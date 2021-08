Qualitative Geräte zur Pulverbeschichtung vom Profi aus Elmshorn

Die H. Börger & Co. GmbH aus Elmshorn bietet passgenaue Lösungen rund um innovative Pulverbeschichtungsanlagen für Kunden und Kundinnen mit hohen Qualitätsansprüchen an.

Die H. Börger & Co. GmbH blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Oberflächenbeschichtung zurück. Mittlerweile hat sich das Unternehmen auf den Bereich Pulverbeschichtungsanlagen spezialisiert und bietet seinen Kunden und Kundinnen innovative Produkte an, die auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Pulverbeschichtungsanlagen nach Kundenwunsch

Firmeneinkäufer und -einkäuferinnen, Produktionsleiter und -leiterinnen sowie Personen, die für die Wartung und Instandhaltung von Pulverbeschichtungsanlagen zuständig sind, haben mit der H. Börger & Co. GmbH einen erfahrenen Ansprechpartner an ihrer Seite. Das Unternehmen bietet vielfältige Lösungen im Bereich Pulverbeschichtung als vorteilhafte Alternative zu klassischen Lackierungsverfahren an. Individuelle und effektive Pulverkabinen gehören ebenso zum Produktportfolio wie Ultraschall-Siebsysteme. Die Systeme ermöglichen hochwertige Ergebnisse, die auch speziellen Anforderungen gerecht werden.

Weiterhin bietet die H. Börger & Co. GmbH Förderungssysteme zur Pulverversorgung an, die dank genau einstellbarer Fördermengen, einer schonenden Förderung und kurzen Farbwechselzeiten eine hohe Effizienz ermöglichen. Außerdem verfügt die Firma über umfassende Expertise rund um Ofensysteme für den Bereich Pulverbeschichtung. Das Angebot umfasst Pulver- und Einbrennöfen, die erstklassig isoliert sowie passgenau programmierbar und dadurch sehr energieeffizient sind. Das Angebot in Hinblick auf Ofensysteme umfasst diverse Trocknungsarten und vielfältige Ausstattungsvarianten wie eine Temperatursicherung, die vor Überhitzung schützt und Temperaturschreiber, die die Dokumentation sichern.

Darüber hinaus ist die H. Börger & Co. GmbH auf Rückgewinnungssysteme spezialisiert, mit denen Kunden und Kundinnen ihre Wirtschaftlichkeit und Effizienz steigern, bei einer zeitgleichen Einsparung von Energie und Platz. Wer sich für ein Produkt des Unternehmens entscheidet, entscheidet sich stets auch für eine umfassende Beratung, die individuelle Gegebenheiten berücksichtigt, sowie für die fachkundige Installation und Inbetriebnahme vor Ort. Aber auch diejenigen, die lediglich Anlagenkomponenten suchen, erhalten bei H. Börger eine ausführliche Beratung zur Optimierung und Nachrüstung bestehender Anlagen sowie Unterstützung bei der Umsetzung.

Hauseigene Innovationen für hohe Qualitätsansprüche

Die H. Börger & Co. GmbH zeichnet sich durch hochwertige Leistungen aus, die individuelle Wünsche von Kunden und Kundinnen berücksichtigen, sowie dem Ziel, einen maximalen Auftragswirkungsgrad zu erreichen. Die angebotenen Produkte und Verfahren zur Förderung, Aufbereitung und Wiederherstellung pulvriger Stoffe sind vielfach das Resultat hauseigener Innovationen. Dazu gehören beispielsweise die Systeme zur Pulverversorgung, die zu den weltweit effektivsten Modellen ihrer Art zählen. Doch auch das RPS-Kabinensystem, eines der wirtschaftlichsten Exemplare überhaupt, ist eines der zahlreichen Entwicklungen des Unternehmens.

All jene, die passgenaue Beschichtungstechnik benötigen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, werden bei der H. Börger & Co. GmbH fündig. Aber auch Betriebe, die bisher selbst keine Pulverbeschichtung anbieten und ihren eigenen Leistungskatalog erweitern wollen, finden hier das notwendige Know-how zur Umsetzung ihrer Vorhaben.

Beschichtungstechnik für Kunden und Kundinnen aus ganz Deutschland

Seit mehr als 30 Jahren bietet die H. Börger & Co. GmbH interessierten Kunden und Kundinnen aus ganz Deutschland Leistungen aus der eigenen Lohnbeschichtung an, deren Qualität durch die hauseigene Prüfung gesichert wird. Unterdessen steht das Unternehmen, das von Ulf Kleineidam geführt wird, außerdem für die Planung und Umsetzung innovativer Lösungen rund um Pulverbeschichtungsanlagen. Um Beratungsgespräche zu vereinbaren, steht das in der Fritz-Straßmann-Straße 7-8 in 25337 in Elmshorn ansässige Unternehmen telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Telefonische Erreichbarkeit ist unter 04121 47 25 – 0 an Werktagen zwischen 07:00 und 15:45 Uhr gegeben.

