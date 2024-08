Ratgeber Klimaanlage Temm Haustechnik: Mit Solar-Strom-Überschuss Wohnqualität steigern

Klimaanlagen und Photovoltaikanlagen ergänzen sich. Wird im Sommer viel Solar-Strom erzeugt, kann damit die Klimaanlage umweltfreundlich betrieben werden. Temm Haustechnik berät und installiert.

Die Sommer werden immer wärmer. Zwischen 2016 bis 2020 gab es in den Sommermonaten in Sachsen-Anhalt insgesamt 86 Hitzetage mit einer durchschnittlichen Tagesmitteltemperatur von 23 Grad Celsius und mehr. Tendenz steigend. Die Hitze kann gerade für ältere Menschen auch gesundheitliche Folgen haben. Daher denken auch immer mehr Menschen darüber nach, eine Klimaanlage zu installieren. Zu Hause genauso wie in den Firmen, Büros, Kanzleien und Arztpraxen. „Wir von Temm Haustechnik haben uns auf die Installation solcher Anlagen spezialisiert“, erklärt Oliver Temm, Inhaber und Energieberater.

Dafür setzt das Unternehmen seit vielen Jahren auf die Geräte von Daikin und Remko. Diese bieten für jede Anforderung die richtige Ausführung und die passende Leistung. Die Raumklima-Systeme, die es als Singlesplit, Multisplit oder Monobloc-System gibt, sorgen für eine perfekte Raumklima-Qualität. Die gekühlte Luft verteilt sich leise und ohne störende Zugluft angenehm gleichmäßig im ganzen Raum.

„Moderne Klimaanlagen haben viele Vorteile. Vor allem in den Wohn- und Schlafräumen oder in ungedämmten Dachgeschossen sorgen sie im Sommer für eine angenehme Temperatur. Dies führt zu einer besseren Ruhe und Regeneration für den Körper“, erklärt Oliver Temm. Aber Klimaanlagen können längst mehr. Wer eine Klimaanlage einbaut, verfügt auch über gesündere Luft. In den Klimaanlagen sind Filter verbaut, welche Schadstoffe aus der Luft filtern und das Raumklima verbessern. Zudem funktionieren Klimaanlagen wie Luft-Luft-Wärmepumpen und mit ihnen ist es möglich zu heizen. „Unsere Klimaanlagen sind auch förderfähig, wenn sie beispielsweise in der Übergangszeit auch zum Heizen genutzt werden.“ Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, weiß Oliver Temm.

Klimaanlage und Photovoltaik: Die perfekte Kombination

Damit Klimaanlagen umweltfreundlich und budgetschonend betrieben werden können, lohnt es sich, den Solar-Strom von der eigenen Photovoltaik-Anlage zu nutzen. Diese Kombination ist besonders sinnvoll. Denn immer dann, wenn die Sonne scheint, wird viel Strom erzeugt und die Klimaanlage benötigt genau zu dieser Zeit auch die meiste Energie. „So greifen die beiden Systeme Photovoltaik und Klimaanlage perfekt ineinander“, sagt Oliver Temm.

Budgetschonend und umweltfreundlich das Raumklima verbessern mit einer Klimaanlage in Kombination mit Photovoltaik von Temm Haustechnik

Es gibt daher viele Argumente dafür, die Klimaanlage mit einer eigenen Photovoltaikanlage zu betreiben. So sorgt der selbst erzeugte Strom dafür, dass die Besitzer unabhängig vom schwankenden Strompreis kühlen. Außerdem erhöht sich die Rentabilität der eigenen PV-Anlage. Wenn neben dem Waschen, Kochen und E-Auto laden auch die Klimaanlage aus eigenem Strom gespeist wird. Und die Klimaanlage kann umweltfreundlich betrieben werden. Statt Strom etwa aus Kohlekraftwerken zu nutzen, kommt saubere und grüne Energie direkt vom eigenen Dach. Mit einer Klimaanlage lässt sich also ganz einfach mit dem Solarstrom-Überschuss im Sommer, die Wohnqualität Zuhause erhöhen.

Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Projekten und Leistungen sowie offenen Stellen gibt es online: www.temm.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Temm Haustechnik

Herr Oliver Temm

Außengehöft 2a

06317 Seegebiet Mansfelder Land

Deutschland

fon ..: 034774 7177-0

web ..: https://temm.de/

email : heizung@temm.de

Temm Haustechnik ist Spezialist für Heizungen und Klimaanlagen sowie für Photovoltaik und Elektrotechnik. Eine kompetente Beratung und perfekte Ausführung zeichnen das Familienunternehmen aus. Der Firmensitz des 1990 gegründeten Handwerksunternehmens ist Erdeborn im Seegebiet Mansfelder Land. Mit Oliver Temm hat 2019 die zweite Generation das Ruder übernommen. Konsequent und mit Nachdruck führt der Geschäftsführer sein Unternehmen mit derzeit über 20 Mitarbeitenden in das digitale Zeitalter und macht es fit für die kommenden Aufgaben. Die Kundenwünsche und die Zufriedenheit seines Teams stehen für ihn an erster Stelle.

Pressekontakt:

zahner bäumel communication

Herr Markus Zahner

Oberauer Straße 10a

96231 Bad Staffelstein

fon ..: 09573-340596

email : presse@agentur-zb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Richtiges Gespür für Ihr Immobilienprojekt Immobilien- hier sind wir Zuhause: Beratung, Bewertung, Werterhalt Stadtwerke Orchester bei Jazz & more