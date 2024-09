Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH (Q.I.M.) gehört zu den besten Arbeitgebern Berlins

Q.I.M. wurde ausgezeichnet von über 5000 Dienstleistern in Berlin als bester Arbeitgeber 2024 und ist damit der einzige Proptery Manager für Drittverwaltung in ganz Berlin mit dieser Ehrung.

Berlin, September 2024 – Die Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH (Q.I.M.) wurde offiziell zum „besten Arbeitgeber Berlins 2024“ gekürt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung hebt Q.I.M. als das einzige Property Management Unternehmen in der Hauptstadt hervor.

In einer umfassenden Umfrage, an der insgesamt 5.000 Dienstleister teilnahmen, setzte sich das Unternehmen an die Spitze. „Diese Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll unsere Philosophie des neuen Leaderships“, so der Geschäftsführer der QIM, Sven Kubal. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine Arbeitskultur zu schaffen, die auf Vertrauen, Transparenz und einem offenen Dialog basiert.“ Die Anerkennung zeigt, dass unser Streben nach einem modernen und wertschätzenden Arbeitsumfeld nicht nur von unseren Mitarbeitern, sondern auch von der Branche anerkannt werden wird.“

In einer Zeit, in der der Wettbewerb um die besten Talente intensiver ist, denn je, setzt die QIM mit ihrer zukunftsorientierten Unternehmensführung neue Maßstäbe. Das Unternehmen fördert eine Kultur der Zusammenarbeit, Innovation und persönliche Weiterentwicklung, was nicht nur das Engagement der Mitarbeiter stärkt, sondern auch die Zufriedenheit und langfristige Bindung an das Unternehmen. „Wir glauben daran, dass wahre Exzellenz nur in einem Umfeld gedeihen kann, das die individuellen Stärken und Potenziale jedes Einzelnen fördert“, betont Sven Kubal. „Die Auszeichnung als bester Arbeitgeber Berlins ist für uns eine hohe Motivation, weiterhin mutig neue Wege zu gehen und unsere Vision eines modernen Property Managements konsequent zu verfolgen.“ Mit dieser Ehrung unterstreicht die Q.I.M. ihre Rolle als Vorreiter und attraktiver Arbeitgeber im Berliner Immobiliensektor und darüber hinaus. Der Weg zu dieser Auszeichnung war geprägt von einem unermüdlichen Engagement für Mitarbeiterzufriedenheit und Innovation – Werte, die auch in Zukunft die Erfolgsgeschichte von Q.I.M. prägen werden.

Über die Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH:

Die Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH ist ein führendes Property Management Unternehmen mit Sitz in Berlin und betreut ca. 6.000 Verwaltungseinheiten an mehreren Standorten. Q.I.M. bietet ganzheitliche Lösungen im Bereich Immobilienmanagement und steht für digitale Innovation, Kundennähe und höchste Servicequalität. Das Unternehmen verfolgt einen modernen Führungsstil, der auf Vertrauen, Zusammenarbeit und ständiger Weiterentwicklung basiert. Weitere Informationen unter: www.Quartier-immo.de

