QUELLENQUIZ – Bedeutsame Worte und Gedanken zur Meisterung der Umbruchszeit

Jochen Stappenbeck lässt in „QUELLENQUIZ“ ein Kaleidoskop der Gegenwart entstehen.

Gewiss ist laut dem Autor momentan nur eins: Mit den Ereignissen des Jahres 2020 soll eine neue Epoche eingeläutet werden. Die Karten werden dabei im zwischenmenschlichen Bereich neu gemischt. Der Autor stellt die Frage: Wer wird letztlich zu wem halten, wenn die überkommenen Strukturen wegbrechen? Damit sich möglichst viele Menschen unterschiedlichster Erkenntnisstände füreinander öffnen, werden in diesem neuen Buch unterschiedliche Stimmen eingefangen. Damit nebenbei die soziale Entfremdung gelindert wird, werden die Aussagen in Quizform dargeboten. So lassen sie sich gemeinsam mit den noch erlaubten Kontakten durchspielen. Albanische Studien haben laut Jochen Stappenbeck herausgefunden, dass Ratespiele in Lockdowns die Wahrscheinlichkeit verringern, an Wahnvorstellungen zu erkranken, und sogar dabei helfen, von schon bestehendem Wahnsinn geheilt zu werden.

Die Sammlung „QUELLENQUIZ“ von Jochen Stappenbeck ist durch die grundrechteliebenden Görlitzer angeregt worden, die sich seit Mai 2020 jeden Montag zu einem Spaziergang durch die Altstadt

treffen – im Dienste am Rest der Gesellschaft, die offenbar an der rasanten Geschwindigkeit der Überführung in eine neue, durchdigitalisierte und keimfreie Welt nichts auszusetzen hat. Der didaktische Anspruch der Quellenquizze ist für mögliche Gespräche die unverfälschten Zitate parat zu haben – und möglichst mit der korrekten Quelle.

„QUELLENQUIZ" von Jochen Stappenbeck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22501-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

