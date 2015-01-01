Gleitprofile aus Kunststoff übertreffen Metallschienen in zahlreichen Anwendungsbereichen

Kunststoff-Gleitprofile bieten gegenüber herkömmlichen Metallschienen entscheidende Vorteile bei Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Geräuschentwicklung.

In der Möbelindustrie, im Ladenbau und in der technischen Ausstattung von Geräten kommen Gleitprofile täglich zum Einsatz. Wo lange Zeit Metallschienen als Standard galten, setzen Verarbeiter und Konstrukteure zunehmend auf Gleitprofile aus Kunststoff. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen weit über einen einfachen Materialwechsel hinaus.

Metallische Gleitschienen bringen systembedingte Nachteile mit sich. Sie korrodieren bei Feuchtigkeit, erzeugen beim Verschieben von Bauteilen Abrieb und verursachen hörbare Laufgeräusche. Zudem erhöhen sie das Gesamtgewicht von Möbelstücken und Baugruppen. Kunststoff-Gleitprofile hingegen arbeiten nahezu geräuschlos, sind korrosionsbeständig und wiegen deutlich weniger als vergleichbare Metallprofile. Durch die materialbedingt niedrige Reibung gleiten Schubladen, Einlegeböden oder Verkleidungen sanft und gleichmäßig in ihrer Führung.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich in der Fertigung. Kunststoffprofile lassen sich im Extrusionsverfahren präzise und reproduzierbar herstellen. Maßtoleranzen bleiben über große Stückzahlen hinweg konstant, was die Weiterverarbeitung vereinfacht. Gleichzeitig entfällt bei vielen Anwendungen die Notwendigkeit einer Oberflächenbehandlung, wie sie bei Metall üblich ist. Kratzer auf angrenzenden Flächen, wie sie durch metallische Schienen entstehen können, gehören bei Kunststoffprofilen der Vergangenheit an.

Auch bei der Materialvielfalt zeigt sich Kunststoff flexibel. Je nach Anforderung kommen Werkstoffe mit unterschiedlicher Härte, Gleitfähigkeit oder UV-Beständigkeit zum Einsatz. Profile lassen sich in verschiedenen Farben fertigen, sodass sie sich optisch in das jeweilige Endprodukt einfügen. Diese Anpassungsfähigkeit macht Kunststoff-Gleitprofile für Hersteller in unterschiedlichen Branchen interessant – vom Möbelbau über die Medizintechnik bis hin zu Displaybau und Haustechnik.

Entscheidend für die Leistungsfähigkeit der Profile ist die Fertigungsqualität. Das Unternehmen Kunststoffwerk ZITTA GmbH mit Sitz in Pasching bei Linz verfügt über einen eigenen Werkzeugbau sowie 33 Extrusionslinien im Drei-Schicht-Betrieb. Rund 100 Mitarbeiter gewährleisten eine flexible Auftragsabwicklung, die kurze Lieferzeiten ermöglicht. Individuelle Profilanforderungen werden im hauseigenen Formenbau umgesetzt.

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Herr Werner Baumgartner

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