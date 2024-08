Ramani Eva Panser gewinnt Speakerslam von Hermanm Scherer mit dem Thema: „Die Wichtigkeit von Berührung“

Als Expertin für emotionale und körperliche Gesundheit zeigt die Körper- und Psychotherapeutin in einer bewegenden Rede die besondere Bedeutung von Berührung und Nähe für uns Menschen auf..

Die Deutsch-Schweizerische Doppelbürgerin Ramani Eva Panser wird Finalistin am Speaker Slam von Hermann Scherer

Am 23. Juli fand in Mastershausen die 18. Ausgabe des Speaker Slams von Hermann Scherer statt, bei dem 100 Teilnehmende aus fünf Nationen zusammenkamen und drei Sprachen gesprochen wurden. Ramani Eva Panser gewann den Speaker Slam in der Kategorie Lebensglück und Gesundheit mit ihrem bewegenden Vortrag zum Thema „Die Wichtigkeit von Berührung und Nähe“, mit dem sie die Herzen des Publikums berührte.

Als Psychotherapeutin und Berührungstherapeutin beleuchtete sie eindrucksvoll den tiefen Zusammenhang zwischen Lebensglück und Berührung. Besonders in der Corona-Pandemie wurde vielen Menschen schmerzlich bewusst, wie wichtig körperliche Nähe ist. Sie erinnerte daran, dass Babys ohne Berührung sterben und dass Einsamkeit sowie fehlende Berührung als eine der ganz wichtigen Ursachen für seelische und körperliche Erkrankungen gelten.

Ramani ermutigte das Publikum gleich im Rahmen ihres Vortrages aktiv in einer Berührung einzutauchen, indem sie ihre Zuhörerin und Zuhörer einlud, aufzustehen und die Nachbarn herzlich und liebevoll zu umarmen! Dabei betonte sie, dass diese kleinen Gesten des Kontaktaufbaus nicht nur das individuelle Wohlbefinden steigern, sondern auch zu einem harmonischeren Miteinander in der Welt beitragen.

Der Speaker Slam, ein inspirierender internationaler Speakerwettbewerb – ähnlich dem Poetry Slam – bietet Speakern die Möglichkeit, in nur zwei Minuten die Essenz ihres Vortrags mitreißend dem Publikum zu vermitteln.

Berührung, so das Fazit von Ramani, ist der Schlüssel zu Frieden mit sich selbst, mit dem Nächsten und mit der Welt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Samara Health and Culture GmbH

Frau Eva Panser

Blauenstr. 55

4054 Basel

Schweiz

fon ..: +4179 7348905

web ..: http://www.kuscheln-in-basel.ch

email : info@kuscheln-in-basel.ch

Die Samara Health and Culture GmbH

in Zürich 8006 ist ein Unternehmen, welches im Inland und Ausland tätig ist, das sich auf die Förderung von Gesundheit und Kultur spezialisiert hat. Ihre Tätigkeiten umfassen verschiedene Dienstleistungen und Programme, die darauf abzielen, das Wohlbefinden der Menschen zu unterstützen und einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft auszuüben.

Zu den Kernbereichen der Samara Health and Culture GmbH gehören:

1. Gesundheitsförderung:

Das Unternehmen bietet Programme und Workshops an, die sich mit Themen wie Ernährung, Fitness, Stressbewältigung und mentaler Gesundheit beschäftigen.

2. Kulturelle Veranstaltungen: Samara Health and Culture organisiert kulturelle Events, die darauf abzielen, das Bewusstsein für verschiedene Kulturen zu fördern und die Gemeinschaft zusammenzubringen.

3. Bildungsangebote: Workshops und Seminare, die Wissen und Fähigkeiten in den Bereichen Gesundheit und Kultur vermitteln, sind ebenfalls Teil des Angebots.

4. Beratung und Coaching: Individuelle Beratungsdienste zur persönlichen Entwicklung und Gesundheitsoptimierung werden angeboten, um Menschen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.

Die Samara Health and Culture GmbH verfolgt das Ziel, eine integrative Plattform zu schaffen, die Gesundheit und kulturelle Vielfalt fördert, um ein harmonisches und gesundes Lebensumfeld zu ermöglichen.

