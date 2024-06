Puszta-Spieße als Pausensnack

Millionen Fußballfans verfolgen am 2. Spieltag der Fußball-EM das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Das Rezept für den Pausensnack kommt von FIRE&FOOD – Deutschlands Grill- und BBQ Magazin No. 1.

Am zweiten Spieltag der Fußball-EM (19. Juni 2024, 18 Uhr) treffen Deutschland und Ungarn in Gruppe A in Stuttgart aufeinander. Millionen von begeisterten Fans werden die Europameisterschaft in den Stadien und beim Public Viewing erleben – oder funktionieren den Garten zur privaten VIP-Lounge um.

Im Gastgeberland wechseln auch am zweiten Spieltag der Fußball-EM vielerorts Fernseher und Lautsprecher nach draußen auf die heimische Terrasse. Getränke werden griffbereit kaltgestellt und die Grillkohle zum Glühen gebracht. Von FIRE&FOOD – Deutschlands Grill- und BBQ Magazin No. 1 – kommt das passende Rezept. Die würzig-zarten Puszta-Spieße lassen sich gut vorbereiten und sind in der Halbzeitpause die ideale Stärkung, um mit neuer Kraft in die zweite Halbzeit zu starten.

Puszta-Spieße

Zutaten (für 6 Personen):

1 ½ kg Schweinenacken, pariert und in große Würfel geschnitten

18 Drillinge (kleine Kartoffeln)

2 rote Paprikaschoten, in große Stücke geteilt

18 braune Champignons

1 Bund Frühlingszwiebeln, in ca. 3 cm große Stücke geschnitten

Für die Marinade:

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 kleine Zwiebel, gehackt

150 ml Apfeldicksaft

Saft und Abrieb von 1 Bio-Zitrone

je 1 TL Salz & Pfeffer

Und so geht’s:

Zuerst aus den angegebenen Zutaten eine Marinade herstellen und die Fleischwürfel darin einlegen. Über Nacht in Kühlschrank marinieren.

Am Spieltag die Kartoffeln als Pellkartoffeln kochen und ausdampfen lassen. Das Fleisch aus der Marinade nehmen und die Marinade auffangen. Alle Zutaten abwechselnd auf Spieße ziehen.

Im Grill eine direkte und eine indirekte Grillzone einrichten. Die Spieße erst von allen Seiten scharf angrillen und danach im indirekten Bereich nachgaren lassen. Zwischendurch mit der restlichen Marinade einstreichen.

Mehr Informationen zu FIRE&FOOD sowie viele Rezeptideen gibt es auf www.fire-food.com.

