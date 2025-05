Q1-Ergebnis erstmals positiv, Umsatz wächst

Potsdam (IRW-Press/05.05.2025) –

* Auftragseingang Q1 mit 1,2 MEUR (-45%) im erwarteten Korridor

* Umsatz 1,6 MEUR (+37%)

* EBT 36 TEUR (+135%)

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, konnte Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal des Jahres 2025 deutlich verbessern. So ist es erstmals gelungen, die ersten drei Monate eines Geschäftsjahres mit einem positiven Ergebnis (EBT) abzuschließen.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 konnten Leistungen mit einem Gesamtvolumen von 1,55 MEUR umgesetzt werden. Dies entspricht einer Steigerung von 37% gegenüber dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (1,13 MEUR). Davon entfielen 1,22 MEUR auf Services im Bereich „Dachmanagement 4.0“ und 0,33 MEUR auf Services im Bereich „Betreiberpflichten-Controlling“.

Auch der Auftragseingang liegt mit 1,24 MEUR im Rahmen der Erwartungen. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte das Unternehmen einen Großauftrag gewonnen, weshalb eine zusätzliche Steigerung für das Quartal dieses Geschäftsjahres nicht erwartet wurde. Dazu Uwe Brodtmann, Vorstand und CRO: „Wir konnten beim Umsatz eine solide Steigerung im Rahmen unseres üblichen Wachstums über die Jahre erzielen. Auch beim Auftragseingang haben wir ein gutes Ergebnis erzielt und in den vergangenen Monaten bereits 3 Neukunden gewonnen.“

Die Umsatzsteigerung, sowie der hohe Anteil umgesetzter Aufträge im Bereich „Betreiberpflichten-Controlling“, für die keine Fremdleistungen in Anspruch genommen werden, haben zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses geführt. So hatte das Unternehmen das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 noch mit einem negativen EBT in Höhe von -103 TEUR abgeschlossen. Jetzt konnte, erstmals in einem ersten Quartal, ein positives Ergebnis in Höhe von 36 TEUR erzielt werden.

Dazu Jonas Enderlein, Vorstand und CEO der Solutiance AG: „Vor dem Hintergrund, dass Rückstellungen und Zinsen seit diesem Jahr anteilig in die Quartalsergebnisse eingehen, freut uns das positive erste Quartal ganz besonders. Damit haben wir bereits Rückenwind für den Rest des Geschäftsjahres, werden aber weiterhin hart daran arbeiten, ein positives Jahresergebnis zu erzielen!“

Das komplette Zahlenwerk zum ersten Quartal wird zeitnah auf

solutiance.com/investoren-kpis ergänzt.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG

Adresse: Großbeerenstraße 179, 14482 Potsdam

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

