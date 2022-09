Quantum Battery Metals ist auf der Suche nach einer Verarbeitungsanlage in der Nähe seiner Konzessionsgebiete Alba und Kelso

Vancouver, British Columbia, 5. September 2022 – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Zuge der Ausweitung seiner Bergbauprogramme – insbesondere in der Region James Bay in Québec, wo der Schwerpunkt auf Lithium liegt – nach potenziellen Partnerbetrieben für die Verarbeitung sucht, die mit dem Unternehmen kooperieren könnten. Nachdem das Explorationsprogramm 2022 in den Lithiumkonzessionsgebieten des Unternehmens so erfolgreich verläuft, geht das Unternehmen davon aus, dass in naher Zukunft die Zusammenarbeit mit Verarbeitungsanlagen vor Ort erforderlich ist.

Das Unternehmen hat festgestellt, dass in den letzten Jahren mehrere Anlagen zur Verarbeitung von Lithium in Québec errichtet wurden. Da mit neuen Entdeckungen in den Konzessionsgebieten Alba und Kelso sowie in der geplanten Konzession Lac Mistumis gerechnet wird, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für das Unternehmen, um Partnerschaften einzugehen und sich eine Position als aufstrebender Lithiumproduzent in der konfliktfreien Batteriemetallbranche zu sichern.

Nachdem eine Reihe von globalen Ereignissen den Druck auf die Produktion von Batteriemetallen erhöhen, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um in der Batteriemetallbranche tätig zu sein. Mehrere US-Bundesstaaten haben zuletzt ein Verkaufsverbot für gasbetriebene Fahrzeuge ab dem Jahr 2035 beschlossen oder stehen kurz davor. Dies wird zu einem Nachfrageanstieg und einem Angebotsrückgang bei Batteriemetallen führen. In vielen Ländern ist die Verwendung von ethisch unbedenklichen und konfliktfreien Batteriemetallen gesetzlich vorgeschrieben. Kanada hat Lithium als kritisches Mineral eingestuft und ist auch selbst in der Lage, sich als globaler Lieferant von Lithium, das aus der kanadischen Provinz Québec stammt, zu positionieren. Quantum besitzt aktuell zwei Lithiumkonzessionsgebiete in Québec und wird demnächst eine dritte Konzession erwerben.

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unseren Betrieb für die Zukunft auszubauen. Das Unternehmen steht an einem wichtigen Wendepunkt, und die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass wir mit dem Erwerb weiterer Projekte, der Steigerung der Häufigkeit und des Umfangs unserer Explorationsprogramme sowie dem Aufbau wichtiger Beziehungen in der Region alle Möglichkeiten für Quantum bestmöglich ausschöpfen können. Das Unternehmen hat hohe Erwartungen für das Jahr 2023 und will sich mit einem gut durchdachten Explorationsprogramm darauf vorbereiten, so CEO Marc Momeni.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Marc Momeni

_______________________

Marc Momeni, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 – 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

