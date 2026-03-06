  • Queen-Hymnen und Hard Rock im Reuterstüble Leibertingen-Thalheim

    Am 25. Juli 2026 gastieren A Queen Experience und Thomy Gunn & Band im Reuterstüble Leibertingen-Thalheim. Der Abend verbindet bekannte Queen-Hymnen mit direktem Hard Rock.

    BildAm Samstag, 25. Juli 2026, steht im Reuterstüble Leibertingen-Thalheim ein Rockabend auf dem Programm, der bekannte Queen-Hymnen mit energiegeladenem Hard Rock verbindet. Auf der Bühne stehen A Queen Experience aus Italien sowie Thomy Gunn & Band. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

    A Queen Experience widmen sich der Musik von Queen nicht als reine äußere Imitation, sondern als musikalische Hommage. Die Formation zeichnet die Karriere der britischen Rockband von den 70er-Jahren an nach und setzt dabei auf professionelle Live-Erfahrung, Leidenschaft und eine Show, die die Songs in den Mittelpunkt stellt. Das macht den Abend nicht nur für eingefleischte Queen-Fans interessant, sondern auch für Besucherinnen und Besucher, die bekannte Rockklassiker wieder einmal live erleben möchten.

    Sänger Daniele Sari, genannt Dan, bringt internationale Bühnenerfahrung mit. Zu seinen Stationen zählen unter anderem der Eurovision Song Contest 2017 in Kiew, bei dem er als Backgroundsänger für Francesco Gabbani auftrat, sowie das Halbfinale für San Marino beim Eurovision Song Contest 2024. Gitarrist Luca Colombo ist seit Jahren in Queen-Tribute- und Cover-Projekten aktiv. Roberto Galli bewegt sich seit 1998 im Umfeld verschiedener Queen-Cover- und Tribute-Formationen. Schlagzeuger Sergio Meola ist Schlagzeug- und Percussion-Lehrer und war unter anderem mit der RAI- und Sanremo-Orchesterwelt verbunden.

    Den zweiten musikalischen Schwerpunkt des Abends setzt Thomy Gunn & Band. Die Formation eröffnet das Konzert mit direktem Hard Rock und bildet damit einen kraftvollen Gegenpol zu den großen Queen-Hymnen. So entsteht kein reiner Nostalgieabend, sondern ein Live-Konzert zwischen Classic Rock, Queen-Tribute und handgemachter Rock-Energie.

    Das Reuterstüble in Leibertingen-Thalheim bietet dafür einen kleineren Rahmen, in dem die Musik nah und unmittelbar erlebbar wird. Gerade diese Nähe unterscheidet den Abend von großen Hallenshows: Im Mittelpunkt stehen die Songs, die Live-Atmosphäre und die direkte Verbindung zwischen Bühne und Publikum.

    Die Veranstaltung findet am Samstag, 25. Juli 2026, im Reuterstüble Leibertingen-Thalheim statt. Tickets sind im Vorverkauf für 25 Euro zuzüglich Gebühren erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 30 Euro zuzüglich Gebühren.

    Veranstaltungsdaten:
    A Queen Experience + Thomy Gunn & Band
    Samstag, 25. Juli 2026
    Reuterstüble Leibertingen-Thalheim
    Einlass: 19:00 Uhr
    Beginn: 20:00 Uhr
    Vorverkauf: 25 Euro zzgl. Gebühren
    Abendkasse: 30 Euro zzgl. Gebühren
    Tickets und Informationen: metalnight.live

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    Andreas Reuter & Andreas Schmieder Event GbR
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