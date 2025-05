Quimbaya Gold weist hohe Gold- und Silbergehalte in Oberflächenproben nach!

Quimabya Gold verbucht auf der Suche nach neuen Goldvorkommen in Kolumbien einen Erfolg in einem frühen Stadium, der das Potenzial des Zielgebiets noch einmal unterstreicht.

Das Tahami South-Projekt von Quimbaya Gold (CSE QIM / Frankfurt K05) liegt in einer der reichsten, Gold produzierenden Regionen Kolumbiens und darüber hinaus in unmittelbarer Nähe zur Flaggschiffmine Segovia von Aris Mining (>13,8 Mio. Unzen Gold). Bei Quimbaya geht man davon aus, dass sich die auf Segovia bekannte Vererzung auch auf das eigene Projektgebiet erstreckt und will deshalb so schnell wie möglich erste, eigene Bohrungen durchführen. Um diese vorzubereiten, hat Quimbaya vor Kurzem verschiedene Explorationsprogramme durchgeführt, die nun goldene Früchte tragen!

Denn wie das Unternehmen von CEO Alexandre P. Boivin heute Früh mitteilt, haben diese Oberflächenuntersuchungen die Höffigkeit des Gebiets einmal mehr bestätigt! Unter anderem entdeckte man dabei nämlich hochgradige Edelmetallgehalte von bis zu 11,21 g/t Gold und 6 g/t Silber in Gesteinsproben sowie 1,4 g/t Gold und 23,3 g/t Silber in Panel-Gesteinsproben! Damit nicht genug, stieß man dabei auch auf klassische epithermale Pathfinder-Geochemie (Hinweise auf Gold- und Silbermineralisierung) und starke strukturelle Kontrollen.

