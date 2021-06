Quantum Battery Metals ermittelt Explorationsziele auf dem Lithiumprojekt Kelso Albanel und schreitet in seinem Explorationsplan voran

24. Juni 2021. Vancouver, British Columbia – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B) (Quantum oder das Unternehmen) hat positive Ergebnisse seiner satellitengestützten Vermessung erhalten, bei der zwei zutage tretende Pegmatite identifiziert wurden. Diese Gebiete werden im Mittelpunkt des Phase-I-Explorationsprogramms des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten Kelso und Albanel in Quebec stehen. Das Konzessionsgebiet Kelso umfasst 19 zusammenhängende Claims mit rund 1.005,38 Hektar Grundfläche, das Konzessionsgebiet Albanel 52 zusammenhängende Claims mit rund 2.751,15 Hektar Grundfläche. Das gesamte Lithiumkonzessionsgebiet erstreckt sich über eine Fläche von etwa 3.756,53 Hektar.

Eckdaten:

– Regionale Infrastruktur ermöglicht kostengünstige Exploration

– Einfacher Zugang zu Stromleitungen, die durch das Konzessionsgebiet verlaufen

– Zugang mit Quads von einem nahegelegenen Netz von gut gewarteten Schwerlast-Straßen aus

– Sehr aktives Explorationsgebiet mit wichtigen Auftragnehmern und Lieferanten in der Nähe, was die Explorationskosten verringert

Einzelheiten des Arbeitsprogramms:

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms wird Quantum Battery Metals Corp. sich auf eine zweite Explorationsphase vorbereiten und ein Explorationslager errichten, weitere Kartierungen zur Ermittlung von Zielgebieten durchführen und diese durch eine Reihe von Stichproben bestätigen.

Wir freuen uns sehr über den Start unseres Explorationsprogramms und die Effizienz, die unser Unternehmen bei seiner Durchführung an den Tag legt. Wir erwarten die Ergebnisse dieses Programms mit Spannung, nachdem alle Anzeichen im Rahmen dieses anfänglichen Prozesses für sehr positive Ergebnisse sprechen, meint CEO Andrew Sostad.

