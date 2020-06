Ran an die guten Vorsätze – ein motivierender Ratgeber für die Umsetzung ihrer Pläne und Vorsätze

Cornelia Matthias und Florian Peters-Messer helfen den Lesern mit „Ran an die guten Vorsätze“ beim „Kampf“ gegen den inneren Schweinehund.

Wer kennt das nicht? Man nimmt sich etwas vor und hat die Absicht, den Vorsatz auf keinen Fall zu vergessen. Vor allem zu Beginn eines neuen Jahres nimmt man sich oft viel vor. Doch ein paar Wochen – oder gar nur wenige Tage – später ist von der Motivation oft nichts mehr übrig. Der innere Schweinehund ist stärker als der gute Wille und gewinnt immer, wenn man seine eigenen Vorsätze nicht richtig angeht. Das neue Buch „Ran an die guten Vorsätze“ von Cornelia Matthias und Florian Peters-Messer will den Lesern zeigen, wie man mit dem Schweinehund richtig umgeht. Anstatt ihn zu bekämpfen oder sich mit ihm anzufreunden, schicken ihn die Autoren zurück in die Welt der Mythen, um sich dann den realen Widerständen zu widmen, die so manches gute Vorhaben verhindern.

Erfahren Sie in der praxisnahen Lektüre „Ran an die guten Vorsätze“ von Florian Peters-Messer und Cornelia Matthias, dass die Probleme im eigenen Denken und Gehirn zu finden sind. In unterhaltsamen, kurzen Kapiteln erklären die Autoren auf verständliche Weise die neurobiologischen und psychologischen Zusammenhänge, die verdeutlichen, warum es manchmal so schwer ist, gute Vorsätze dauerhaft erfolgreich umzusetzen. Zusätzlich machen die Autoren Mut, es erneut zu versuchen. Kenntnisreiche Werkzeuge, die unkompliziert angewendet werden können, helfen Ihnen dabei Pläne erfolgreich umzusetzen.

„Ran an die guten Vorsätze“ von Florian Peters-Messer und Cornelia Matthias ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06274-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

