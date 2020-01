Radkompass.de zeichnet den Havel-Radweg als Radfernweg des Monats Januar aus: Radvergnügen par excellence!

Der eindrucksvolle Havel-Radweg gilt als einer der schönsten Flussradwege Deutschlands. Kein Wunder, dass er nun auch als Radfernweg des Monats Januar bei Radkompass.de als Highlight vorgestellt wird.

Radtourer, die ein Faible für hochwertige Informationsquellen haben und sich gerne an kompetenter Stelle auf ihre nächste Radtour vorbereiten, finden bei Radkompass.de beispielsweise zum Havel-Radweg viele interessante Fakten. Dazu gehört auf der Hauptseite ein ausführliches Portrait der etwa 385 Kilometer langen Route, die bequem in sechs Etappen aufgeteilt werden kann. Die Darstellung des Routenverlaufes macht schon zu Anfang Lust darauf, den Havel-Radweg kennenzulernen. Eine Übersichtskarte mit Höhenprofil stellt den gesamten Radweg dar, Zoomfunktionen ermöglichen detailliertere Einblicke. Die einzelnen Etappen erreicht der Radfan über die jeweilige Verlinkung. Dort findet er erneut eine genauere Beschreibung sowie die entsprechende Karte. Zum weiteren Service von Radkompass.de zählt zudem die Kontaktinformation, z.B. in diesem Fall zum Tourismusverband Havelland e.V. per Post, Telefon, Fax oder Mail.

Die Entdeckung der neuen Langsamkeit: der Havel-Radweg

Wer sich für den Havel-Radweg entscheidet, entscheidet sich für Muße, Idylle und Beschaulichkeit. Gleichzeitig wählt er die Vielfalt, die Schönheit von Landschaften und Sehenswürdigkeiten sowie den Abwechslungsreichtum, der das Havelland charakterisiert. Der Havel-Radweg wurde 2009 eröffnet und bietet seitdem eine großartige Gelegenheit, der Havel von ihrer Quelle bis zur Mündung durch die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu folgen. Dabei wird schnell deutlich, warum dieser Radfernweg zu einem der schönsten Flussradwege Deutschlands zählt. Denn er ist geradezu prädestiniert, um eine besondere Langsamkeit zu demonstrieren. Allein die Fließgeschwindigkeit der Havel inspiriert dazu, immer wieder einmal innezuhalten und in Ruhe das Panorama zu genießen. Orte und Städte entlang der Strecke überraschen mit eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten, so etwa mit den Potsdamer Schlössern oder mit den Dombauten in Havelberg und Brandenburg a. d. Havel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Masepo GmbH

Herr Helge Lägler

Wiesenstr. 6

78126 Königsfeld

Deutschland

fon ..: 07725-9799040

fax ..: 07725-9799050

web ..: https://www.masepo.de

email : helge.laegler@masepo.de

Unser Unternehmen mit Sitz im Schwarzwald hat es sich zum Ziel gemacht, Ihnen eine professionelle Anlaufstelle für Ihre Abenteuer in der Natur zu bieten. Dank unserer zehnjährigen Erfahrung können wir von der Masepo GmbH Sie heute mit einem umfangreichen Repertoire und verlässlichen Informationen zum Thema Outdoor unterstützen.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter Form – mit Querlink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Masepo GmbH

Herr Helge Lägler

Wiesenstr. 6

78126 Königsfeld

fon ..: 07725-9799040

web ..: https://www.masepo.de

email : helge.laegler@masepo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von Mensch zu Mensch: Die Johannesbad Hotels starten Herzlichkeitsoffensive