PureBiotic AIR, JV-Partner einer Manganese X-Tochtergesellschaft, liefert positive aktualisierte Daten über Tests der Virginia State University zu einer wichtigen Reihe von Krankheitserregern und Biofilmen, einschließlich COVID-19

Montréal, Québec, Kanada, 14. Oktober 2021, Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FSE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X, MN, das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Disruptive Battery Corp. (DBC) in Zusammenarbeit mit seinem US-Joint Venture-Partner PureBiotic AIR, Corp (PureBiotic) weitere positive Ergebnisse aus seiner laufenden Langzeitstudie der Virginia State University (VSU) erhalten hat. Dies geschah trotz der Verzögerungen, die durch die COVID-19-Beschränkungen verursacht wurden, die die meisten Universitäten und Forschungseinrichtungen betreffen.

Es ist zu beachten, dass das Unternehmen nach weiteren positiven Ergebnissen in Kürze eine Reihe von Registrierungen, Zertifizierungen und regulatorischen Produktanwendungen von erheblichem Interesse bekannt geben wird.

Martin Kepman, CEO, kommentiert: Wir entwickeln unsere Vernebelungslösung zur Eindämmung von Krankheitserregern, einschließlich COVID-19, weiter. Die Forschung belegt eine positive Wirksamkeit. Wir sind nun auf dem Weg zu zusätzlichen Zertifizierungen, einschließlich der Beantragung einer FDA-Zulassung.

In der jüngsten Testrunde der VSU lag der Schwerpunkt auf der Dokumentation der Risikoreduzierung bei einer wichtigen Reihe von Krankheitserregern und Biofilmen, einschließlich COVID-19, durch die Anwendung der PureBiotic-Vernebelungslösung neben Luft auch auf Oberflächen. Die VSU-Forscher haben effektive und ermutigende Ergebnisse zur Wirkung der PureBiotics-Lösung auf den Biofilm erzielt. Dies ist bemerkenswert, da laut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Biofilme, in dem Krankheitserreger wie COVID-19 und andere Krankheitserreger gefunden werden, für etwa 80 % aller Infektionen verantwortlich ansehen. Der Biofilm bietet eine schützende Umgebung für Krankheitserreger aus Desinfektionsmitteln und Antibiotika. Der Abbau des Biofilms entfernt die schützende Umgebung und trägt somit zum Schutz vor COVID 19 und anderen Verunreinigungen bei.

Ebenfalls von Bedeutung war, dass das Labor der Universität in letzter Zeit in der Lage war, verschiedene Arten von Biofilmen zu produzieren, die für Tests des PureBiotic AIR HVAC Delivery Systems zur Minderung anderer Arten von Infektionsrisiken wie COVID-19 erforderlich sind. Diese Tests haben gezeigt, dass der PureBiotic-Nebel effektiv beim Abbau von Biofilmen in einer HLK-Umgebung helfen kann.

Zusätzlich zu den jüngsten Tests, die von der VSU durchgeführt wurden, hat das Forschungsteam der Universität alle anderen Tests, die bisher von einer Vielzahl von Krankenhäusern, Universitäten und anderen Organisationen durchgeführt wurden, zusammengestellt und untersucht. Diese Forschung hat bewiesen, dass die PureBiotics-Technologie einfach, schnell und wirtschaftlich Salmonellen, Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus, MRSA 90 %, Pseudomonas 82 %, Candida SPP 90 %, Coliforms 92 %, Acinetobacter spp 78 % usw. kontrollieren kann. Es wurde auch beobachtet, dass die Wirkung durch die PureBiotic-Formulierung über die Zeit stabil war. Es gelang der Nachweis, dass die Reduktion von Krankheitserregern in der Umwelt über einen relativ langen Zeitraum zu einer entsprechenden Reduktion von nosokomialen Infektionen führte.

Mit diesen neuen Studien und früheren Forschungsprojekten, die die Wirksamkeit der PureBiotics-Technologien bestätigen, erweitert die VSU ihre laufende Studie um Teststandorte. Diese Tests werden prüfen, wie wirtschaftlich die PureBiotics-Formulierungen bei der Beseitigung des Infektionsrisikos sind, bei gleichzeitigem zusätzlichem Nutzen, eine sicherere, sauberere und geruchsfreien Räumlichkeit.

Frühere VSU-Forschung über die Wirksamkeit der PureBiotic-Lösung

Das VSU-Labor wurde 2018 auf die Lösungen von PureBiotic aufmerksam, als mehrere Produktionsstätten in Indiana und Georgia, die PureBiotics-Produkte verwendeten, Tests zur Bekämpfung von Salmonellen anforderten, einem Erreger, der jährlich für eine große Anzahl von Krankheiten und Krankenhausaufenthalten in den USA verantwortlich ist. Danach folgten weitere Tests der VSU auf Aspergillus, einem häufigen Schimmelpilz, der weltweit jährlich schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen tötet und viele Millionen weitere krank macht. Diese beiden Testreihen zum Einsatz der PureBiotic-Lösungen waren erfolgreich.

Bei Tests mit einer breiten Gruppe chemischer Desinfektionsmittel, die derzeit in Krankenhäusern verwendet werden, erwiesen sich die PureBiotics-Formulierungen je nach Art des Infektionsrisikos um 78 % bis 92 % effektiver.

Das Unternehmen behauptet derzeit weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass es eine Luftmanagementlösung für COVID-19 entwickelt hat.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen hegt die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen nach neuen CO2-freundlicheren und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte Manganunternehmen in Nordamerika, das die schnelle Kommerzialisierung seiner Manganlagerstätte anstrebt.

Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

