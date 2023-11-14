KB Container nimmt an EU-Moldau Investment Conference in Chi?in?u teil

Europäische Investitionspartnerschaften eröffnen neue Perspektiven für industrielle Entwicklung, Infrastruktur und wirtschaftliche Zusammenarbeit in Moldau

Schenefeld/Chi?in?u, Juni 2026. KB Container hat an der EU-Moldau Investment Conference in Chi?in?u teilgenommen und war Teil einer hochrangigen europäischen Investitionsinitiative zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung Moldaus. Im Rahmen der Konferenz wurden neue Investitionspartnerschaften, Finanzierungsinstrumente und private Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von über einer Milliarde Euro vorgestellt. Die Veranstaltung brachte Vertreter der moldauischen Regierung, der Europäischen Kommission, internationaler Finanzinstitutionen, Investoren sowie ausgewählte Unternehmen aus strategisch relevanten Branchen zusammen.

Für KB Container ist die Teilnahme ein wichtiger Schritt in der weiteren internationalen Marktentwicklung. Moldau befindet sich im Zuge der europäischen Annäherung in einer Phase mit erheblichem Investitions- und Infrastrukturbedarf. Besonders in den Bereichen Industrie, Logistik, Verwaltung, Bildung, Baustelleninfrastruktur und Standortentwicklung entstehen konkrete Anforderungen an schnell verfügbare, wirtschaftliche und flexibel einsetzbare Raumlösungen. Genau hier kann KB Container mit modularen Containeranlagen und praxiserprobten Raumkonzepten einen relevanten Beitrag leisten.

Die EU-Moldau Investment Conference wurde von der Regierung der Republik Moldau und der Europäischen Kommission organisiert. Im Mittelpunkt standen konkrete Investitionsmöglichkeiten, Finanzierungslösungen und Projekte zur Stärkung der moldauischen Wirtschaft. Die Konferenz fand ein Jahr nach dem Start des EU Growth Plan for Moldova statt, einem umfassenden Investitionspaket für den Zeitraum 2025 bis 2027. Ziel ist es, Reformfortschritte in wirtschaftliches Wachstum, höhere Wettbewerbsfähigkeit, neue Arbeitsplätze und eine engere Anbindung Moldaus an den europäischen Binnenmarkt zu überführen.

KB Container wurde im Rahmen der Konferenz als eines der ausgewählten Unternehmen genannt. Die teilnehmenden Unternehmen repräsentieren zentrale Zukunftsbereiche der moldauischen Wirtschaft, darunter industrielle Produktion, digitale Infrastruktur, Logistik, Wasserinfrastruktur, hochwertige Landwirtschaft, Gesundheitswirtschaft und technologische Entwicklung. Für KB Container eröffnet sich damit die Möglichkeit, öffentliche und private Auftraggeber in Moldau bei der schnellen Realisierung funktionsfähiger Raum- und Infrastrukturlösungen zu unterstützen.

„Die Teilnahme an der EU-Moldau Investment Conference ist für KB Container ein starkes Signal. Moldau entwickelt sich zu einem relevanten Investitionsstandort an der Schnittstelle zwischen europäischer Integration, industrieller Transformation und Infrastrukturaufbau. Wir sehen hier konkrete Einsatzfelder für unsere modularen Containerlösungen und möchten mit unserer Erfahrung aus Deutschland und Europa zur schnellen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Umsetzung von Raum- und Infrastrukturprojekten beitragen“, erklärt die Geschäftsführung von KB Container.

Modulare Containerlösungen bieten insbesondere in dynamischen Wachstums- und Transformationsmärkten entscheidende Vorteile. Sie sind kurzfristig planbar, flexibel skalierbar, wirtschaftlich kalkulierbar und können sowohl temporär als auch langfristig eingesetzt werden. Mögliche Einsatzbereiche reichen von Büro- und Verwaltungsgebäuden über Bildungs- und Schulräume, Baustellen- und Projektinfrastruktur, Sozial- und Sanitärlösungen bis hin zu Sonderlösungen für Industrie, Logistik und öffentliche Einrichtungen. Dadurch lassen sich Investitionsprojekte schneller operativ nutzbar machen, Engpässe im Gebäudebestand überbrücken und Infrastrukturmaßnahmen effizient begleiten.

Die Konferenz in Chi?in?u hat deutlich gemacht, dass Moldau zunehmend als Investitionsstandort mit strategischer Bedeutung wahrgenommen wird. Für deutsche und europäische Unternehmen entstehen daraus neue Chancen, frühzeitig an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes mitzuwirken, belastbare Partnerschaften aufzubauen und konkrete Projekte im europäischen Kontext umzusetzen.

KB Container bewertet die Teilnahme an der Konferenz als wichtigen Ausgangspunkt für weitere Gespräche mit öffentlichen Stellen, Projektentwicklern, Investoren und Unternehmen in Moldau. Ziel ist es, konkrete Projektansätze zu prüfen und dort Lösungen bereitzustellen, wo kurzfristig nutzbare, qualitativ hochwertige und wirtschaftlich effiziente Raumkapazitäten benötigt werden.

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