Ranga Yogeshwar gratuliert PROSOZ Herten zum Sprung in die TOP 100

Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit:

_Frankfurt / Herten _- Ranga Yogeshwar würdigt die PROSOZ Herten GmbH anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100. Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitagabend, 24. Juni, in Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind. Der Wissenschaftsjournalist begleitete den zum 29. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte PROSOZ in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Außenorientierung/Open Innovation“.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmens-porträt heißt es (Auszug):

Ein Generationenwechsel in der Geschäftsführung im Jahr 2020 brachte frischen Wind in die Firma: Das Unternehmen ist in Deutschland seit Langem der Platzhirsch, wenn es um Software für Sozial- und Jugendämter oder Jobcenter sowie für Umwelt-, Ordnungs- und Bauämter geht. Seit die Sozialwissenschaftlerin Leslie Czienienga und der Betriebswirt Arne Baltissen 2020 die Geschäftsführung übernommen haben, hat sich das Angebotsspektrum erweitert. So bietet das Unternehmen nun verstärkt eine ganzheitliche Beratung für Kommunen, die für die digitale Transformation gewappnet sein wollen.

Wer für ein genau definiertes Kundensegment arbeitet, muss die künftigen Probleme und Herausforderungen seiner Kunden kennen und antizipieren. Die IT-Berater sind deshalb bestens vernetzt. Sie pflegen Kontakte zu Gesetzgebern und politischen Gremien, etwa dem Deutschen Landkreistag, und sind in ständigem Austausch mit Kunden und Anwendern. Mit ihnen treffen sie sich in sogenannten Zukunftswerkstätten, in denen kreativ an künftigen Softwarefunktionen gearbeitet wird.

Zum vollständigen Porträt geht’s hier: www.top100.de/die-top-innovatoren.

_TOP 100: der Wettbewerb_

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin und impulse den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.

Über PROSOZ Herten

Mit innovativen Lösungen, hoher Beratungskompetenz und praxisorientierter Qualifizierung hat sich PROSOZ Herten in den zurückliegenden drei Jahrzehnten zum führenden Software- und Beratungshaus für kommunale Verwaltungen entwickelt. In den Bereichen Arbeit und Soziales, Kinder- und Jugendhilfe sowie Bauen und Umwelt setzt das Unternehmen neben neuen Technologien und modernen IT-Infrastrukturen auf fundierte Fachkenntnisse aus der Verwaltungspraxis. Mit Beratungsdienstleistungen und Business Intelligence-Lösungen unterstützt das Software- und Beratungshaus Kommunen dabei, Planungs-, Verwaltungs- und Steuerungsprozesse effizient zu gestalten.

Rund 450 festangestellte Mitarbeiter*innen an den vier Standorten Herten, Berlin, München und Dresden versorgen bundesweit gut 1.500 Verwaltungen mit Lösungen und Services. So werden mit Lösungen von Prosoz über 100.000 Bauanträge pro Jahr bearbeitet und die Existenz von mehr als zwei Millionen Menschen gesichert.

