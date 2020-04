QuestCap investiert zur Förderung der Forschung in die Sinai Health Foundation

Forschung zum besseren Verständnis des Virus und zur Entwicklung alternativer diagnostischer Tests

Toronto, Ontario, 9. April 2020 – QuestCap Inc. (QuestCap oder das Unternehmen) (CSE: QSC; FRA: 34C1) gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit der Sinai Health Foundation eingeht, um die Entwicklung eines diagnostischen Tests für COVID-19 zu unterstützen.

QuestCap weist darauf hin, dass es sich hierbei noch um ein frühes Forschungs- und Entwicklungsstadium handelt, und erhebt weder explizit noch implizit den Anspruch, zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf das SARS-CoV-2-Virus testen zu können.

Sinai Health Foundation sammelt und betreut Gelder zur Unterstützung von Sinai Health, Kanadas führendes integriertes Gesundheitssystem. Das Lunenfeld-Tannenbaum Research Institute oder LTRI, das am Mount Sinai Hospital in Toronto angesiedelt ist, ist eines der weltweit führenden biomedizinischen Forschungsinstitute, das seit nahezu 35 Jahren wissenschaftliche Entdeckungen vorantreibt.

Ein Forscherteam unter der Leitung von Dr. Anne-Claude Gingras von LTRI hat ein serologisches COVID-19-Programm entwickelt. Das Ziel des Teams ist es, ein besseres Verständnis der Biologie und Evolution von SARS-CoV-2 zu erlangen, um einen alternativen COVID-19-Diagnosetest zu entwickeln. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Dr. Gingras und ihrem Team bei LTRI bei der Erforschung von Möglichkeiten, alternative Testlösungen für das COVID-19-Virus zu finden, sagte der Co-Vorsitzende von QuestCap Inc., Stan Bharti. Wir sind entschlossen, unser Kapital, wo immer wir können, einzusetzen, um im Kampf gegen diese globale Pandemie zu helfen, und diese Investition zeigt, wie öffentliche und private Unternehmen in diesen Krisenzeiten zusammenarbeiten können.

Die Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung hat sich QuestCap bereit erklärt, dem Programm $500.000 zur Verfügung zu stellen und damit die Bemühungen zur Entwicklung kommerzieller Anwendungen im Zusammenhang mit der Forschung voranzutreiben. Im Gegenzug wird QuestCap Lizenzgebühren erhalten, die durch jedes kommerzielle, von Sinai Health Foundation im Zusammenhang mit seiner Forschung entwickelte Produkt erwirtschaftet werden.

Sinai Health Foundation gewährt QuestCap auch die Option, für einen Zeitraum von zwei Jahren die Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten bei der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und kommerziellen Nutzung von jeglichem entwickelten kommerziellen geistigen Eigentum zu übernehmen. Für den Fall, dass diese Option von QuestCap ausgeübt wird, vereinbaren die Parteien, dass jegliches relevante geistige Eigentum frei und unbelastet an ein neues Unternehmen (Newco) übertragen wird, das im Besitz von QuestCap und von Sinai Health Foundation sein wird.

Nach der Ausübung der Option und der Gründung von Newco wird QuestCap alle Kosten im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung des kommerziellen geistigen Eigentums übernehmen, und alle von Newco erwirtschafteten Nettogewinne werden anteilig auf der Grundlage der Kapitalbeteiligung jeder Partei an Newco aufgeteilt.

Über die Sinai Health Foundation

Zusammen mit ihren Partnern, der Arthritis Research Foundation und der Bridgepoint Foundation, sammelt und betreut die Sinai Health Foundation Gelder zur Unterstützung des Gesundheitssystems von Sinai Health. Das Sinai Health ist Kanadas führendes integriertes Gesundheitssystem und umfasst Bridgepoint Active Healthcare, Circle of Care, das Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute und das Mount Sinai Hospital, den Joseph & Wolf Lebovic Health Complex. Die großzügige Unterstützung unserer Community ist die Grundlage für alles, was wir tun, von der nahtlosen Versorgung bis hin zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen.

Diese Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um Akutversorgung, Rehabilitation und Complex Care [besonders aufwändige Pflege], häusliche Pflege und andere gemeindenahe Dienstleistungen zu kombinieren, die alle durch Forschung von Weltrang getragen werden. Die großzügige Unterstützung unserer Community ist die Grundlage für alles, was wir tun, von mitfühlender Pflege bis hin zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Jede Spende trägt dazu bei, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, die sich auf die außergewöhnliche Pflege verlassen, die das Gesundheitssystem von Sinai Health bietet. Wir erreichen dies durch reibungslosere Abläufe, mehr Zugang zu klinischem Fachwissen und durch die kontinuierliche Revitalisierung unserer Programme und Räumlichkeiten. Mit einem Ziel vor Augen, nämlich unsere vereinten Kräfte zu nutzen und denen zu helfen, die es am meisten brauchen – Sie können sich uns anschließen, um dieses Ziel zu erreichen.

Über QuestCap

QuestCap ist eine Investmentfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Unternehmenswert durch Investitionen in unterschiedliche Geschäftschancen langfristig zu steigern. Dazu zählen unter anderem der Erwerb von Aktien, Verbindlichkeiten oder anderen Wertpapieren börsennotierter Unternehmen oder Privatunternehmen bzw. anderer Geschäftseinheiten, Finanzierungen im Gegenzug zu im Voraus vereinbarten Gebührenzahlungen oder Ausschüttungen sowie der Gesamt- oder Teilerwerb von einer oder mehreren Firmen, Portfolios oder anderen Anlagewerten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

G Scott Moore

Co-Chairman

smoore@forbesmanhattan.com

1-416-861-5903

Ansprechpartner für Medien in Kanada:

Wynn Theriault

Wynn@Thirtydash.ca

+1.416.710.3370

Ansprechpartner für Medien in den USA:

Bubba Gramkow

bubba@bevelpr.com

+1.925.324.0142

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Investition in Sinai und die Vorzüge oder die kommerzielle Verwertbarkeit des geistigen Eigentums, das möglicherweise von Sinai entwickelt wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QuestCap Inc.

Aaron Atin

65 Queen Street West Suite 800

M5H 2M5 Toronto

Kanada

email : aaron.atin@fmresources.ca

