QYOU Media meldet Ergebnisse des 3. Quartals 2023

Das Unternehmen erzielt im Jahresvergleich im zehnten Quartal in Folge ein Rekordwachstum

TORONTO, MUMBAI und LOS ANGELES, 29. November 2023 / IRW-Press / QYOU Media Inc. (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF) – ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Autoren erstellte Inhalte produziert und vertreibt – meldet die Finanzergebnisse für das zum 30. September 2023 abgeschlossene Quartal. Im Folgenden einige der wichtigsten Ergebnisse:

– Verzeichnet zum 10. Mal in Folge ein Wachstum des Quartalsumsatzes im Jahresvergleich: In dem zum 30. September 2023 abgeschlossenen Quartal betrug der Umsatz 7.279.874 $, was bedeutet, dass dies das zehnte Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich ist.

– Bereinigtes EBITDA*: In dem zum 30. September 2023 abgeschlossenen Quartal stieg der Verlust beim bereinigten EBITDA um 29 % auf 910.507 $ im Vergleich mit dem zum 30. September 2022 abgeschlossenen Quartal, was primär auf den Rückgang des US-Umsatzes zurückzuführen ist, der mit dem Streik der Schauspieler und Autoren im 3. Quartal 2023 sowie die höheren Investitionen in Wachstumsinitiativen im Direct-to-Consumer-Gaming-Geschäft zusammenhängt.

– Verbesserter Nettoverlust: Der Nettoverlust in dem zum 30. September 2023 abgeschlossenen Quartal verbesserte sich und ging um 193.311 $ bzw. 9 % zurück.

– Saldo der Zahlungsmittel: Das Unternehmen beendet die zum 30. September 2023 abgeschlossene Periode mit Zahlungsmitteln in Höhe von 1.701.522 $ im Vergleich mit Zahlungsmitteln zum 30. September 2022 von 3.077.769 $.

Märkte, insbesondere für kleine und Micro-Cap-Emittenten, nach wie vor ausgesprochen schwierig ist, weiter kontinuierlich nach vorne. Außerdem beeinträchtigte der Streik der Schauspieler und Autoren in den USA den Umsatz im 3. Quartal mehr, als wir erwartet hatten, und dies wird auch im 4. Quartal 2023 für uns weiterhin ein Thema sein, während die langsame Erholung von den Streikauswirkungen anfängt, sich zu etablieren. Wir wissen, dass dies ein sehr vorübergehender und unvorhersehbarer Einbruch ist, wobei die gute Nachricht darin besteht, dass dies mit neuen Gaming-Partnern wie Activision und Ubisoft auch erhebliches und erfreuliches Wachstum für uns generiert hat.

Die Auswirkungen des Streiks auf das US-Geschäft gingen mit unserem vorab festgelegten Schritt einher, unsere Direct-to-Consumer-Initiativen in Indien weiter voranzutreiben. Unsere strategische Entscheidung, ein Direct-to-Consumer-Gaming-Angebot in Indien einzuführen, war zum Teil darin begründet, unsere Massive-Channel-Zuschauerzielgruppe sowie unsere starken nationalen Influencer-Marketingkompetenzen optimal einzusetzen. Beides sind Voraussetzungen für unsere Direct-to-Consumer-Geschäftspläne.

Wir sind weiter zuversichtlich, dass die Anleger im Geschäftsjahr 2024 und darüber hinaus die Effekte dieser Schritte bald bemerken werden. Wir sind besonders stolz auf Q GamesMela, unsere vor kurzem eingeführte kostenlose Gaming-App mit echtem Geld, die in den ersten Phasen ihrer Veröffentlichung eine spannende Dynamik entwickelt hat. Obwohl wir angesichts eines langwierigen und schwierigen Finanzumfelds so große finanzielle Zurückhaltung wie möglich üben, sind wir optimistischer denn je, dass die Art von Wachstum, die wir in den Jahren 2021 und 2022 verzeichnen konnten, im Jahr 2024 infolge unserer diesjährigen Anstrengungen zurückkehren wird.

*Anmerkung zum bereinigten EBITDA:

Zur Ergänzung unseres Konzernzwischenabschlusses, den wir in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt haben, stellen wir das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (das bereinigte EBITDA) vor, das eine nicht mit den IFRS konforme Finanzkennzahl darstellt. Die Meldung von nicht mit den IFRS konformen Finanzkennzahlen soll nicht isoliert vom Betriebsergebnis oder Nettoertrag (Verlust) oder anderen mit den IFRS konformen Leistungskennzahlen oder als Alternative zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit oder zu anderen Cashflow- oder Liquiditätskennzahlen betrachtet werden, diese ersetzen oder vorrangig vor diesen gelten.

Wir definieren das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (das bereinigte EBITDA) als Umsatz minus Betriebskosten mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen oder nicht wiederkehrenden Betriebskosten aus aktienbasierten Vergütungen, Marketinggutschriften und Abschreibungen (Zinsen und Steuern sind nicht in den Betriebskosten des Unternehmens enthalten). Das bereinigte EBITDA wird als interne Kennzahl zur Bewertung der Leistung unserer Betriebssegmente verwendet. Wir sind der Ansicht, dass die Informationen über diese nicht mit dem IFRS konforme Finanzkennzahl die Anleger dabei unterstützt, Änderungen bei den Betriebsergebnissen unserer Geschäftstätigkeit separat von nicht betrieblichen Faktoren zu beurteilen, die das Betriebsergebnis (Verlust) und den Nettoertrag (Verlust) beeinflussen, und somit Einsicht sowohl in die Geschäftstätigkeit als auch andere Faktoren gibt, die die gemeldeten Ergebnisse beeinflussen. Eine Beschränkung der Verwendung des bereinigten EBITDA als Leistungskennzahl ist die Tatsache, dass sie nicht die periodischen Kosten bestimmter abzuschreibender Vermögensgegenstände abbildet, die bei der Umsatzgenerierung in unserem Unternehmen verwendet werden. Außerdem kann diese Kennzahl von Unternehmen zu Unternehmen variieren; daher ist das bereinigte EBITDA, wie in dieser Pressemitteilung gemeldet, möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von insgesamt 2.100.000 $, wie am 20. Oktober 2023 gemeldet, hat das Unternehmen bestimmten Personen, die das Unternehmen im Hinblick auf das Emissionsangebot unterstützt haben, insgesamt 55.040 $ gezahlt und ihnen Vermittler-Warrants zum Erwerb von insgesamt 1.695.561 Stammaktien zu einem Preis von 0,10 $ pro Aktie für einen Zeitraum von vierundzwanzig Monaten als Vermittlungsgebühr ausgegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Wörter wie erwartet, antizipiert und beabsichtigt oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Informationen über den Abschluss künftiger Investitionen, die Genehmigung der Investitionen durch die Börse, die Genehmigung künftiger Investitionen durch die indische Zentralbank, die erwartete Verwendung der Investitionserlöse sowie Aussagen über das Geschäft und die künftigen Aktivitäten von QYOU enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Prognosen und Erwartungen von QYOU hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und anderer Faktoren, die das Management für angemessen hält. Obwohl QYOU davon ausgeht, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, können sie sich als falsch erweisen, und es kann den Lesern nicht zugesichert werden, dass das Angebot und sein Abschluss mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren, einschließlich bestimmter Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von QYOU liegen, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zusätzliche Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf QYOU sind in den öffentlich zugänglichen Offenlegungsdokumenten von QYOU auf SEDAR (www.sedar.com) beschrieben, sofern sie nicht hierin aktualisiert wurden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von QYOU zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben wurden, dar, und nachfolgende Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern. QYOU ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über QYOU Media

QYOU Media ist eines der wachstumsstärksten Creator-Media-Unternehmen, das an seinen Betriebsstandorten in Indien und den Vereinigten Staaten von Social-Media-Influencern und Digital-Content-Stars erstellte Inhalte produziert, vertreibt und vermarktet. In Indien kuratieren, produzieren und vertreiben wir über unsere Vorzeigemarke The Q und über die Kanäle Q Kahaniyan, Q GameX, Q Comedistaan, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Premium-Inhalte via Fernsehsender, VOD- und OTT-Plattformen, Mobiltelefone, Smart-TVs und App-basierte Plattformen. Darüber hinaus verfügt QYOU über zahlreiche weitere Content-Destinationen, Apps und Gaming-Plattformen, die wöchentlich von mehr als 125 Millionen indischen Haushalten genutzt werden. Unsere Influencer-Marketing-Firma Chtrbox nimmt in der indischen Kreativwirtschaft eine Vorreiterrolle ein und nutzt Daten, um Marken mit den richtigen Social-Media-Influencern zu verbinden. QGamesMela ist ein vor kurzem gegründetes Unternehmen für Mobile Casual Gaming, das vom Zugang zu einem riesigen Publikum profitiert, das auf die Produkte von Q India schwört. In den Vereinigten Staaten unterstützen wir große Filmstudios, Spielehersteller und Marken bei der Erstellung von Inhalten und deren Vermarktung über Kreative und Influencer. QYOU Media wurde von Branchenveteranen von Lionsgate, MTV, Disney und Sony gegründet und entwickelt und erreicht jeden Monat mit seinen auf die Generationen Y und Z fokussierten Inhalten mehr als eine Milliarde Konsumenten in allen Teilen der Welt. Erleben Sie unsere Arbeit unter www.qyoumedia.com.

Investor Relations Kontakt:

Dave Gentry

RedChip Companies Inc.

1-800-RED-CHIP (733-2447)

oder 407-491-4498

QYOUF@redchip.com

Quelle: QYOU Media Inc.

Kontakt: Doug Barker

213-564-0007

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

