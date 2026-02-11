Rapid Dose Therapeutics erweitert strategische Zusammenarbeit mit weltweit führendem Nikotin-Anbieter und startet Vermarktung in Saudi-Arabien

Burlington, Ontario / 7. Juli 2026 / IRW-Press / Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT oder das Unternehmen) (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Technologie zur Verabreichung von Arzneimitteln über dünne orale Filme spezialisiert hat, freut sich, den Abschluss einer Absichtserklärung (MOU) mit einem weltweit führenden Unternehmen der Nikotinproduktbranche bekannt zu geben, wodurch die bestehende ^^ der Parteien im Zusammenhang mit der firmeneigenen QuickStrip-Technologie für lösliche orale Nikotinstreifen von RDT erweitert wird.

Die am 30. Juni 2026 unterzeichnete Absichtserklärung folgt auf den Abschluss der vorherigen Entwicklungsvereinbarung zur Vorbereitung der Markteinführung und ermöglicht es den Unternehmen, nahtlos in die nächste Phase überzugehen – von der Vorbereitung der Markteinführung zur Vermarktung der Produkte -, wodurch die Fortsetzung der Leistungserbringung und der damit verbundenen Vergütungen während der Übergangsphase sichergestellt wird.

In den ersten vier bis sechs Wochen, die von der Absichtserklärung abgedeckt sind, werden die beiden Unternehmen gemeinsam einen Programmplan (die Kooperationsvereinbarung) erarbeiten, der kurz-, mittel- und langfristige Ziele umfasst, einschließlich Rollen, Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Meilensteine sowie definierter Leistungen und Zahlungen, die für die Vermarktung der Produkte erforderlich sind. Die fertiggestellte Kooperationsvereinbarung sieht für beide Parteien einen abschließenden Zeitraum von sechs Monaten vor, in dem der Schwerpunkt gezielt auf die Meilensteine der Markteinführung gelegt wird, darunter Markenbildung, Zulassungsangelegenheiten, technische Validierung, Produkt-Benchmarking, wirtschaftliche Bewertung und Markteinführungsbereitschaft. Die Phasen der Absichtserklärung und der Kooperationsvereinbarung sind notwendig, damit beide Parteien ihre eigene Bereitschaft für die Kommerzialisierung des löslichen oralen Nikotinstreifens QuickStrip abschließen können.

Laufende Gespräche über eine Vermarktungsmöglichkeit in Saudi-Arabien

Wichtig ist, dass die Absichtserklärung Saudi-Arabien als eigenständige Marktchance anerkennt, was es RDT ermöglicht, die Vermarktung im Königreich eigenständig voranzutreiben und gleichzeitig die umfassendere globale Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Diese strategische Ausgliederung ermöglicht es RDT, Gespräche mit potenziellen regionalen Partnern aufzunehmen, um mit seinem Produkt QuickStrip Nicotine (NicStrip) einen Markt für lösliche Nikotin-Mundstreifen in Saudi-Arabien zu etablieren.

Saudi-Arabien stellt aufgrund mehrerer günstiger Marktdynamiken eine vielversprechende kommerzielle Chance für QuickStrip dar:

– Eine geschätzte Zahl von etwa fünf Millionen erwachsenen Rauchern1 ;

– Eine moderne Einzelhandels- und Apothekeninfrastruktur, die eine schnelle Produktverteilung ermöglicht;

– Eine wachsende Nachfrage der Verbraucher nach innovativen, rauchfreien Nikotinalternativen;

– Eine Premium-Kundschaft, die diskrete, bequeme und moderne Formen der Nikotinabgabe sucht;

– Ein strategisches Sprungbrett für die zukünftige Expansion in der gesamten Region des Golf-Kooperationsrats (GCC).

Im Gegensatz zu herkömmlichen Nikotinkaugummis, Lutschtabletten, Pflastern und Beuteln wird Nikotin bei QuickStrip über einen sich schnell auflösenden Mundstreifen verabreicht, der diskret, hygienisch und tragbar ist und weder Kauen noch Ausspucken noch sichtbare Entsorgung erfordert. Diese Eigenschaften passen besonders gut zu den kulturellen Normen in Saudi-Arabien und dürften sowohl männliche als auch weibliche erwachsene Verbraucher ansprechen.

Aufstellung für zukünftiges Wachstum

Die fortgesetzte Zusammenarbeit mit diesem Kunden in der Vorvermarktungsphase bietet RDT mehrere wichtige strategische Vorteile, darunter:

– Laufende technische Validierung durch einen anerkannten globalen Marktführer.

– Kommerzielles Benchmarking und Bewertungen zur Produktdifferenzierung.

– Ein strukturierter Weg hin zu potenziellen zukünftigen Lizenz- oder Vermarktungsvereinbarungen.

– Erhalt der Fähigkeit von RDT, die Geschäftsmöglichkeiten in Saudi-Arabien eigenständig voranzutreiben.

– Erhöhte Sichtbarkeit für die firmeneigene QuickStrip-Plattform.

Diese Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unserer QuickStrip-Nikotinplattform dar, sagte Jason Lewis, Senior Vice President von Rapid Dose Therapeutics. Die Entscheidung eines weltweit führenden Unternehmens der Branche, unsere Zusammenarbeit auszuweiten, zeugt von großem Vertrauen in unsere firmeneigene Technologie für orale Dünnfilme und ebnet den Weg zur Marktreife.

Da sich die weltweite Nachfrage zunehmend in Richtung rauchfreier Nikotinalternativen verlagert, bietet QuickStrip eine bedeutende Produktdifferenzierung in der Kategorie der oralen Nikotinprodukte, fügte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics, hinzu. Diese erweiterte Zusammenarbeit, kombiniert mit unserer Fähigkeit, die Geschäftsmöglichkeiten in Saudi-Arabien aktiv zu verfolgen, versetzt RDT in die Lage, die Kommerzialisierung voranzutreiben und langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

Rapid Dose Therapeutics wird die Aktionäre weiterhin über das Erreichen wesentlicher Meilensteine auf dem Laufenden halten.

Quellenangaben

Globale Tabakumfrage der Weltgesundheitsorganisation unter Erwachsenen (Saudi-Arabien, 2019).

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Arzneimittelverabreichung durch Innovation revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, im Mund lösliche Folie, die mit einer unbegrenzten Anzahl von Wirkstoffen – darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe – imprägniert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so für einen raschen Wirkungseintritt sorgen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Ansprechpartner für Investoren bei RDT:

Mark Upsdell, CEO-

investorrelations@rapid-dose.com

+1 416-477-1052

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington

Kanada

email : jestepa@rapid-dose.com

Pressekontakt:

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