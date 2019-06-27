  • PVC-Profile im Überblick: Eigenschaften, Auswahlkriterien und typische Einsatzbereiche von Kunststoffleisten

    Welche Kriterien zählen bei Material, Geometrie und Verarbeitung? Ein Überblick zu Funktionen, Normanforderungen und Anwendungen von Kunststoffleisten aus PVC.

    In vielen industriellen und baulichen Anwendungen übernehmen Kunststoffleisten aus PVC Aufgaben, die von Kantenschutz über Dichtung bis hin zur dekorativen Abdeckung reichen. Für die Auswahl geeigneter Profile sind vor allem die mechanischen Anforderungen, die Umgebungsbedingungen sowie die Art der Montage maßgeblich.

    PVC (Polyvinylchlorid) wird für Profile häufig in unterschiedlichen Rezepturen eingesetzt. Hart-PVC bietet eine hohe Formstabilität und ist geeignet, wenn Profile Maßhaltigkeit und Steifigkeit benötigen. Weich-PVC kann dort vorteilhaft sein, wo Flexibilität, Dichtwirkung oder ein toleranzausgleichender Sitz gefragt sind. In beiden Fällen beeinflussen Zusätze wie Stabilisatoren, Gleitmittel oder Pigmente Eigenschaften wie Verarbeitung, Oberflächenqualität und Beständigkeit.

    Für Anwender ist die Geometrie des Profils ein zentraler Faktor: U-, H-, L- und T-Profile, Rund- und Sonderprofile decken verschiedene Funktionen ab. Neben dem Querschnitt entscheiden Wandstärken, Toleranzen und die geforderte Passung über die Eignung im konkreten Einbau. Ebenso wichtig sind Temperaturbereich, Medienkontakt (z. B. Reinigungsmittel, Öle), UV-Einwirkung sowie Anforderungen an elektrische Isolierung oder Geräuschdämpfung.

    Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verarbeitung. Extrudierte PVC-Profile und Kunststoffleisten lassen sich je nach Ausführung sägen, stanzen, bohren oder konfektionieren. Bei der Montage kommen Kleben, Klemmen, Verschrauben oder Einclipsen zum Einsatz; hierfür sind Oberflächenbeschaffenheit und Maßgenauigkeit ebenso relevant wie die vorgesehenen Gegenstücke.

    Typische Einsatzbereiche finden sich im Maschinen- und Anlagenbau, in der Möbel- und Innenausstattung, im Bauwesen sowie in der Elektro- und Leuchtenindustrie. Dort dienen Profile unter anderem als Abdeckungen, Führungselemente, Schutzleisten, Dichtprofile oder Einfassungen.

    Hinweise zu Auswahl und Einsatzbedingungen sowie zu unterschiedlichen Profilformen stellt die Kunststoffwerk ZITTA GmbH bereit.

