst beschäftigt.



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