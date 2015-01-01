  • Rader Gruppe erwirbt zwei Mehrfamilienhäuser im Leipziger Zentrum

    Dealmeldung: Rader Gruppe erwirbt zwei Mehrfamilienhäuser im Leipziger Zentrum-Südost für 2,85 Mio Euro und plant Sanierungen in 2026 über 300.000EUR

    BildDie Rader Gruppe unter der Geschäftsführung von Kevin Rader hat zwei Mehrfamilienhäuser im Leipziger Zentrum-Südost erworben. Der Kaufpreis für die beiden Objekte mit einer Gesamtmietfläche von 1.285 Quadratmetern beträgt 2,85 Millionen Euro.

    Verkäufer ist eine lokal ansässige Eigentümerfamilie, die die Gebäude über viele Jahrzehnte im Bestand hielt und Anfang der 1990er Jahre umfassend kernsaniert hatte. Die Übergabe erfolgt in einem gepflegten und langfristig gut entwickelbaren Zustand.

    Die Rader Gruppe plant, die Liegenschaften in den langfristigen Bestand zu übernehmen und ab 2026 weitere Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von rund 300.000 Euro umzusetzen. Vorgesehen sind energetische Optimierungen, Modernisierungen im Gemeinschaftsbereich sowie Sanierung einzelner leerstehender Wohnungen, um die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Bestandes weiter zu steigern. Insbesondere die Dachflächen bieten ausreichend Potential für eine Solaranlage.

    Leipzig zählt seit Jahren zu den dynamischsten Wohn- und Wirtschaftsregionen Deutschlands. Die Stadt profitiert von einem nachhaltigen Bevölkerungszuwachs, einer vielfältigen Wirtschaftsstruktur und einem starken kulturellen Umfeld. Insbesondere die zentrale Lage der Objekte innerhalb der Stadt macht die Investition zu einer strategisch wertvollen Ergänzung des bestehenden Portfolios.

    Mit dem Ankauf setzt die Rader Gruppe ihren kontinuierlichen Wachstumskurs fort und stärkt ihre Präsenz in ausgewählten Top-Lagen der ostdeutschen Metropolregion. Das Unternehmen blickt auf eine positive Entwicklung der letzten Jahre zurück und verfolgt auch künftig einen verantwortungsvollen, nachhaltigen Ansatz bei allen Ankaufs- und Bestandsstrategien.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rader GmbH
    Herr Kevin Rader
    Am Alten Bahnhof 2
    06686 Lützen
    Deutschland

    fon ..: 01716410918
    web ..: https://rader-gruppe.de
    email : info@rader-gruppe.de

    Als regionaler Partner für Immobilien ist die Rader Gruppe im Immobiliensektor tief verwurzelt. Geleitet von Geschäftsführer Kevin Rader aus Leipzig, engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von bedarfsgerechtem und modernem Wohnraum in Leipzig und Umgebung. Der langfristige, nachhaltige Bestand von Immobilien ist dabei Kern des strategischen Fokus. Mit Blick auf Zukunft und Wachstum, strebt das Unternehmen an, stetig neue Immobilien für den langfristigen Bestand zu erwerben und zu entwickeln.

    Pressekontakt:

    Rader GmbH
    Herr Kevin Rader
    Am Alten Bahnhof 2
    06686 Lützen

    fon ..: 01716410918
    email : info@rader-gruppe.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Rader Gruppe aus Leipzig meldet erfolgreichen Ankauf eines Wohnungspakets im Leipziger Norden
      Die Rader Gruppe kauft in leipzig ein Wohnungspaket von einem Berliner institutionellen Investor mit einem Projektvolumen von 1.050.000EUR und investiert 200.000EUR in die Modernisierung....

    2. Rader Gruppe möchte in 2025 zunehmend im Leipziger Umland und Magdeburg investieren
      Die Rader Gruppe möchte in 2025 etwa 4 Millionen Euro in Wohnimmobilien im Leipziger Umland und Magdeburg investieren. Dies stellt eine Abkehr der bisherigen Investmentstrategie dar....

    3. Ankauf Wohnportfolio Rader Gruppe in Leipzig
      Die Rader GmbH erwirbt 15 Wohnungen in Leipzig (1.145 qm) und plant umfassende Sanierungen. Das größtenteils leerstehende Portfolio wird intern verwaltet und langfristig bewirtschaftet....

    4. Die Rader Gruppe investiert 560.000 Euro in Modernisierung des Immobilienbestands
      Die Rader Gruppe hat in 2024 560.000EUR in die Modernisierung des Immobilienbestandes investiert. In folgendem Text wird ein Überblick über die Maßnahmen und Ziele gegeben....

    5. Rader Gruppe: Ergebnisse jährlicher Mieterzufriedenheitsbefragung liegen vor
      Die Rader Gruppe befragt jährlich die Mieter nach einem Fragenkatalog nach Ihrer Zufriedenheit. Die Ergebnisse für 2024 sind jetzt ausgewertet....

    6. Rader Gruppe weiter auf Wachstumskurs: Mitarbeiterzahl steigt auf fünf – Weitere Verstärkung gesucht
      Die Rader Gruppe hat weiteres personal eingestellt und hat entgegen dem Branchentrend weiterhin Personalbedarf....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.