„Für großen Erfolg ist ,bequem‘ nie das richtige Wort“: Rafael Nadal teilt sein Resilienz-Framework mit Wirtschaftsführern auf der VTEX Connect Europe

Lissabon, 24. November 2025 – Die VTEX Connect Europe, ein bedeutendes Branchenevent für den digitalen Handel, das in diesem Jahr in Lissabon stattfand, verzeichnete eine Teilnahme von über 1.800 Entscheidungsträgern aus mehr als 40 Ländern. Die Konferenz, die parallel zum bekannten WebSummit stattfand, wurde von Tennislegende und Unternehmer Rafael Nadal eröffnet. Er begeisterte das Publikum mit seinen tiefgehenden Einsichten und sagte zum Publikum aus Führungskräften aus Wirtschaft und Handel:

„Um großen Erfolg zu haben, ist das Wort ,bequem‘ nicht das richtige. Wenn du Erfolg willst, musst du durch schwierige Momente, Zweifel und Dinge gehen, die du nicht hören willst.“

Seine Worte gaben den Führungskräften die Inspiration, um Herausforderungen zu meistern und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven globalen Markt nachhaltiges Wachstum zu erreichen.

Der Erfolg der VTEX Connect Europe wurde maßgeblich durch das starke Partner-Ökosystem getragen – mit AWS als Hauptsponsor der Veranstaltung. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die enge Integration und das gemeinsame Engagement für Innovation im Handel und festigt gleichzeitig das Bekenntnis von VTEX zu strategisch wichtigen Märkten wie Deutschland, Frankreich und den USA.

„Unsere Partnerschaft mit VTEX bei diesem Event zeigt unser Engagement, die digitale Transformation von Enterprise-E-Commerce-Technologien weltweit zu beschleunigen“, erklärte Luis Monteiro, Principal Travel and Hospitality in der EMEA-Region bei AWS.

Zur strategischen Bedeutung der Veranstaltung sagte Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer von VTEX:

„VTEX Connect Europe ist ein wahrhaft transformativer Moment für VTEX in Europa und ein klares Bekenntnis zu unserem Engagement. Sie stärkt unsere Position als führende Enterprise-Commerce-Plattform in der Region weiter.“

Neben den Inhalten markierte die VTEX Connect Europe einen entscheidenden Meilenstein für die Dynamik von VTEX in Europa und die fortlaufenden Investitionen in Innovation. Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), Composability und operative Effizienz prägten die Diskussionen in allen Sessions und bestätigten VTEX‘ Rolle als Technologiepartner, der messbare, ganzheitliche Geschäftsergebnisse liefert.

Über VTEX

VTEX (NYSE: VTEX) ist die bevorzugte Commerce-Suite für visionäre CIOs und CEOs weltweit und liefert transformative Ergebnisse mit bisher unerreichter operativer Effizienz. Durch die Vereinheitlichung eines umfassenden Ökosystems von Lösungen – darunter B2C, B2B, Sales App, Pick and Pack, Data Pipeline, Retail Media und Security Shield – ermöglicht VTEX Marken und Händlern, Reibungen zu beseitigen, Zusammenarbeit zu fördern und Wachstum zu beschleunigen.

Mehr als nur Software ist VTEX ein Treiber der Transformation, der Kunden, Partner und Entwickler nahtlos verbindet, um greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Das Vertrauen von 2.400 globalen B2C- und B2B-Kunden, darunter Carrefour, Colgate, Sony, Stanley Black & Decker und Whirlpool, spricht für sich: VTEX unterstützt 3.400 aktive Online-Shops in 43 Ländern (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024).

Weitere Informationen unter www.vtex.com.

