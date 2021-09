Pure Extraction Corp.: Netto-Null-Strategie durch wasserstoffbetriebenes System von PURX

Vancouver, B.C., 27. September 2021 – Vancouver, British Columbia – Pure Extraction Corp. (PURX oder Unternehmen) freut sich, seinen Schritt in Richtung eines Netto-Null-Emissionsplans im Rahmen seiner Geschäftsentwicklung bekannt zu geben. Das Unternehmen beabsichtigt, ein durch Wasserstoffbrennstoffzellen betriebenes überkritisches CO2-Extraktionssystem anzubieten, das emissionsfrei, komplett mobil und netzunabhängig sein wird. Das Unternehmen prüft derzeit die heute auf dem Markt erhältlichen Wasserstoffbrennstoffzellen.

Die durch Brennstoffzellen betriebenen überkritischen CO2-Extraktionssysteme ermöglichen es den Anwendern, die Systeme an abgelegenen Orten zu betreiben, an denen kein Netzstrom verfügbar ist oder die Stromversorgung unsicher ist. Dieses bereits entwickelte überkritische CO2-Extraktionssystem ist voll funktionsfähig und kann durch das firmeneigene, vollständig integrierte Software-Betriebssystem aus der Ferne überwacht und unterstützt werden. Das Betriebssystem kann für die Online-Fernschulung und -Inbetriebnahme des überkritischen CO2-Extraktionssystems verwendet werden und ermöglicht auch eine Online-Diagnose des vollautomatischen Extraktors. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses neue hochmoderne wasserstoffbetriebene Extraktionssystem der Generation V bis Ende des Jahres verfügbar sein wird.

Wie in der Pressemeldung vom 11. Juni 2021 angekündigt, entwirft und entwickelt das Unternehmen im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK Ltd. und Ballard Power Systems Inc. ein leichtes Nutzfahrzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb.

Um der Null-Emissions-Initiative des Unternehmens besser gerecht zu werden, wird das PURX seinen Namen vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange in First Hydrogen Corp. ändern. Gemäß den Bestimmungen der Unternehmenssatzung ist eine Genehmigung der Namensänderung durch die Aktionäre nicht erforderlich, weshalb das Unternehmen auch keine Zustimmung zur Umfirmierung durch die Aktionäre einholt. Im Zusammenhang mit der Namensänderung erfolgt keine Zusammenlegung des Aktienkapitals des Unternehmens. Die Aktionäre müssen ihre bestehenden Aktienzertifikate nicht in neue Zertifikate mit dem neuen Namen des Unternehmens eintauschen.

