Rader Gruppe erwirbt zwei Mehrfamilienhäuser im Leipziger Zentrum

Dealmeldung: Rader Gruppe erwirbt zwei Mehrfamilienhäuser im Leipziger Zentrum-Südost für 2,85 Mio Euro und plant Sanierungen in 2026 über 300.000EUR

Die Rader Gruppe unter der Geschäftsführung von Kevin Rader hat zwei Mehrfamilienhäuser im Leipziger Zentrum-Südost erworben. Der Kaufpreis für die beiden Objekte mit einer Gesamtmietfläche von 1.285 Quadratmetern beträgt 2,85 Millionen Euro.

Verkäufer ist eine lokal ansässige Eigentümerfamilie, die die Gebäude über viele Jahrzehnte im Bestand hielt und Anfang der 1990er Jahre umfassend kernsaniert hatte. Die Übergabe erfolgt in einem gepflegten und langfristig gut entwickelbaren Zustand.

Die Rader Gruppe plant, die Liegenschaften in den langfristigen Bestand zu übernehmen und ab 2026 weitere Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von rund 300.000 Euro umzusetzen. Vorgesehen sind energetische Optimierungen, Modernisierungen im Gemeinschaftsbereich sowie Sanierung einzelner leerstehender Wohnungen, um die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Bestandes weiter zu steigern. Insbesondere die Dachflächen bieten ausreichend Potential für eine Solaranlage.

Leipzig zählt seit Jahren zu den dynamischsten Wohn- und Wirtschaftsregionen Deutschlands. Die Stadt profitiert von einem nachhaltigen Bevölkerungszuwachs, einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur und einem starken kulturellen Umfeld. Insbesondere die zentrale Lage der Objekte innerhalb der Stadt macht die Investition zu einer strategisch wertvollen Ergänzung des bestehenden Portfolios.

Mit dem Ankauf setzt die Rader Gruppe ihren kontinuierlichen Wachstumskurs fort und stärkt ihre Präsenz in ausgewählten Top-Lagen der ostdeutschen Metropolregion. Das Unternehmen blickt auf eine positive Entwicklung der letzten Jahre zurück und verfolgt auch künftig einen verantwortungsvollen, nachhaltigen Ansatz bei allen Ankaufs- und Bestandsstrategien.

Als regionaler Partner für Immobilien ist die Rader Gruppe im Immobiliensektor tief verwurzelt. Geleitet von Geschäftsführer Kevin Rader aus Leipzig, engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von bedarfsgerechtem und modernem Wohnraum in Leipzig und Umgebung. Der langfristige, nachhaltige Bestand von Immobilien ist dabei Kern des strategischen Fokus. Mit Blick auf Zukunft und Wachstum, strebt das Unternehmen an, stetig neue Immobilien für den langfristigen Bestand zu erwerben und zu entwickeln.

