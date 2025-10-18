QUQON für Österreichs Händlerpreis 2026 nominiert: Kremser Schlafmarke ruft zur Abstimmung auf

Die österreichische Schlafmarke QUQON aus Krems ist für den Bundespreis „Österreichs Händler 2026“ nominiert. Bis 7. August kann täglich abgestimmt werden.

Krems an der Donau, Juni 2026 – Die Kremser Schlafmarke QUQON ist für den Bundespreis „Österreichs Händler 2026“ nominiert. Die Auszeichnung würdigt österreichische Handelsunternehmen, die sich durch Qualität, Service, Innovation und Kundennähe besonders hervorheben. Für QUQON ist die Nominierung eine besondere Anerkennung für die Entwicklung der vergangenen Jahre.

Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Matratzen, Nackenkissen, Decken und Schlafprodukte spezialisiert. Besonders bekannt ist QUQON für seine individuell konfigurierbaren Matratzen, die online an persönliche Schlafgewohnheiten, Körperbau und Liegegefühl angepasst werden können. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf persönliche Beratung, einen eigenen Showroom in Krems und eine starke Verankerung in Österreich.

„Für uns ist diese Nominierung eine große Freude und zugleich eine schöne Bestätigung für unseren Weg“, sagt QUQON-Gründer Markus Hössinger. „Wir wollten von Anfang an zeigen, dass moderner Onlinehandel nicht anonym sein muss. Bei QUQON verbinden wir digitale Beratung, hochwertige Produkte und echten persönlichen Service.“

Heimischer Onlinehandel mit persönlichem Anspruch

QUQON steht beispielhaft für eine neue Generation österreichischer Handelsunternehmen: digital erreichbar, aber persönlich geführt. Kunden können ihre Matratze online konfigurieren, sich beraten lassen oder die Produkte im Showroom in Krems testen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht der schnelle Verkauf, sondern die passende Schlaflösung.

„Gerade beim Thema Schlaf geht es um Vertrauen“, so Hössinger. „Eine Matratze ist kein Produkt, das man einfach nebenbei kauft. Deshalb setzen wir auf transparente Beratung, hochwertige Materialien und Lösungen, die wirklich zum Menschen passen.“

Die Nominierung zum Bundespreis „Österreichs Händler 2026“ sieht QUQON auch als Zeichen dafür, dass regionale Unternehmen im Onlinehandel eine wichtige Rolle spielen können. Während viele Kunden bei E-Commerce zuerst an internationale Plattformen denken, zeigt QUQON, dass professioneller Onlinehandel auch aus Niederösterreich kommen kann.

Täglich abstimmen bis 7. August 2026

Im Rahmen des Publikumsvotings kann bis 7. August 2026 für QUQON abgestimmt werden. Eine Stimme ist alle 24 Stunden möglich. Das Unternehmen ruft seine Kunden, Partner und Unterstützer dazu auf, QUQON beim Voting zu unterstützen.

Begleitend zur Abstimmung veranstaltet QUQON eine Gewinnspielaktion unter dem Motto „Gewinne deinen Einkauf zurück“. Teilnehmen können Kundinnen und Kunden, die im Aktionszeitraum ab 1. Juni 2026 bei QUQON einkaufen, für QUQON abstimmen und einen Screenshot der Abstimmung per E-Mail an QUQON übermitteln. Unter allen gültigen Teilnahmen wird der Einkaufswert einmalig in Form eines QUQON-Gutscheins verlost.

Details zur Aktion, zur Teilnahme und zu den vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf der QUQON-Website unter: https://www.quqon.com/pages/bundespreise2026 abrufbar.

Über QUQON

QUQON ist eine österreichische Schlafmarke mit Sitz in Krems an der Donau. Das Unternehmen bietet Matratzen, Nackenkissen, Decken und weitere Schlafprodukte an. Im Mittelpunkt stehen individuell passende Schlaflösungen, persönliche Beratung und hochwertige Qualität. Besonders die QUQON Individual Matratze kann über einen Online-Konfigurator an persönliche Schlafbedürfnisse angepasst werden. Neben dem Onlineshop betreibt QUQON einen Showroom in Krems, in dem Kunden die Produkte testen und sich beraten lassen können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EasySleep GmbH

Herr Markus Hössinger

Wiener Straße 127

3500 Krems an der Donau

Österreich

fon ..: 0043720301930

web ..: https://www.quqon.com

email : office@quqon.com

QUQON ist eine österreichische Schlafmarke mit Sitz in Krems an der Donau. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt hochwertige Matratzen, Nackenkissen, Decken und weitere Schlafprodukte mit Fokus auf individuellen Schlafkomfort, persönliche Beratung und Qualität aus Österreich.

Im Mittelpunkt steht die Idee, dass guter Schlaf nicht von der Stange kommen sollte. Mit der QUQON Individual Matratze bietet das Unternehmen eine individuell konfigurierbare Matratze, die über einen Online-Konfigurator an persönliche Schlafgewohnheiten, Körperbau und Liegegefühl angepasst werden kann. Ergänzt wird das Sortiment durch weitere Matratzenmodelle, Nackenkissen, Bettdecken und ausgewählte Schlafprodukte.

QUQON verbindet die Vorteile des modernen Onlinehandels mit persönlicher Beratung und regionaler Verankerung. Neben dem Onlineshop betreibt das Unternehmen einen Showroom in Krems an der Donau, in dem Kundinnen und Kunden Produkte testen und sich individuell beraten lassen können.

Das Unternehmen legt besonderen Wert auf hochwertige Materialien, transparente Beratung und langlebige Produkte. Viele QUQON Matratzen werden in Österreich gefertigt. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, eine Schlaflösung zu finden, die wirklich zu ihnen passt.

QUQON wird von der EasySleep GmbH betrieben.

Pressekontakt:

EasySleep GmbH

Herr Markus Hössinger

Wiener Straße 127

3500 Krems an der Donau

fon ..: 0043720301930

email : office@quqon.com

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